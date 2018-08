“Quisieron romper la voluntad de los trabajadores”

El secretario General de la CGT Río Grande, Mariano Tejeda, se refirió a la convocatoria multisectorial que se concretará este mediodía en la Plaza de las Américas. Denunció que hubo sectores operando para “romper la voluntad de los trabajadores”, pero aseguró que la presencia será masiva. “No lo van a lograr, porque a esta movilización la convoca el pueblo”, adelantó el dirigente gremial.

“Este gobierno, con todas las medidas que está tomando más la quita de beneficios a los trabajadores y la industria de Tierra del Fuego; lo que quiere ejecutar es un plan macabro para sacarnos a todos de nuestra provincia y entregar la Patagonia a intereses foráneos”, expresó el secretario General de la CGT Regional Río Grande, Mariano Tejeda, luego de la firma del amparo conjunto contra el decreto de recorte a las asignaciones familiares, que firmó junto al intendente Gustavo Melella y del cual participaron también concejales, representantes de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Metalmecánica.

Tejeda señaló también que “hay operaciones dentro de la misma provincia para romper la marcha de mañana 7 (por hoy), donde lo que estamos pidiendo es el compromiso de todos. Del sector industrial, del sector empresarial, de los trabajadores, del sector de las instituciones, del Gobierno provincial y los municipios”.

Pero advirtió el titular de la CGT riograndense que “lamentablemente parece que estamos durmiendo con el enemigo. Por lo cual es altamente negativo saber que hay gente que hace uso de un montón de beneficios de Tierra del Fuego, pero lamentablemente quieren romper la voluntad de los trabajadores de salir a marchar y movilizarse”.

Mariano Tejeda también indicó, como dirigente de SETIA, que “como representante de uno de los gremios que hay en el sector textil, tengo que decir que hay empresas que no pagan diferentes acuerdos salariales porque no están homologados. Aducen que la situación es crítica, pero estamos pidiendo que se involucren porque estamos hablando de defender la industria sin embargo le dicen a sus trabajadores que no los van a dejar salir o que les van a descontar. Sin importarles que van a generar un perjuicio para los trabajadores y para ellos mismos”, remarcó.

Más adelante se refirió a “esta mezquindad que tienen, tanto ellos como muchos sectores que lamentablemente incluso desde Ushuaia vienen intentando romper la movilización ya desde la semana pasada”. Asegurando que “no lo van a lograr, porque a esta movilización la convoca el pueblo. No es que la llama uno o dos dirigentes, entonces la voluntad del pueblo es la que va a estar presente y la voluntad del pueblo es la que le va a mostrar a este Gobierno que no nos queremos ir de la Patagonia”.

Por último expresó que habían participado de “un foro de sectores políticos en la Cámara de Diputados y Senadores, y la situación que vive Tierra del Fuego es tan grave como la que se vive en toda la Patagonia. Por ende desde el Gobierno nacional lo que se pretende es entregar toda la Patagonia para Tierra del Fuego es aún más grave, porque somos una isla y sabemos que con cada puesto de trabajo se defiende la soberanía y eso lo tenemos que entender todos”, concluyó, convocando a participar en la movilización de hoy a las 12 en la Plaza de las Américas.