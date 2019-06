Quién es Benjamín, el nene que perdió su celular con fotos y mensajes de su papá fallecido

“Yo lo que quiero es encontrar las últimas fotos que tenía con mi papá, es lo único que tenía de él” contó Benjamín, de 11 años, quien perdió su celular el sábado en los alrededores de la Iglesia Sagrado Corazón en Río Grande. El nene pide con desesperación que lo ayuden a encontrarlo, dado que allí guarda las fotos y mensajes de su papá, que murió en abril.

Río Grande (FM del Pueblo y Crítica Sur).- La historia de Benjamín, el niño riograndense de 11 años que busca el celular perdido el fin de semana, se viralizó en los últimos días gracias a los pedidos de su mamá. Para él ese celular tiene una importancia particular y no por su valor económico, su papá falleció hace dos meses, y allí tiene las últimas fotos que se sacó con él, y también los mensajes que intercambiaba.

“Mi papá murió el 22 de abril cuando le dio un ataque al cerebro y eso pasó cuando ya estaba de noche, ese mismo día estábamos por ir a Ushuaia para ir a verlo pero no fuimos porque ya nos habían dicho que estaba peor y para que no siga estando triste no fuimos”, contó Benjamín sobre los últimos días de su papá en FM del Pueblo.

“Antes de irme a dormir me dijeron que él ya había fallecido y al siguiente día fuimos a despedir a papá, me recibieron mis hermanos, puse como me sentía en mi estado y todos mis amigos me mandaron mensajes”, afirmó.

El niño de 11 años que asiste al Colegio N° 32 dijo sobre esos primeros días “no quería ir a la escuela por lo mal que me sentía pero era mejor ir porque llegué y todos me recibieron con un abrazo, ahí me sentí un poco mejor”.

El sábado pasado Benjamín perdió el celular donde tenía fotos con su papá. “Tenía fotos en el Parque Nacional que me había sacado con él, yo de vez en cuando, findes largos o vacaciones de invierno iba a verlo para estar con él. En mi último día en Ushuaia con papá quiso llevarme al Parque porque yo no conocía, nos sacamos fotos con toda la familia y volví”, relató y expresó que “ahí tenía todas las fotos, unas 30 fotos con mi papá”.

El celular buscado es un LG Zero plateado. “Lo perdí en la Iglesia Sagrado Corazón, creo que se me cayó, seguro que alguien lo levantó porque cuando volví a buscarlo ya no estaba. Yo lo usaba para las fotos y para comunicarme con mi familia y mis amigos”, dijo.

Finalmente afirmó que “yo lo quiero encontrar por las fotos, porque es lo único que tenía de él, era lo único que tenia de mi papá, además de un reloj de él que me traje porque se lo pedí a mi hermano”.

“Solamente decirle que si me lo puede devolver gracias porque con las fotos teníamos pensado hacer cuadros y tenerlos acá”, cerró.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al celular 02964-15613849.

Fuentes: FM del Pueblo y Crítica Sur.