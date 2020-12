Querciali visitó Tolhuin y comenzará la regularización de cabañas

El presidente del INFUETUR realizó una visita a la localidad mediterránea y adelantó una flexibilización de requisitos para poder registrar la oferta de cabañas. Será indispensable contar con la habilitación de bomberos para garantizar la seguridad al turista, y el trabajo se llevará adelante en forma coordinada con el Municipio. Anunció que Aerolíneas Argentinas va a reponer las frecuencias Ushuaia-Calafate, tras varias cancelaciones que se estaban produciendo por parte de quienes habían adquirido paquetes. Otra noticia positiva es la inclusión en el presupuesto 2021 de los proyectos ejecutivos de infraestructura, y afirmó que la mayoría están focalizados en la zona centro y norte. Respecto de las hosterías, se prevé licitar nuevamente Petrel y esperan propuestas de iniciativa privada para San Pablo, que igualmente iría a licitación. Además dio a conocer una inversión en los miradores del valle, superior a los 40 millones, financiada por el Ministerio de Turismo de Nación. Advirtió que la actividad tendrá una recuperación lenta y habrá que esperar al segundo semestre del año próximo. No obstante confió en una rápida captación del turismo extranjero, en función del tipo de cambio.

Río Grande.- El presidente del INFUETUR, Dante “Willy” Querciali, dio detalles por Radio Universidad 93.5 sobre la visita que realizó a Tolhuin con motivo de la regularización de los hospedajes y cabañas. Son más de 80 complejos pero muy pocos figuran en la página oficial, por no cumplir con los requisitos. “Hay que agudizar el ingenio y avanzar. Esto era materia pendiente porque zona centro y norte estaban muy relegadas, con muy poca atención directa. Cuando asumí como presidente mi decisión fue poner a cargo a Stella Alazard en la zona centro y norte, porque conoce la región, conoce los actores y tiene buena relación con ellos. Es un proceso lento, que nos va a llevar tiempo, pero lo importante es empezar el camino de regularización, acomodar la gestión de las ofertas y que la gente no tenga que ir a Ushuaia para regularizar la situación de su cabaña”, dijo.

“Lo mejor es tenerlas registradas, en lugar de tirarlas bajo la alfombra y no ver la oferta que existe. Es importante aggiornarse porque las realidades de Tolhuin y de Ushuaia son distintas, los públicos son distintos y hay que adaptarse a eso. Tengo que reconocer la buena voluntad del Municipio de Tolhuin, que nos dio un espacio físico dentro de la municipalidad, donde estaba la terminal de colectivos. Ahí tenemos una oficina para poder tener presencia directa. En vez de que la persona se tenga que trasladar a Ushuaia o a Río Grande para presentar documentación, nosotros vamos al lugar, les sacamos las dudas, los atendemos. Esto lo iniciamos en febrero y lamentablemente la pandemia cortó este proceso, que hemos vuelto a retomar para darle más agilidad. Es un proceso que va a llevar dos o tres años, pero en algún momento hay que empezarlo”, planteó.

“Estamos muy contentos porque se acercó mucha gente y vamos avanzando. Hay cosas para adaptar, porque algunos no tienen la titularidad de la tierra pero sí un decreto. Vamos a tener una reunión con el municipio, con la parte de Catastro y Tierras Fiscales, para ver de qué manera podemos trabajar en conjunto. Hay una apertura interesante en el municipio que nos permite tener un ida y vuelta. Lo mejor es tener la propuesta registrada, que el municipio tenga los lugares habilitados, que tributen al municipio y nosotros tengamos conocimiento de cuántas cabañas hay trabajando turísticamente. De esa manera también le damos seguridad a quienes las utilizan”, destacó.

Aclaró que “nosotros podemos hacer la excepción porque les falta un metro o un papel, pero no se va a autorizar a aquellas que no cumplan con las normas de seguridad. La certificación de bomberos es obligatoria y, si no cumplen con eso, no se pueden registrar”.

Hosterías a licitación

Consultado sobre el circuito de hosterías, indicó que “han pasado 20, 25 y hasta 30 años de inactividad y de no poner en valor esos lugares, y es difícil solucionarlo en un año de gestión, más en medio de esta situación que cambió las prioridades. En Yehuin todavía no tenemos injerencia porque no está bajo nuestra administración, y estamos pendientes a que nos permitan acceder a la administración para ponerlo en valor. Todavía no tenemos posesión de Yehuin y, una vez que tomemos posesión veremos cuál es la posibilidad de desarrollo que se puede generar. El complejo de Yehuin tenía algo más de cinco hectáreas”, recordó.

