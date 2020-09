“Que hagan dos partidos diferentes”, disparó ‘Chiquito’ Martínez

El referente histórico del justicialismo fueguino Esteban ‘Chiquito’ Martínez opinó sobre las múltiples voces que surgen desde la capital fueguina vinculadas no sólo con la necesidad de avanzar con elecciones internas en el PJ, sino que promueven la figura de Walter Vuoto, a quien consideran casi un presidente de hecho. Priorizó la situación sanitaria en Río Grande, la necesidad de atender la situación social y económica, y pidió respetar el dolor de muchas familias que han perdido allegados por el contagio del virus. “Algunos están medio desesperados pero no tenemos que desesperarnos porque inclusive a nivel nacional no se ha escuchado nada de internas todavía. Primero hay que conversar y después tirar petardos”, cuestionó.

Río Grande.- El referente histórico del justicialismo, Esteban “Chiquito” Martínez, expuso su malestar por el “apresuramiento” de dirigentes de Ushuaia que quieren realizar este año las elecciones internas e incluso están adelantando el nombre del presidente, como es el caso de quienes respaldan al intendente Walter Vuoto.

En principio se refirió a la grave situación en la zona norte y la consideró “preocupante, porque parece que la gente no tomó conciencia. El contagio se va generalizando, hay varios muertos, sigue creciendo el número y la única forma de controlar esto es respetar las normas establecidas, pero la gente se desboca cuando les dicen que pueden salir. No hay un criterio ni una solidaridad con el personal de salud, que está atendiendo a los enfermos y no dan abasto. Necesitamos el aislamiento, la distancia entre personas, el uso de barbijo, la limpieza de manos y cada uno es responsable no sólo de uno sino de los demás”, sostuvo.

“Yo hace tres meses que no salgo porque sé que soy una persona de riesgo. Tampoco me vienen a visitar mis hijos, porque eso no solamente pasa por uno sino por los demás. Pero hay gente que quiere hacer un asado el domingo, festejar un cumpleaños, y pasan estas cosas. Después muchos van a lamentar que haya fallecido algún familiar, el padre, la madre, amigos. Ya hay compañeros nuestros que han fallecido. No concibo que la gente sea tan descuidada”, manifestó.

En este contexto, planteó la inoportuna aparición de varios referentes fundamentalmente de Ushuaia, que promueven no sólo la interna del PJ sino a Walter Vuoto como presidente que, según la legisladora Victoria Vuoto, ya lo es de hecho y sólo se formalizaría en los papeles con la elección. “La interna del justicialismo viene aparejada con esta situación. No está el ambiente para hacer una interna. Hasta que no se termine con la pandemia no hay posibilidades de hacer una interna partidaria”, dijo.

“Yo no tengo contacto con ninguno, pero escuché los comentarios. La presidente del partido en este momento es la diputada Rosana Bertone y me gustaría saber qué piensa ella, si hay alguna directiva nacional para llamar a internas”, reclamó.

“No sé quién puede haber propuesto esto, pero no tiene sentido. No es el momento y primero hay que charlar entre los dirigentes y con nuestro compañero intendente Martín Pérez, que es la figura del peronismo local. Con él no han hablado y hay cosas que uno no entiende, ni por qué apresurarse. Estas cosas primero hay que conversarlas, ver el contexto y buscar el momento adecuado. Ahora no podemos hablar de internas, yo veo al intendente Martín Pérez preocupado por la pandemia, tratando de controlar todo, ha puesto a disposición toda la estructura del municipio para colaborar, ha adecuado el albergue de la juventud para los que no tienen comodidad en su casa y tienen que hacer el aislamiento; ha puesto todo el sistema municipal a disposición de esto. Ni hablemos del sistema social, porque hay que ayudar con eso también”, subrayó.

Los referentes que se han expresado, tanto Juan Carlos Arcando como presidente del congreso partidario, como Mario Daniele, Victoria Vuoto y Ricardo Furlan, hablan de una lista única, encolumnada detrás de Walter Vuoto. Incluso Arcando adelantó la convocatoria a un congreso virtual para los próximos días, por lo cual “Chiquito” los invitó a hacer dos partidos diferentes. “Parece que va a haber dos partidos, uno en Ushuaia y otro en Río Grande. Acá en Río Grande no se habló de una lista única, y desde allá hasta tiran nombres. Primero hay que hablar, a no ser que hagan una lista en Ushuaia y otra en Río Grande. Que hagan dos partidos diferentes”, disparó.

“No sé lo que buscan al apresurarse, porque acá estamos muy preocupados por la situación propia. Los médicos están saturados, nos faltan terapistas, y es un tema complicado. Hay que ver el momento en que está el país en general. Todas las provincias tienen muchos problemas, y están abarrotadas de contagios. No sé qué pretenden y en este momento no se puede hablar de internas. Si hay alguno que lo quiere hacer, antes de salir a promocionar estas cosas hay que charlarlas. Mario (Daniele) siempre se adelanta y tiene esa costumbre. Debe creer que el que pega primero pega dos veces, pero tiene que tener paciencia y esperar que estas cosas tengan su tiempo”, le recomendó.

“Yo no aspiro a ningún cargo de nada así que no estoy preocupado por este tema. A mí me preocupa la salud de Río Grande. Yo tengo toda mi familia acá y esto sigue avanzando. El virus sigue circulando y, cuanta más gente circula, más se contagian. No es momento de internas, hay gente conocida que ha fallecido, el otro día falleció la esposa de un amigo, Silvia Cárdenas. A uno le duele y el esposo es un amigo de muchos años. Todas estas cosas uno las siente en forma personal. No se puede apresurar y algunos están medio desesperados. No tenemos que desesperarnos porque inclusive a nivel nacional no se ha escuchado nada de internas todavía, así que no entiendo el apuro que hay. Primero hay que conversar y después tirar petardos”, concluyó.