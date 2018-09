Químicos y petroquímicos piden reunión urgente en Trabajo

Desde el Sindicato de Químicos y Petroquímicos denunciaron que la empresa Tecnomyl quiere variar la forma de liquidar los sueldos, aplicando otro convenio y no el que tienen acordado. Se presentaron en el Ministerio de Trabajo para pedir una audiencia y no descartan incluso “medidas de acción directa”, de no haber marcha atrás.

Javier Álvarez, secretario General del sindicato de Químicos y Petroquímicos en la provincia, dijo que la empresa Tecnomyl “de manera arbitraria intenta modificar la forma de liquidación, pasando parte de nuestro básico conformado a cuenta de futuros aumentos”. Sin respetar “un acuerdo firmado entre la empresa y nuestro sindicato de base”.

El dirigente químico señaló que por dicho acuerdo quedó definido “el básico como está actualmente, pero ahora quieren desconocerlo. Lo que quieren hacer es cambiar un ítem y atentan contra la libertad sindical imponiéndonos con que Federación debemos trabajar; cuando nosotros estamos adheridos a otra Federación de sindicatos químicos y petroquímicos a nivel nacional”, advirtió Álvarez.

El secretario General de los químicos y petroquímicos fueguinos señaló que “obviamente esto tiene que ver con la cercanía de la empresa a esa federación, a la que nosotros no pertenecemos. Pero les recordamos que hay libertad sindical y son los compañeros y los afiliados son nuestro sindicato, quienes deciden a que Federación vamos a estar enrolados y con qué paritarias vamos a estar abarcados”, remarcó.

Indicando luego que “desde el año 2012 nosotros venimos liquidando el salario como se hacía hasta el momento actual. Lo que quieren es, de alguna forma, recortarnos los salarios”, señaló. Y luego mencionó que “nosotros preventivamente ya nos presentamos en el Ministerio de Trabajo la semana pasada, cuando ellos informaron verbalmente primero la Comisión Directiva del sindicato y luego, de manera desleal, a la gente en las líneas que iba a implementar esta medida”.

Dijo que fueron “al Ministerio y de manera preventiva pedimos una audiencia urgente, hasta ahora lo único que tenemos son supuestos y versiones verbales pero no hay nada concreto. Estamos esperando que vengan los recibos de sueldo para iniciar las acciones legales del caso, por supuesto que vamos a profundizar las medidas si esto se concreta y si la empresa aplica esta forma de liquidar. Si la empresa no está dispuesta a sentarse a charlar, vamos a ir por otro tipo de medidas y no descartamos seguramente las medias de acción directa, lo analizaremos con los compañeros en la asamblea y veremos qué tipo de medidas vamos a adoptar”, anticipó.

Confirmando que “Incluso en el Ministerio de Trabajo ya nos declaramos en estado de alerta y movilización, lo único que estamos esperando es que la empresa entregue los recibos de sueldo para ver cuál es la forma de liquidación que emplean”. Para finalizar explicó que “estos problemas vienen con una nueva administración, de la mano de Martín Tejera, que es el gerente de la firma y está instalado en Córdoba. Se relaciona con nosotros por video – llamada y esos métodos no sirven, queremos que vengan acá a hablar con nosotros para resolver este tema”, concluyó.