“San Pablo hace 29 años que está parado y este año tampoco se dieron las condiciones para conseguir un inversor, en este contexto. Es parte del proceso que tenemos planteado para 2021, y ojalá tengamos oferentes. La idea es hacer una licitación y también estamos abiertos a la presentación de una iniciativa privada. Si hay alguien con una propuesta que tiene lógica, bienvenido sea. Si no, vamos a desarrollar un pliego el año que viene para licitar seguramente el segundo semestre. Este año no se dieron las condiciones para una inversión privada y ni siquiera para sostener las fuentes de trabajo de las inversiones que ya están funcionando. El año que viene también va a ser muy complejo para todos los involucrados con la actividad turística, porque la recuperación va a ser lenta, los ATP ya quedan sin efecto, la reducción de aportes también, así que viene por delante un año donde hay que empezar a trabajar con muy poca actividad y con los costos fijos como si se trabajara en situación normal”, pronosticó.

En el caso de Las Termas, apuntó que “no está bajo nuestra administración y no podemos tomar ningún tipo de iniciativa. Tenemos que romper la barrera que hay en el turismo con el Garibaldi, y una de las formas es volver a licitar Petrel. Seguramente será el segundo semestre, cuando la situación se estabilice, porque lo importante es tener varios inversores y propuestas para elegir la más superadora. Petrel es más fácil porque el desarrollo ya está comprobado. San Pablo es más complejo porque en varios meses del año no está operativo y hay que darle otro perfil al tipo de operación”, diferenció.

Hoteles cerrados

En cuanto a la cantidad de hoteles cerrados en la capital fueguina, pese a estar permitida la apertura, explicó que “hay muchos establecimientos que por el momento no tienen dadas las condiciones para hacer la apertura. No da el flujo, porque la estructura está armada para 12 ó 14 vuelos diarios, y hoy estamos teniendo un vuelo y medio, porque es un vuelo diario con tres refuerzos semanales. Para el mes de enero, que sería el mes de alta, están proyectados cuatro vuelos diarios. Con eso estaríamos en un 30% de la capacidad normal de vuelos que deberíamos tener en la temporada. Esto hace que no haya suficiente volumen de turistas para dar una buena ocupación y sostener las estructuras funcionando”.

“Hay lugares que van a empezar a abrir a partir del 4 de enero, del 15 de enero, algunos después de las fiestas, en función de la conectividad que se consiguió. En enero va a haber tres frecuencias semanales de una low cost que permite que otro segmento se pueda acercar hasta el Fin del Mundo”, informó.

“Hay una muy buena noticia porque Aerolíneas me confirmó esta semana que se recupera la conectividad con Calafate cuatro veces por semana. Es poco, pero es mejor que ahora, que no tenemos absolutamente nada. La combinación de Calafate-Ushuaia hace más posible que la gente elija venir al Fin del Mundo, porque la mayoría de las ventas son por el paquete de Calafate y Ushuaia. El usuario se encontró con que no había conectividad, por lo cual empezó a pedir la devolución de los paquetes. El miércoles pasado me habló el ministro de turismo de Tucumán, muy preocupado porque tenía muchas agencias de Tucumán que habían vendido el paquete Calafate-Ushuaia y les habían ido a reclamar la devolución del dinero. Aerolíneas revió la situación e inicialmente nos dieron cuatro vuelos semanales con conectividad. Sabemos que es poco y vamos a seguir pidiendo más refuerzos”, aseguró.

Reducción de ingresos

También dio cuenta de la reducción de ingresos en materia de canon por las concesiones. “Nos castigó fuerte porque el INFUETUR saca recursos de ahí para seguir avanzando. El Cerro Castor está al día, y paga el 8% de la facturación bruta de cada mes, como quien paga Ingresos Brutos. En verano se paga muy poco porque prácticamente no hay recaudación y la temporada de invierno no fue para nada buena. En el caso de los hoteles varía según cada hotel y el tiempo de concesión. El Albatros está pagando el 14% y el Canal de Beagle está pagando el 25%, porque es una concesión muy vieja y dudo que se vuelva a repetir. El ACA no tiene fines de lucro, para ellos era un lugar icónico y fueron al máximo que se podía generar en la licitación para poder quedárselo. Esto fue en el año 2003. El Albatros no va a dar mayor recaudación a partir de que terminen la inversión que están realizando, porque aumenta la cantidad de habitaciones, y también aumenta por la facturación de los locales comerciales que van a alquilar”, adelantó.

