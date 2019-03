Queno abrió el 29 Periodo de Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Tolhuin

Con un enfático agradecimiento a la gobernadora Rosana Bertone, tal cual lo hiciera previamente en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial, el intendente Claudio Queno dejó inaugurado el 29° Periodo de Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante. “Tolhuin es un pueblo muy mirado por su crecimiento y desarrollo en la provincia, pero sobre todo por el acompañamiento del Gobierno provincial, como lo resaltó la gobernadora Rosana Bertone en su discurso del viernes por la mañana”, resaltó el Jefe comunal. Cabe destacar que Queno y Vuoto se reconocieron mutuamente por su tarea al frente de ambos municipios.

Tolhuin.- A las 18 horas de este viernes 1 de marzo de 2019 se dio inicio al 29° periodo de Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Tolhuin, cuya apertura estuvo a cargo del edil Matías Rodríguez recientemente elegido como nuevo presidente del Cuerpo deliberativo, oportunidad en que el Intendente de la Municipalidad de Tolhuin, Claudio Eduardo Queno, brindó su discurso en donde dejó en claro el gran apoyo del gobierno provincial en estos tres años de gestión y el compromiso con la ciudadanía.

En el polideportivo Ezequiel Rivero de la ciudad de Tolhuin se realizó la 29° apertura de Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, la misma contó con la presencia del Vicegobernador Juan Carlos Arcando, el Intendente de la ciudad de Ushuaia Walter Vuoto, Legisladores, Ministros y Secretarios provinciales; además de Funcionarios de la ciudad de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, los concejales Marcelo Muñoz, Ana Paula Cejas, Jeannette Alderete y Francisco Oliva y gran cantidad de vecinos.

Al respecto, el Intendente Queno resaltó que ha transitado estos 12 años de gestión “con bastantes problemas como los ha tenido también la provincia”, y puntualizó “periodos agradables como otros no tanto, pero si es de destacar que Tolhuin es un pueblo muy mirado por su crecimiento y desarrollo en la provincia, pero sobre todo por el acompañamiento del Gobierno provincial, como lo resaltó la gobernadora Rosana Bertone en su discurso del viernes por la mañana”.

Queno dijo: “para nosotros es importante ver el crecimiento y lo que ha venido pasando, además debemos mostrarle a la sociedad de Tolhuin lo que se hizo fue como se pudo y si vale destacar que el Gobierno provincial ha acompañado desde un primer momento en estos tres últimos años y lo ven todas aquellas personas que pasan por Tolhuin.

Puntualizó; si bien se viene un año político, nosotros solo queremos seguir apostando y trabajando para los vecinos que viven y para los que quieren venir a buscar una esperanza en Tolhuin, la sociedad nos exige y nos pide más servicios, por eso venimos trabajando en diferentes obras con el gobierno de la provincia”

Además agrego: “voy a mencionar sí, al compromiso, a la gestión que tenemos y al trabajo que venimos haciendo para el vecino de nuestro pueblo y quisiera agradecer a nuestros funcionarios municipales y a cada uno de los empleados por su compromiso para brindar soluciones a las necesidades de nuestros vecinos”.

“Estamos preparados para seguir trabajando y pido a los concejales que nos ayuden en el compromiso con la sociedad de Tolhuin porque se merece seguir creciendo y por sobre todo con la paz social que reina desde un tiempo a esta parte”, finalizó el mandatario comunal de Tolhuin.

Reelección

Consultado sobre la declaración de certeza para poder compulsar por una nueva reelección al frente del Ejecutivo municipal, Claudio Queno dijo que “esto lo tiene que definir la justicia, tenemos tiempo todavía porque las elecciones son en junio; sabemos que hay un dictamen del Fiscal y soy muy respetuoso de la justicia; por ello no hago declaraciones mediáticas para no entorpecer la decisión judicial y esperamos muy tranquilos la decisión de los jueces”.

