“Queremos darle una nueva dinámica al servicio policial”

El flamante Jefe de la Unidad Regional Centro, Comisario Mayor Marcelo Guerrero, dio cuenta de las actividades de capacitación al personal policial, la nueva dinámica de controles en la extensa jurisdicción a su cargo, además de la implementación de la modalidad de grupos de Whatsapp con los vecinos, algo que lo hizo famoso en Río Grande y en el resto del mundo.

Río Grande.- Desde el pasado 15 de enero, la superioridad encomendó al Comisario Mayor Marcelo Guerrero la titularidad de la Unidad Regional Centro de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego.

En diálogo con AIRE LIBRE FM, el jefe policial fue consultado sobre la modalidad de trabajo en materia de prevención, controles, capacitaciones, relación con los vecinos de la comunidad e intervenciones en distintos hechos policiales y jurisdiccionales como auxiliares de la justicia.

Guerrero tiene a su cargo no solo la Comisaría de Tolhuin, sino también la Comisaría de Género, los distintos destacamentos, la Brigada Rural, la División Administración. Consultado sobre la dependencia de estos destacamentos, explicó que “dependen directamente de la Comisaría de Tolhuin, como el Destacamento Ewan en la entrada a San Pablo, el Destacamento de Lago Escondido, el Destacamento 460 de Control de Ruta, es bastante amplia la jurisdicción”.

Justamente la jurisdicción de la Unidad Regional Centro abarca desde el Paso Garibaldi hasta el río Ewan Norte y desde el Lago Yehuin, pasando Lago Escondido, hasta San Pablo.

“Una de las reuniones que tuve fue con la gente de las estancias, justamente se trató el tema del ingreso y egreso de San Pablo”, contó y confirmó que “la Jefatura tiene previsto construir el nuevo destacamento en San Pablo, pero no en el que estaba antes que es inhabitable; pero de igual modo, al flamante destacamento que está en la Ruta 3, en el ingreso a San Pablo, le hemos dado la dinámica que tiene el ingreso a Río Grande; es decir, el control de ingreso y egreso, identificación, planillas que antes por ahí no se hacía, estaba el destacamento para cuidarlo, pero no con esta impronta de control que más que nada es para la seguridad pública”.

Definió que “lo que se quiere es que Tolhuin dependa de Tolhuin y no de Río Grande o Ushuaia cuando teníamos algún inconveniente. Ya se han hecho algunos cambios desde que asumí, hubo cambio de jefes, también de oficiales y de algunos suboficiales y la idea es dotar a esta Regional con más personal y se está haciendo más que nada para darle una respuesta al vecino y esto se notó porque la presencia policial está, no solo en los controles en la ruta, en el ejido urbano, sino también en la zona rural”.

Consultado sobre los casos de abigeato, el comisario Marcelo Guerrero dijo que “el solo hecho de que se estén haciendo controles en el ingreso y egreso a San Pablo, que se esté asentando en planillas los movimientos, el abigeato disminuyó bastante; y, además está la Brigada Rural que hace recorridas, no solamente diurnas, sino también nocturnas, sea en la Ruta 23 y en las otras complementarias”.

Detalló que la fuerza operativa con que cuenta esta Regional “es de 75 efectivos policiales operativos, después hay otros agentes, por ejemplo, en la Comisaría de Género y Familia, en la División Administración, Comunicaciones y Adicional”.

Consultado sobre la situación de las casas de fin de semana, Guerrero compartió que mantuvo una reunión con vecinos del barrio Los Lupinos, “donde hay muchas casas deshabitadas. Escuchamos sus reclamos y pidieron mayor presencia policial en horario nocturno porque en ese lugar no hay luz y en este sentido le estamos dando respuestas”.

Whatsapp policial en Tolhuin

Si hay algo que lo identifica al comisario Marcelo Guerrero ha sido la utilización de la red social Whatsapp. En Río Grande saltó a la fama internacional por esta modalidad y se granjeó el apoyo de los vecinos en la zona de Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII), Los Cisnes, Vapor Amadeo y Chacra XI, zonas bajo la jurisdicción de la Comisaría Quinta de la cual fue su jefe.

