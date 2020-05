“Quieren aprobar cualquier cosa y hacer cualquier mamarracho con lo que han presentado”, dijo Luís Sosa

El secretario general del sindicato de petroleros privados fue crítico del proyecto de creación de la empresa provincial de hidrocarburos, que calificó de “mamarracho”. Aseguró que el gobierno ya tiene los votos para aprobarla, y lamentó que no hayan convocado a los expertos de la provincia. Dijo que fue “un copie y pegue” de un proyecto del radicalismo y fue ignorada la propuesta elevada desde el gremio. Además puso en duda que YPF repare la monoboya, por el costo de 20 millones que implica, y cuestionó la falta de conocimiento de los funcionarios de Hidrocarburos para buscar alternativas y sacar la producción, como el reacondicionamiento de la planta SIPETROL.

Río Grande.- El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas privado, Luis Sosa, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la postergada reparación de la monoboya, que impide la salida de crudo de la provincia y afecta las regalías. “Todavía no tiene novedades ni el gobierno y menos Alejandro Aguirre –Secretario de Hidrocarburos- que no sabe en qué punto están con la reparación de la monoboya. Se dice que los repuestos venían de Brasil, que ya estaban acá y la estaban reparando; YPF le comunicó a Roch que ya había entrado un barco, pero no sé dónde lo habrán puesto, porque no tenemos conocimiento de que estén reparando la monoboya. Han dado vueltas buscando repuestos en Japón y terminaron en Brasil, pero hasta ahora no se sabe nada”, sostuvo.

“Desde el momento en que YPF tuvo conocimiento que la reparación sale 20 millones, es muy difícil que vaya a hacerla. El gobierno de la provincia debería tener interés en que eso se repare, porque eso afecta los ingresos de la provincia, pero no lo veo preocupado por saber de qué manera se va a reparar y Alejandro Aguirre debe saber menos que un trabajador de boca de pozo”, disparó.

También cuestionó la falta de iniciativas para buscar alternativas que existen, como la que expuso el ingeniero Oscar Suárez por este medio, con el uso de la planta de SIPETROL: “En la provincia tenemos profesionales de suma capacidad que no necesitan andar con un plano para recorrer los pozos. Como dijo el ingeniero Oscar Suárez, en Tierra del Fuego está la planta SIPETROL, y tranquilamente YPF con el gobierno de la provincia podrían ponerla en condiciones para que funcione perfectamente bien”, señaló, teniendo en cuenta que tiene capacidad para almacenar gas y petróleo y los oleoductos y gasoductos para la salida a Chile.

“Todos los que estamos compenetrados con la actividad del petróleo en la provincia hemos escuchado al ingeniero Suárez, que no está equivocado. Lo que pasa es que el gobierno de la provincia no busca gente idónea y con conocimiento. Este no es un ataque personal a Alejandro Aguirre, que es una buena persona. Omar Nogar tampoco estaba en condiciones de desarrollar su tarea, porque tampoco tenía conocimiento. Cada gobierno que pasó es responsable de los funcionarios que puso en sectores que no corresponde que ocupen. Yo le dije personalmente al gobernador Melella que esperábamos que pusiera personas idóneas en cada lugar estratégico de la provincia”, aseguró.

La empresa “mamarracho”

Sosa observó que “ahora van a traer una persona de Neuquén” para ponerla al frente de la empresa provincial de hidrocarburos. “No sé por qué tenemos que traer a gente de fuera de la provincia, cuando tenemos ingenieros y personas que tienen sobrada capacidad y conocimiento. Va a ser el presidente de la Dirección de Hidrocarburos provincial y esto nos molesta a todos los que tenemos un poco de conocimiento sobre hidrocarburos”, dijo.

