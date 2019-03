Queno agradeció a Bertone por las obras en Tolhuin

El intendente de Tolhuin Claudio Queno destacó que el discurso de la gobernadora Rosana Bertone “ha sido muy explicativo” porque refirió “a cosas que están ya están prácticamente hechas y otras que vienen a futuro”. Volvió a agradecer a la mandataria fueguina por las obras llevadas a cabo en Tolhuin.

Tolhuin.- El intendente de esta localidad Claudio Queno se mostró sorprendido porque “hay gente que no entiende las obras que está haciendo este gobierno y la recuperación que ha hecho de la provincia. Creo que fue un discurso muy importante, me gustó porque hizo un repaso de lo que se hizo y de lo que se viene en este año, un discurso renovador”.

En ese sentido destacó que “en lo que a mi me toca, este gobierno ha puesto su mirada sobre Tolhuin y sus políticas han beneficiado a Tolhuin. Ella (Rosana Bertone) hablaba de un crecimiento en Tolhuin y justamente fue ella la artífice de este desarrollo y por eso estoy agradecido por este apoyo”.

El Jefe comunal mediterráneo valoró que la gobernadora Rosana Bertone haya puesto en su discurso a las obras de Tolhuin en primer lugar. “Nosotros teníamos en carpeta durante más de diez años un plan director –junto con la provincia- para el saneamiento de sectores en Tolhuin donde teníamos problemas con los efluentes cloacales. Se logró trabajar desde hace dos años con el Gobierno provincial y en estos años le ha dado la importancia que realmente necesita Tolhuin donde los vecinos pueden tener el beneficio de una planta depuradora de líquidos cloacales, pueden tener el beneficio del gas y pueden tener el beneficio del agua potable; obras que realmente son importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

En este sentido Queno resaltó que “ha sido este gobierno el que nos ha dado una mano con estas obras ya que nosotros como municipio somos el primer eslabón que tenemos con el vecino y somos los que recibimos los cachetazos. He defendido a gobiernos anteriores en lo que respecta a las instituciones y obvio que defiendo a este gobierno a capa y espada porque reconozco el apoyo que nos han dado desde hace mucho tiempo”.

Recordó que “otra obra que podemos enumerar es el Centro Asistencial de Tolhuin, un proyecto que presentó el intendente de Tolhuin en 2012, pero por cuestiones administrativas y de transferencia de tierras, se pasa a la provincia y gracias a ese apoyo del Gobierno provincial hoy esa obra se está finalizando”.

También destacó las obras del Poder Judicial que se llevan adelante en Tolhuin y recordó que “antes de ser intendente, cuando yo era Secretario de Gobierno, venimos trabajando con la justicia, tanto provincial como nacional y es así que con esa experiencia se logró concretar la Casa de Justicia en Tolhuin”.

No tuvo tantos elogios en cambio con el Gobierno nacional. “Hemos gestionado obras, pero realmente no han cumplido con todo lo que se comprometieron; hay obras inconclusas y otras que se terminan por Administración y con recursos propios. Estamos tratando de terminar esas obras porque son objetivos que se plantearon, compromisos que se contrajeron con la sociedad y por supuesto el Gobierno provincial también está acompañando este esfuerzo”, reconoció.

Queno confió que “nos pusimos a la altura de las circunstancias, sabemos que la situación nacional es muy grave y trataremos de terminar lo que no han cumplido”.

Sin embargo agradeció el apoyo nacional y solo cuestionó estos atrasos.

Reelección

Consultado sobre la declaración de certeza para poder compulsar por una nueva reelección al frente del Ejecutivo municipal, Claudio Queno dijo que “esto lo tiene que definir la justicia, tenemos tiempo todavía porque las elecciones son en junio; sabemos que hay un dictamen del Fiscal y soy muy respetuoso de la justicia; por ello no hago declaraciones mediáticas para no entorpecer la decisión judicial y esperamos muy tranquilos la decisión de los jueces”.

Entendió que “he cumplido con la sociedad de Tolhuin, ya es el duodécimo año que estoy, queremos terminarlo trabajando y al margen de la decisión judicial, tenemos la fuerza y la voluntad de seguir estando si tenemos que estar y por supuesto que vamos a poner todo lo que hay que poner para terminar la gestión como corresponde”.

En relación a la elección del concejal Matías Rodríguez como presidente del Cuerpo deliberativo, el intendente Queno consideró que “todos los cambios son buenos y valoro la decisión del Concejo Deliberante que ha cumplido con los acuerdos que se han hecho desde el principio de la gestion. Si bien no estoy interiorizado de los acuerdos que se hacen, porque ellos son el Concejo y en mi caso soy la cabeza del Ejecutivo y hay cosas que puedo saber y otras que no quiero saber, pero realmente se ha cumplido una etapa, hubo un compromiso desde el primer momento de hace cada año cambio de presidente y este año le tocó a Matías Rodríguez, si bien hubo manos que no se levantaron”.