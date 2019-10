Químicos responden a sector interno relegado en las elecciones

Desde la Comisión Directiva del sindicato que representa a los químicos y petroquímicos salieron al cruce de las manifestaciones de miembros de la anterior conducción, quienes impulsan una asamblea para destituirlos. Aseguraron que “hay gente que queda rezagada y no piensan en lo colectivo, sino en sus propios intereses, y por eso ahora están apareciendo”.

El secretario General de los Químicos y Petroquímicos, Javier Álvarez, se refirió a la situación planteada públicamente por un sector que fue desplazado en las últimas elecciones, recordando en primer término que al asumir no recibieron “ninguna estructura de sindicato, no teníamos sede, no teníamos papeles, y hasta el día de hoy la Comisión Directiva anterior no entregó ningún papel. Incluso lo que era la sede en ese momento estaba cerrada y tuvimos que hacer las elecciones en la caja de un camión, a partir de ahí tuvimos que encontrar un lugar físico para empezar a trabajar y tuvimos qué comprar sillas, computadoras, para tener un gremio donde poder desarrollar las actividades del sindicato”, relató Javier Álvarez.

Aseguró que tuvieron “mucho trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que estas personas que quedaron en el camino -por malas gestiones- después son un lastre para el sindicato. Porque quieren seguir empoderados en el mismo lugar y hasta el día de hoy siguen afectando a la organización, tratando de impulsar de alguna manera una especie de destitución a esta comisión que está llevando adelante el gremio”.

Defendió la gestión que llevan adelante como Comisión directiva, indicando que lo hacen “con errores, con aciertos, pero siempre con honestidad. Porque no tenemos otra manera de trabajar, en el sindicato uno puede equivocarse pero en este tiempo siempre las resoluciones se tomaron con los compañeros en asamblea y por mayoría”, aclaró.

El dirigente de los químicos reiteró que “hay gente que queda rezagada y no piensan en lo colectivo, sino en sus propios intereses, y por eso ahora están apareciendo”, advirtió. Asegurando que “reflejan una cuestión local, son parte de la Comisión Directiva anterior que en su momento se proclamó como lista única, queriendo hacer las elecciones en Tolhuin y no acá, cómo se debían realizar”.

“Por eso nosotros hicimos las elecciones como correspondía, que fue cuando nos impusimos como Comisión. Pero estas personas siguen tratando de interferir, incluso intentando traer otra federación, con otra escala salarial”, alertó. Recordó que “los compañeros viven el día a día y se olvidan de los conflictos fuertes que hemos tenido. El año pasado la empresa nos dejó congelada la mitad del sueldo, a cuenta de futuros aumentos, y en ese contexto si nosotros no hacíamos ninguna acción íbamos a tener freezados los sueldos por cinco o seis años”, señaló.

Aunque dijo que como sindicato “nosotros entendemos que tenemos que cuidar la calidad de vida de los trabajadores y los puestos de trabajo. Nosotros vamos a responder a los compañeros, porque no estamos anclados a ningún cargo, pero estamos a disposición de los compañeros. De haber alguna cuestión irregular que atender, iremos a la justicia, pero todo lo demás lo resolveremos con los compañeros en asamblea”, reiteró.

Álvarez dijo que para el SUPIQyPPTDF la proyección es “crecer, aparte de las empresas que tenemos encuadradas acá en Río Grande y en Ushuaia. La idea es proyectarnos hacia Tolhuin, porque en nuestro convenio están los compañeros que realizan trabajo como los de las turberas, también todo lo que tiene que ver con el fraccionamiento de productos de limpieza. Todo eso está dentro de químicos y petroquímicos y es algo que lo tendríamos que estar desarrollando, pero por todas estas cuestiones se nos vino complicando”, dijo refiriéndose a los sectores internos que complican la actividad.

El titular del gremio remarcó que “la idea es que el sindicato abarque toda la provincia y que tengamos presencia en las distintas plantas. Nosotros lo que tratamos es de dar tranquilidad a la gente, a nuestros compañeros y compañeras. Hoy por hoy hay tranquilidad y eso refleja que el trabajo está, más allá de lo que digan algunos”.

Para concluir expresó que “la Federación nos está acompañando, durante el conflicto nos dieron un gran apoyo y siempre están trabajando con nosotros, para fortalecer la organización y lograr la unidad que todos anhelamos. Esa es la impronta que tiene nuestra Comisión, la de trabajar en unidad y con todos los trabajadores”, finalizó Javier Álvarez.