Queno y Harrington tuvieron su primer encuentro por la transición.

El intendente electo Daniel Harrington se reunió ayer con el saliente Claudio Queno para dar inicio a la transición. Las conversaciones con los equipos técnicos comenzarán sobre fines de mes, por el periodo vacacional. El concejal electo Norberto Dávila participó del encuentro y destacó el clima distendido entre ambos funcionarios. Adelantó algunos proyectos que prevé promover, en acuerdo con Harrington, quien crearía una Secretaría de Salud para trabajar en coordinación con el centro asistencial. La problemática de perros sueltos forma parte de los temas pendientes a erradicar, como también la recuperación de las termas y la promoción del turismo. Como médico, remarcó la necesidad de continuar con la extensión de servicios esenciales a toda la población, que comenzó a realizarse en los dos últimos años de gestión con el apoyo del gobierno saliente.

Río Grande.- El concejal electo por Nuevo País, Norberto Dávila, la fuerza política que llevó a Daniel Harrington a la intendencia, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el encuentro que mantuvieron ayer el intendente electo Daniel Harrington y el saliente Claudio Queno, luego de la demora en el inicio de la transición.

Concurrió acompañado por la concejal electa Rosana Taberna, ambos invitados por Harrington, con quien forman parte del mismo espacio político. “Daniel se reunió con el intendente Queno y parte de su gabinete. Fue una reunión bastante correcta, distendida. Estamos en una población chica y nos conocemos todos. Se habló sobre comenzar a trabajar en la transición y esto va a empezar a partir del 25 ó 26 de agosto, porque estamos en época de vacaciones de invierno. Se puso esa fecha para comenzar y este tema lo va a trabajar Daniel. Nosotros fuimos como invitados, pero desde el Concejo vamos a tener que buscar los marcos normativos para que el gobierno saliente y el gobierno entrante puedan seguir funcionando con normalidad”, dijo.

Recordó que Harrington cuenta “con tres concejales de su espacio, de los cinco que componen el Concejo, así que va a tener mayoría”. Como médico, priorizó la necesidad de mejorar la atención de salud y adelantó que Harrington contará con una Secretaría de Salud “para poder trabajar y colaborar con el centro asistencial. También queremos empezar a trabajar con el problema de animales sueltos, que es una problemática en la provincia y en Tolhuin en particular. Si queremos una ciudad turística, tenemos que tener más ordenado ese tema, que es un problema para todos y esperamos trabajar en esto desde el primer día. Hay un programa que hemos venido desarrollando con parte del equipo de Daniel, que no solamente prevé la castración sino la educación, la tenencia responsable, el censo de mascotas. Es un trabajo de varias áreas para terminar con la problemática que hoy existe”, indicó.

El turismo es otro eje y la necesidad de generar puestos de trabajo. “La gente está pidiendo trabajo y tenemos un lugar precioso en la cabecera del lago que no está muy desarrollado. Hay varias ideas sobre eso, para hacer inversiones y esto generaría trabajo genuino para la gente. El turismo es una gran herramienta a la hora de generar empleo. Queremos llevar adelante un trabajo con las termas y de a poco se van a ir destrabando estas situaciones”, confió.

Dávila desde hace varios años atiende en el centro asistencial de Tolhuin y “la profesión me permitió estar en contacto más directo con la gente y encontrar que hay cosas que tenemos que ir mejorando. Es una ciudad muy joven, que ha crecido mucho demográficamente, y eso conlleva algunos problemas. Por mi profesión estuve participando en los temas sociales, la política también me entusiasma y se dio esta posibilidad. Ya había participado en otro espacio político en las elecciones pasadas y esta vez planificamos esto con el legislador Harrington y con la concejal Jeannette Alderete. Se dio la posibilidad de ganar las elecciones y ocupar una banca dentro del Concejo”, señaló.

Destacó que Tolhuin “es una ciudad que concentra la industria forestal y maderera y es un recurso muy importante que debe ser explotado con responsabilidad. Esperamos acompañar toda la parte productiva de Tolhuin. La explotación de la turba viene creciendo y también es un ingreso importante para la localidad. De a poco se van radicando otras empresas que tienen en Tolhuin la posibilidad de desarrollarse. Para el turismo obviamente Tolhuin es un lugar privilegiado, tanto para el interno como para empezar a pensar en el turismo de nuestro país y proyectarlo hacia el exterior”, dijo.

“Tenemos mucho para trabajar y para ordenar, porque hemos crecido en forma irregular con el tema de la entrega de las tierras, y se fue complicando poder llevar infraestructura. Ahora esperamos poder crecer más ordenadamente. Yo he estado a cargo de la dirección del centro asistencial en los últimos tres años. En marzo entregué la dirección a un colega y esta gestión tuvo una buena mirada desde el ministerio, pero siempre el tema salud es insuficiente y la sociedad demanda más y mejores servicios. Esperemos que se pueda seguir trabajando en la nueva gestión y poder tener lo que mucha gente pide, que es un hospital, para no tener que recurrir a Ushuaia o Río Grande en materia de internación, nacimientos y otras cosas. No es algo rápido y va a llevar tiempo, porque se requiere no solamente de infraestructura sanitaria sino también del recurso humano, y ya ha sido complicado en estos cuatro años conseguir médicos para la provincia. Es difícil pero tenemos que ir mejorando en calidad de salud”, subrayó.

Valoró de la gestión Bertone que “se ha avanzado bastante en los últimos dos años en la conexión de redes de agua, de cloacas y del gas, con los programas que inició la provincia. Hay que continuar con eso y poder llegar a la mayor cantidad de población. Por lo menos está proyectado poder llegar a toda la población con la red de agua y cloacas. Esto nos permite también la radicación de empresas, que se puedan hacer nuevos emprendimientos, porque muchas veces se habla de poner una empresa pero si no llega el agua, la luz o el gas, obviamente es complicado”, concluyó.