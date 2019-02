“Que quede claro que no juzgamos extranjeros, juzgamos la conducta”, afirmó Álvarez

Así lo sostuvo el Ministro de Gobierno de la provincia en relación a la posible expulsión de extranjeros que delincan o que cuenten con antecedentes penales dentro y fuera de nuestro país. Por otro lado sostuvo que “todos aquellos que están en regla y vienen a trabajar, tiene que estar tranquilos”. También indicó que “migración plantea que la mitad de la condena debería ser cumplida en la provincia, y un día después iniciar el trámite de expulsión, pero también necesitamos que esa persona abandone la provincia, porque los vínculos delictivos continúan más allá de la cárcel”.

Río Grande.- El gobierno de Tierra del Fuego estudia una iniciativa para que los extranjeros que hayan cometido delitos o tengan antecedentes penales sean expulsados o se les prohíba el ingreso a la provincia, siguiendo de esta manera los pasos del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

En ese sentido, el ministro de Gobierno de Tierra del Fuego, José Luis Álvarez, aseguró a FM del Sur que “la gobernadora Bertone me ha pedido personalmente que vea cual es la situación de Tierra del Fuego respecto del manejo de la situación migratoria de aquellos extranjeros que cometen delitos, o que quieren ingresar a la provincia y tienen antecedentes penales en sus países de origen”.

Recordó que esto “comenzó en Chubut con un decreto emitido por el gobernador Arcioni, y el Ministro de Gobierno de la provincia, y estamos estudiando porque nosotros realmente tenemos una situación de gravedad en delitos que son de mucha incidencia social como lo son el narcotráfico y la trata de personas, sobre todo en la zona norte de la provincia, particularmente Río Grande, la gobernadora quiere que contemos con otras herramientas, y podamos agilizar los procesos de expulsión, y también tener la posibilidad de tener conocimiento de quienes son los extranjeros que van a ingresar, que la provincia pueda tener esa información como para tomar cartas en el asunto”.

Admitió que “si bien es una potestad que reconocemos que es de la Nación, que por Constitución corresponde a la oficina de Migraciones de la Nación, pero entendemos que Tierra del Fuego tiene una realidad que nos exige tener otras herramientas, otra intervención, y otro protagonismo en cuanto a saber quiénes quieren ingresar, y sobre todo tener la posibilidad de agilizar los procesos de expulsión de aquellos ciudadanos de otros países que están cometiendo delitos, que hoy por hoy en la zona norte se está convirtiendo en algo muy habitual, sobre todo en las últimas causas de narcotráfico que hemos tenido, siempre tenemos un extranjero involucrado, por lo cual estamos trabajando con el área de legal y técnica, y la secretaria de Seguridad haciendo sus aportes, generando las discusiones que hay que generar, y esperando que la provincia pueda contar con otro tipo de protagonismo en este tipo de medidas”.

Asimismo aseguró que el objetivo es que los “extranjeros con antecedentes delictivos o procesamientos en su país de origen no ingresen a nuestra provincia”, dijo, al tiempo que “la gobernación está en tratativas hace dos años para llevar adelante este proyecto y aclaró que por ahora solo se está estudiando la situación, siendo que esta medida está actualmente en estudio junto con el gobierno nacional”, resaltó.

Con respecto a como sería el cumplimiento de la condena, Álvarez admitió que la “mitad de la condena debería ser cumplida en principio Tierra del Fuego, y un día después generar los procesos de expulsión, pero hoy sucede que el procedimiento de expulsión es muy engorroso, genera demoras, por ejemplo tengo un condenado que está cumpliendo condena en situación irregular migratoria desde marzo de 2018, y no lo podemos expulsar, entonces esto implica recursos de la provincia que están para el sostenimiento de estás personas”.

Índices de violencia aumentó en la Zona Norte de la provincia

Por otro lado sostuvo que “en los últimos 24 meses se han generado en la zona norte (Río Grande) situaciones de violencia bastante importantes, sobre todo con la llegada de la comunidad dominicana, donde tenemos situaciones cada vez mas importantes, con tiroteos dentro de la zona donde están asentadas estas comunidades, con guerras de carteles o de bandas, tenemos un ojo muy especial en ello, pero la idea es que la provincia cuente con una herramienta más como para que esas personas no queden en el territorio de Argentina, porque no es solamente abandonar Tierra del Fuego, deben dejar el país para que el crimen no continúe, somos parte de un sistema federal”, explicó el funcionario.

Álvarez advirtió que “por los hechos de inseguridad vinculados al crimen organizado vividos en este ultimo tiempo, es razón por la cual por el que consideramos que se deben tomar medidas de peso, teniendo en cuenta que desde el gobierno no discriminamos a los extranjeros, pero hay muchos ciudadanos de otros países viviendo en la provincia que están generando desmanes”.

Finalmente sostuvo que “no categorizamos a las personas, vemos la posibilidad que está dentro de la ley de migraciones para expulsar y no permitir el ingreso a los que tienen causas penales y ya fueron condenados, siendo que el objetivo es que los extranjeros con antecedentes delictivos o procesamientos en su país de origen no ingresen a nuestra provincia”.