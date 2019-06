Químicos se manifestaron frente a la Secretaría de Trabajo

Trabajadores de Tecnomyl se manifestaron hoy frente a las oficinas de la Secretaría de Trabajo en Río Grande. Reclaman una intervención más directa de la cartera laboral en el marco de la conciliación obligatoria. Desde el gremio aseguraron que lo hicieron “teniendo en cuenta que nosotros nos sentamos en la mesa de negociación con una rebaja en el sueldo de los trabajadores y para que el Ministerio de Trabajo –dentro de lo que son sus facultades- tome partido y que haga lo que tiene que hacer”.

“Nosotros tenemos el vencimiento de la conciliación obligatoria para este viernes y hemos tenido audiencia en el Ministerio de Trabajo, dónde le hemos pedido a la autoridad de aplicación que tome partido en este conflicto”, señaló el secretario General de los Químicos y Petroquímicos, Javier Álvarez, en el marco de la manifestación que realizaron esta mañana frente a las oficinas de la Secretaría de Trabajo en Río Grande.

Dijo que lo hicieron “teniendo en cuenta que nosotros nos sentamos en la mesa de negociación con una rebaja en el sueldo de los trabajadores y para que el Ministerio de Trabajo –dentro de lo que son sus facultades- tome partido y que haga lo que tiene que hacer, que es retrotraer la situación al momento anterior al cual la empresa avanzó sobre los derechos de los trabajadores”, afirmó.

Álvarez manifestó que la empresa debería explicar “con papeles” el motivo por el cual pretenden continuar con la rebaja salarial, dispuesta por acuerdo durante un periodo de 180 días para atravesar una situación de crisis “que hoy no es tal”, afirmó el dirigente del SUPIQyPPTDF. En ese camino pidió poder negociar “pero no con la rebaja en el sueldo de los trabajadores, cuando ya no estamos en las mismas condiciones”, aseveró.

Reclamó que “el Ministerio de Trabajo actúe en consecuencia, ya que tiene la posibilidad y lo tiene que hacer porque a los trabajadores se nos redujo el salario”, insistió el dirigente gremial. Álvarez confirmó que este jueves tienen una nueva reunión y que el viernes se termina el periodo de conciliación obligatoria, dispuesto por la autoridad laboral.

Mencionó que pretenden “que de una vez por todas el Ministerio tome partido y que haga los que ellos mismos reconocen que deberían hacer, que es retrotraer la situación al momento anterior al conflicto, que es en julio del año pasado, cuando la empresa arbitrariamente puso la mitad del sueldo como: a cuenta de futuros aumentos. Congelando de esa manera los sueldos”, remarcó.

Luego indicó que el día viernes podría prorrogarse la conciliación por un plazo de cinco días más, pero señaló que solo se justificaría “si hay algún avance en la negociación, si no hay ningún avance en la negociación y la empresa no tiene ninguna intención de acceder, me parece ningún sentido extender una conciliación obligatoria. Solo sería planchar el problema y extender la agonía de los trabajadores, que estamos hoy en esta difícil situación”, concluyó el secretario General.