Entendió que “he cumplido con la sociedad de Tolhuin, ya es el duodécimo año que estoy, queremos terminarlo trabajando y al margen de la decisión judicial, tenemos la fuerza y la voluntad de seguir estando si tenemos que estar y por supuesto que vamos a poner todo lo que hay que poner para terminar la gestión como corresponde”.

En relación a la elección del concejal Matías Rodríguez como presidente del Cuerpo deliberativo, el intendente Queno consideró que “todos los cambios son buenos y valoro la decisión del Concejo Deliberante que ha cumplido con los acuerdos que se han hecho desde el principio de la gestion. Si bien no estoy interiorizado de los acuerdos que se hacen, porque ellos son el Concejo y en mi caso soy la cabeza del Ejecutivo y hay cosas que puedo saber y otras que no quiero saber, pero realmente se ha cumplido una etapa, hubo un compromiso desde el primer momento de hace cada año cambio de presidente y este año le tocó a Matías Rodríguez, si bien hubo manos que no se levantaron”.

Queno resaltó el trabajo de Walter Vuoto en Ushuaia

El intendente de Tolhuin, Claudio Queno, se refirió a la gestión que lleva adelante el jefe comunal de la capital provincial, Walter Vuoto, y señaló que “es muy buena, la ciudad ha cambiado respecto de lo que él encontró cuando asumió. Hay que felicitarlo, le ha puesto muchas ganas y el empuje que necesitaba la ciudad y estoy orgulloso de que esté en ese lugar”.

En el marco de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Tolhuin, Queno afirmó que “está a la vista de todo el mundo que Ushuaia ha cambiado muchísimo en estos años”.

Asimismo, Queno habló respecto de la unidad fueguina convocada por la gobernadora de la provincia, Rosana Bertone y expresó que “yo creo que la unidad fueguina es lo mejor que le puede pasar a la provincia, así que es muy importante”.

Por último, agradeció la presencia del intendente de Ushuaia y funcionarios del gabinete provincial y municipal.

Walter Vuoto destacó la gestión de Queno en Tolhuin

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, participó en la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Tolhuin, que encabezó el intendente Claudio Queno.

“Claudio habló de gestión, no por casualidad hace 12 años que gobierna Tolhuin. Lo ha ordenado, le puso crecimiento y lo dijo él: por esas cosas durante 8 años por decisiones políticas de gobiernos provinciales no pudo crecer y ahora le toca hacerlo”, y sostuvo que “es muy loco pensar que hubo ciudades que crecieron muchísimo con el Gobierno de Cristina Kirchner, que amplió derechos, generó inversiones y claramente había un gobernó provincial que desperdició una oportunidad histórica de poder crecer y acomodar los números de la provincia”.

En tanto, afirmó que “aun así Tolhuin cada que venimos, vemos algo nuevo, distinto, la ciudad crece, es pujante, y con el trabajo mancomunado con el Gobierno provincial han podido hacer redes de agua y cloacas, obras eléctricas, servicios que se necesitan para el crecimiento de la ciudad”.

“Vinimos a acompañar a Claudio (Queno) y Matías (Rodríguez) que asumió como presidente del Concejo Deliberante y para nosotros es un honor, un orgullo que un joven cuadro político como él pueda ser el presidente y conducir la institución”.

Señaló que “es un compañero de nuestro sector político y forma parte de una generación que creció muchísimo y de la que también forman parte la concejala Eugenia Duré en Río Grande y los diputados nacionales Martín Pérez y Matías Rodríguez”.

Vuoto destacó que “comenzaron a militar todos juntos hace 15 años y lograron un crecimiento que es resultado de su capacidad y del trabajo, y también del reconocimiento de la gente a todo lo que logró en gestión y en política Cristina Fernández de Kirchner”.

El intendente Walter Vuoto estuvo acompañado por los funcionarios del gabinete municipal, Omar Becerra, Victoria Vuoto, Laura Avila, Malena Teszkiewicz, David Ferreira, Gabriel de la Vega, Gustavo Cinti, la concejala de Rio Grande Eugenia Duré y el edil Hugo Romero.