“El proyecto que presentó el gobernador Melella fue un bochorno, porque fue copiar y pegar. No nos llamaron para ver qué queremos y dónde estamos parados. Hicieron silencio de radio todos los legisladores y parece que no les importa. Ese es un proyecto del radicalismo de la provincia. El proyecto que presentamos nosotros lo modificaron totalmente, y no me molesto porque no me llamaron para estar en la comisión donde se va a tratar, sino porque hay cosas que han sacado de contexto, pero el gobernador ya tiene los números de los legisladores para que salga este proyecto. Ya nombraron a dos personas que son del riñón de Pablo Blanco, que han sido candidatos con Pablo Blanco, y eso quiere decir que Melella ya tiene los números”, dijo de los votos del radicalismo, como supuesto canje a los nombramientos de Guardamagna y Montes de Oca en el área de finanzas.

“La empresa de hidrocarburos tiene que tener un control y saber todo lo que está pasando en los yacimientos. Cuando hay un derrame de petróleo, los multan, pero la multa que tienen las empresas que hacen derrames no se ha modificado y es irrisorio el valor que le aplican a las operadoras. Acá tiene que haber una multa para que las operadoras trabajen con sumo cuidado cuando están manipulando hidrocarburos”, reclamó.

Advirtió que “si los legisladores, y sobre todos los de Río Grande, no convocan a la gente que tiene conocimiento y sabe del rubro, es porque quieren aprobar cualquier cosa y hacer cualquier mamarracho con lo que han presentado. No estoy hablando para estar dentro de la comisión. Si deciden que el gremio tiene que tener un representante, irá cualquier menos Sosa”, anticipó.

Un aliciente

Consultado sobre la decisión del presidente Fernández de fijar un precio de 45 dólares para el barril criollo, lo consideró “un aliciente sobre todo para las operadoras chicas, como Roch. YPF también va a tener que estar involucrado y esto beneficia a la provincia y además es un paquetito importante para las operadoras”.

Trabajadores foráneos

Por otra parte, cuestionó que desde el gobierno no se tome la “decisión política” de terminar con los trabajadores del petróleo de Total, que viven en su mayoría fuera de la provincia, además de revelar que se violó la cuarentena, porque la última dotación solamente permaneció tres días en un hotel: “Yo velo por los trabajadores nuestros, los que están en el convenio y los que están fuera de convenio, porque cada uno ha elegido el lugar donde quiere vivir. Nosotros le hemos dicho al gobierno que sería bueno revertir esta situación de Total Austral y no quiero que ningún trabajador se ofenda con lo que voy a decir: acá poniendo un régimen de uno por uno o siete por siete, se acaban los problemas. La gente tiene que dejar la plata en la provincia, se lo hemos dicho a este gobierno y al que se fue también, pero ninguno se hizo cargo. Esto es una decisión política que tiene que tomar el gobernador y tendría que haber tomado la que se fue, como también los que estuvieron anteriormente. Nosotros tenemos compañeros que trabajan en Total y permanecen en la provincia, pero no son muchos. Hay mucha gente que estuvo haciendo el régimen de 14 por 14 que vivía en la provincia y se fue al continente. Cada uno es dueño de elegir el lugar donde quiere vivir, porque el argentino tiene libre tránsito para ir adonde quiera”, concedió, pero defendió la necesidad de ocupar mano de obra local.

Respecto del recambio de dotaciones, dijo que “hasta ahora llegaron tres vuelos, con 50 trabajadores cada uno, es decir que son 150 personas para los recambios en cuarentena y cada uno tiene que hacer el aislamiento previo de 14 días antes de ir al campo. Sería una buena pregunta para Alejandro Aguirre saber por qué permitió que los trabajadores de Total estuvieran solamente 3 días de cuarentena”, disparó.

Aseguró que “la hicieron en un hotel de la ciudad de Río Grande y como poco deberían estar 14 días, y en la casa, como hace el resto de la gente que viene de afuera, y que puede llamar a la policía o gendarmería, y concurren a la casa de cada uno de los que hayan venido del continente”.

Se le preguntó si estos trabajadores tuvieron controles antes de ir a la plataforma. “No hemos tenido ninguna clase de información, e inclusive los compañeros que están radicados en la provincia nos han comentado que se controlaba individualmente a cada uno de los que subía a la plataforma. La mayoría de los que hoy viven en el continente residían en Río Grande. Con el tiempo Total les ofreció otro destino, porque con el régimen de 14 por 14 lo pueden realizar”, concluyó.