También dio a conocer una contraprestación similar a la que acordó la caja por el hotel Las Lengas, en virtud de la cual se está construyendo un edificio propio en Río Grande. “En el caso del Albatros hay una contraprestación por esta nueva obra y tienen que hacer la sede del INFUETUR. Hasta tanto terminen la sede, están pagando el alquiler de las oficinas donde estamos trabajando. El Cerro Castor, además de las inversiones, tiene un plazo de tres años para hacer una casa de guardaparques en el corazón de la isla. Esto se hizo en la gestión anterior y me pareció muy positivo que haya una responsabilidad social empresaria y una inversión adicional. En el caso del Canal de Beagle hay una parte del edificio que no está en manos de la concesión porque está la Escribanía General de Gobierno y la idea en esta nueva concesión es poder darles un edificio completo como contraprestación. El concesionario tendrá que alquilarle las oficinas al gobierno para poder mudar la Escribanía. A su vez el hotel podrá disponer de más servicios e infraestructura”, dijo.

Respecto del resto de las inversiones, “están todas paradas. A principios de año habíamos tenido reuniones con algunos inversores que tenían intenciones de hacer infraestructura de alta calidad. Era una inversión muy importante pero la pandemia frenó todo. Creemos que se va a recuperar a mitad del año que viene, y van a estar mejor dadas las condiciones porque la inversión en dólares va a ser menor. Es más atractivo para inversiones grandes el tipo de cambio, que les permite generar un recupero más rápido”, confió.

Desarrollo en zona norte

Además apuntó que “dentro del presupuesto 2021 se incluyeron los proyectos ejecutivos de obras de infraestructura que tiene que hacer el INFUETUR. Hay fondos de nación disponibles desde el Ministerio de Turismo para obras de infraestructura, pero tuvimos una ventana de diez días para presentar el proyecto. No teníamos ningún proyecto ejecutivo, así que debemos tenerlos listos y terminados para que sea inmediata la entrega de la carpeta cuando se abra esta posibilidad de proyectos. La mayoría de los proyectos ejecutivos están basados en zona centro y norte. Hay que generar obras de infraestructura y marcar un rumbo, poner timón al norte y empezar a hacerlo. Aspiramos a tener los proyectos ejecutivos listos, que consigamos fondos, se haga la licitación. Quizás lo tengamos en 2023 ó 2024, pero las obras de base generan inversiones privadas que se suman y agregan valor. Obviamente hay que buscar nichos de mercado, avistaje de aves, turismo rural como tuvimos en su momento. Tenemos atractivos que no hay que inventar sino ponerlos en valor”, subrayó.

Miradores del valle

Amplió asimismo sobre “el único proyecto que logramos concretar con el Ministerio de Turismo, y ya nos acreditaron los fondos para llevar adelante la obra, y es una licitación que vamos a sacar la primer quincena de enero para los miradores de los valles, camino a Tierra Mayor. Se va a hacer una obra muy importante con rampas, techada, y de la otra mano habrá un segundo mirador, no de altura sino de estacionamiento para varios autos, y además es el inicio de los senderos para trekking a Laguna Esmeralda y demás. La inversión es aproximadamente de 42 millones de pesos y la infraestructura es del estilo del mirador del Garibaldi”, anunció.

“Va a ser muy importante la obra de la fibra óptica porque tenemos muchos senderos y en otros lugares del mundo hay señal de wifi en todos lados. Eso es importante para generar desarrollo. Incluso se necesita para la señal de posnet y no tener que cobrar en efectivo. Eso limita mucho la capacidad de trabajo y hoy es difícil que la gente pague en efectivo. Hoy la conectividad es fundamental, se usa el código QR, todo se tuvo que readaptar y más que nunca hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, para no quedar fuera del mercado. A corto plazo vamos a tener turismo internacional y vamos a ser atractivos a valores internacionales, pero tenemos que tener calidad de servicios, porque ese turista lo demanda”, sostuvo.

Finalmente indicó que “otra zona que queremos desarrollar es Almanza, porque tiene un atractivo muy interesante. El año que viene va a ser el primer año de gestión de muchas cosas que estaban planteadas para este”.