Químicos endurecen medidas y el conflicto de prolonga

A pesar de las reuniones y los intercambios que vienen manteniendo las partes, el conflicto de Tecnomyl no se termina de destrabar. Hoy los trabajadores profundizaron la medida, entendiendo que la empresa hace una “práctica desleal” en medio de las negociaciones. Medios nacionales dieron amplia repercusión a la situación que se arrastra desde hace más de 20 días.

Javier Álvarez, secretario General del sindicato que representa a los trabajadores químicos y petroquímicos, se refirió a la situación planteada en Tecnomyl señalando que “hoy por hoy venimos intentando intercambiar propuestas con la empresa, para poder empezar a destrabar el conflicto solucionando cada uno de los temas planteados”.

Aunque advirtió que “la empresa sigue con la misma postura de mantener una suma pasándola a remunerativa, pero pretenden que no sirva de base de cálculo como fue siempre. Entonces nosotros hicimos una contrapropuesta, siempre vía correo electrónico a través de los abogados, pero lo cierto es que cuando uno tiene realmente intenciones de solucionar una situación no pasa lo que ocurrió inmediatamente después de la reunión”, mencionó Álvarez.

En ese sentido comentó que luego de la reunión que mantuvieron “la empresa intentó coaccionar a los compañeros que están afuera, ofreciéndoles no ser perseguidos pero planteándoles que desistan de la medida y que no sigan con los reclamos. Por eso se recrudeció la medida y hoy estuvo cortado el acceso a la planta”, indicó el dirigente químico.

Mencionando después: “le pedimos a la empresa que cambie de actitud, porque esto se soluciona trabajando y buscando una salida acordada entre las partes”. Respecto de los despedidos dijo que la empresa “no tiene intención de reincorporarlos” y comentó que incluso desde el gremio se levantó la propuesta de “no incorporar todo lo que se pretendía al básico y luego ir incorporándolo progresivamente, todo en función de que los compañeros ingresen a trabajar”. “Pero la empresa no accedió a ese pedido del sindicato, así que creemos que estamos bastante lejos de un acuerdo”, deslizó.

Álvarez señaló que “para que esta negociación sea seria, tiene que darse en una mesa y sin estas actitudes desleales que está teniendo la empresa. Porque esto sigue alejándonos de una solución”, alertó. En otro orden, sobre el rol del Ministerio de Trabajo, dijo que desde ese ámbito no han tenido “ninguna respuesta, incluso ya hemos hecho la denuncia para que intimen a la empresa pidiéndole que cesen con las contrataciones de personal reemplazando a los trabajadores que están afuera ejerciendo su derecho a huelga”, expresó.

También comentó que hicieron “una denuncia porque no dejaron ingresar a los representantes del sindicato, cuando tenemos trabajadores bajo nuestro convenio en la planta. Sin embargo no nos dejan ingresar para controlar en qué condiciones están trabajando”, denunció, confirmando que por esas situaciones “hasta ahora no hubo ningún tipo de medida del Ministerio de Trabajo”.

El sindicalista destacó también la solidaria que están recibiendo desde otros sectores y la trascendencia que tuvo el conflicto en medios nacionales, mencionando que estuvieron “hablando con otros gremios como el SUTEF, estamos tratando de tomar contacto con los demás gremios y entendemos claramente que si una empresa como Tecnomyl -que está produciendo normalmente- hace esto con sus trabajadores, las empresas que realmente pueden tener algún tipo de problema van a estar en situaciones mucho peores”, indicó.

Finalmente dijo que “por eso creemos que esto tiene que ser una movida de todos los sectores, porque es una situación que le pasa los metalúrgicos, a los textiles, a los trabajadores de distintos sectores y en el Ministerio de Trabajo no se encuentra ninguna respuesta. Por eso estamos tratando de coordinar con otros sectores, para que nos acompañen en esta medida y estamos logrando solidaridad y acompañamiento en el intento de hacer una acción masiva y unitaria”, confirmó por último Javier Álvarez.