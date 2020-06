“Queda claro que no estamos capacitados y quien no tiene una computadora está excluido”

La legisladora justicialista destacó la predisposición de la ministra de Educación Analía Cubino a responder las consultas, pero lamentó que en la pandemia quedó expuesta la falta de capacitación en general para el dictado de clases en forma virtual, además de la carencia de equipamiento adecuado. Si bien hay avances tecnológicos, quien no tiene computadora o celular “está excluido del sistema educativo”, señaló, e instó al compromiso de todos para suplir esta falencia. Transmitió el reclamo de muchos docentes que “se sienten solos y con muchas obligaciones encima”, además de carencias que son comunes a varios alumnos. La infraestructura digital se convirtió en un punto central porque “se está gestando una nueva escuela y no podemos quedarnos afuera”, sentenció.

Río Grande.- La legisladora justicialista Andrea Freites hizo un balance de la reunión de la comisión de educación realizada este miércoles, de la que participaron las ministras de Educación y Obras Públicas, y donde quedó expuesta la falencia en infraestructura digital tanto del sistema educativo como de las familias, docentes y alumnos para la nueva escuela que viene.

“Lo que se buscaba desde la Cámara era saber cómo va a continuar el dictado de clases en este contexto de pandemia, porque tenemos alumnos, docentes y familias con clases virtuales, con todo lo que esto implica. Además hicimos llegar consultas de familias, de alumnos y de muchos docentes. La reunión duró tres horas y se enfocó exclusivamente al tema de Educación”, dijo, por lo que quedó pendiente un nuevo encuentro con la ministra Gabriela Castillo sobre infraestructura escolar.

“De por sí el sistema educativo es complejo, y en el contexto en que nos encontramos es más complejo todavía, porque todos se están desenvolviendo como pueden. Se hizo visible la necesidad de acceso a elementos de informática, la falta de netbooks. Si bien hace mucho tiempo tenemos acceso a la tecnología y se viene trabajando con capacitaciones, desde hace décadas no se capacitó de verdad, ni los docentes, ni el Estado mismo, ni las distintas instituciones, ni las empresas”, aseguró.

“Para todos hoy es necesario el trabajo virtual y lo tuvimos que hacer en la emergencia. La conclusión hoy es que no estamos capacitados y nos estamos desenvolviendo de la mejor manera que podemos. La escuela está cambiando y no va a ser la misma. Todo va a cambiar con respecto al trabajo, no solamente de los docentes sino de la administración pública, también los sistemas de venta, porque esta pandemia nos llevó a trabajar de otra manera, y en lo educativo tenemos que ver de qué forma le hacemos llegar a la familia el material que necesita el niño, el joven o el adulto para poder formarse”, planteó.

“El que no tiene una computadora o no tiene un celular queda excluido del sistema educativo”, sentenció, y aun en los casos donde hay más de un alumno por familia no basta una sola computadora, que además debe tener los requerimientos técnicos mínimos que exige el sistema videoconferencias.

“Se habló sobre la implementación de la ESI, la ley de educación sexual integral, que está vigente y en años anteriores tuvo muchos cuestionamientos. Cuando se habla de sexualidad o de género son palabras que asustan y hay que conocer lo que pretende la ley, que es hacer que nuestros niños y jóvenes conozcan su cuerpo y los derechos que tienen. Es una ley que defendí siempre y lo voy a seguir haciendo, y dar esta herramienta a nuestros niños es esencial. Ninguno de los profesionales de la educación desconoce el tema y hay que fortalecerlo. Este tema lo mencionó la ministra Cubino, como un refuerzo de la ley de educación. Hablamos de los jardines maternales, del cuidado de los niños y de los adultos mayores. Se planteó la falta de reglamentación sobre el área al que pertenecen los jardines maternales, cuando la ley nacional de educación es muy clara y los jardines maternales deben depender del Ministerio de Educación. Esto hay que trabajarlo articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, y lo mismo ocurre con la ESI. La ministra planteó esta postura y la mayoría de los bloques legislativos acompañamos esto”, señaló.

Desconectados

Otro punto de interés se enfocó en los programas que vienen llevando adelante desde el ministerio, “dado que el gobierno nacional sacó un programa que se llama Seguimos Educando. Hemos escuchado al ministro Trotta contar cómo hace para poder llevar la educación a todos los sectores, a los niños que se encuentran en la zona rural o a aquellos que no tienen conectividad”, dijo del universo que está excluido por falta de acceso a la tecnología.

“En este programa se usa la radio, la telefonía, también internet si hay, y además se hicieron llegar cuadernillos a las provincias para que los lleven a los sectores que no tienen posibilidad de acceder a las clases virtuales. Por lo que pude saber del SUTEF, el programa del gobierno de la provincia prevé un contacto directo con las familias a través de whatsapp, por eso consulté a la ministro”, explicó Freites.

“En este contexto hay cinco puntos centrales: los contenidos pedagógicos y cómo se distribuyen, el apoyo a la inclusión educativa, el acompañamiento a los docentes, porque fueron muchas las quejas que recibí de ellos. Se sienten solos en esto y con muchas obligaciones encima. Otro punto importante es saber cuál va a ser la organización escolar y la infraestructura digital. Son cinco puntos que no tenía claro cómo lo venía manejando la provincia”, sostuvo.

“También pregunté sobre la famosa resolución de entrega de horas y cargos, cuántos cargos y horas llevan entregadas a la fecha. Esta es una solicitud que había hecho por escrito a la ministra y se disculpó por no poder responder”, apuntó.

Pago a privados

Por último destacó que “el gobernador se puso a la cabeza” del conflicto con los colegios privados por la deuda del gobierno y se logró destrabar la situación: “Es un tema que tomamos todos los legisladores, porque estaban en una situación muy compleja por la deuda del gobierno de la provincia. El sábado pasado tuvimos una reunión a través de Zoom con el legislador Furlan, que está conmigo en la comisión de educación, con los representantes de los colegios de gestión privada, y ya hacía prácticamente un mes que los legisladores veníamos manifestando esta situación al Ministro de Finanzas y las autoridades de Educación”, recordó.

“Hubo una comunicación directa con el gobernador de la provincia y a raíz de esto el lunes se pagó parte de la deuda que había. El próximo sábado van a cobrar el mes de junio con el SAC, en la misma fecha en que están cobrando los docentes del sector público, y el próximo 4 estarían saldando gran parte de la deuda que resta. Es un tema en el que se puso al frente el gobernador y se solucionó”, afirmó la legisladora.

El próximo miércoles volverá a reunirse la comisión de educación y “están citados los sindicatos por la modificación de la ley 424 –de paritaria docente-. En teoría volvería la ministra de Educación y la ministra de Obras Públicas, pero todavía no se confirmó nada. En estos días veremos a quién se convoca, y hay que reconocer la predisposición de la ministra Cubino para responder. El sistema educativo nos debe involucrar a todos y hay que ponerse en autos en este cambio que está teniendo la educación, que es muy importante. Se está gestando una nueva escuela y no podemos quedarnos afuera”, concluyó la legisladora.