En ese camino quiere implementarlo a escala en Tolhuin, si bien ya se estaba utilizando esta herramienta. “Ya estamos teniendo reuniones con los vecinos, cuando llegué a Tolhuin ya se estaba utilizando el Whatsapp, aunque no en la medida como se hace en Río Grande; nos hemos acercado a distintos barrios de Tolhuin para explicarle a los vecinos cómo se utiliza esta herramienta y la verdad que la mayoría, un buen porcentaje, lo aceptó y ya lo estamos implementando”, destacó.

En ese sentido precisó que “ya nos hemos reunidos con siete barrios, en mi caso personal ya he mantenido reuniones con tres barrios distintos y asimismo con vecinos de la zona rural para lo cual también hemos implementado un grupo de Whatsapp, así que venimos avanzando bien. Me he reunido con gente de las estancias de la zona de la Complementaria A, de la Ruta 23, más que nada para reforzar el ingreso a San Pablo, escuchamos sus inquietudes y notamos que ellos pedían mayor presencia policial en el ingreso y egreso y más controles”.

Agregó que “se volcó el trabajo más que nada en la Ruta 3 y en esa zona de ingreso”.

“Les dijimos a los vecinos que carguen las inquietudes que crean pertinentes y de ahí nosotros íbamos a evaluar la respuesta de la policía, así nosotros verificamos si la policía contesta o no, si se ha solucionado el requerimiento y en el gran porcentaje fue bastante bueno”, aseguró el policía.

“Es un desafío para mí”

“La verdad es que estoy muy feliz; cuando el Jefe de la Policía, Comisario General Jacinto Rolón me propuso venir a Tolhuin, la verdad que lo tomé como un desafío de darle la impronta que uno tiene”, confió.

Contrastó que “es un cambio importe, Río Grande es una ciudad mucho más grande, la institución presta muchos más servicios y también más actividades operativas, en cambio Tolhuin es una ciudad mucho más tranquila”.

Guerrero aseguró que “con la ayuda de la Jefatura, hemos cambiado la óptica y hemos implementado diversos tipos de cursos, como RCP, Primeros Auxilios, Manejo Defensivo, Papiloscopía, Fotografía Forense y terminamos uno muy importante que es el ‘Curso Básico Intensivo de Técnicas Policiales – Básico en el Uso y Protocolo de Actuación de Marcadora Paintball – Capacitación Sobre Leyes – Decretos A.N.Ma.C. y Credenciales Actuales’, dictado por el Suboficial Mayor Marco López y personal de la División Servicios Especiales Río Grande, dictado al personal Policial de la ciudad de Tolhuin; hay muchas cosas que se hacen en Río Grande y en Tolhuin, si bien existen, necesitábamos estar mejor capacitado para actuar en la vía pública”.

Recordó que la intención de la Jefatura “es tener capacitada a la policía en Tolhuin, tal cual se hace en Río Grande y Ushuaia”.

“Hemos cambiado la mirada en la prevención”

Como novedad dijo que “hemos cambiado la mirada en cuanto a la prevención, en mi caso por ahí me gusta estar en todas partes, intervenir en los hechos. Cuando llegué a Tolhuin me tocó estar nueve días en la búsqueda del joven Oscar Andersen que se perdió en la zona del río Bueno; estuve todos esos días a la intemperie porque quería saber cómo era actuar en campo abierto buscando a una persona, no es lo mismo que le digan a uno cómo se siente que haberlo vivido y la verdad que fue muy bueno el trabajo que hicieron los efectivos de la Brigada Rural”, elogió.

Agregó que “desde ahí trato de estar en cada tipo de servicio, puedo decir que en un servicio que hay trato de estar, más que nada para acompañar al personal policial”.

Entendió el Comisario Mayor que “recién empezamos y hay mucho por hacer todavía, prevención, controles de tránsito no solo en la Ruta Nacional N° 3, sino también en las complementarias, en el ejido urbano; estamos metiendo el tema de las motos en la Brigada Rural, la Sección Canes y la verdad que venimos trabajando bastante bien”.