Así replicó el secretario de Participación y Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Dr. Federico Runin, las declaraciones de algunos funcionarios del Gobierno Provincial, como el Secretario de Seguridad y el de Participación Comunitaria.

“Está claro que el Gobierno tiene ciertos funcionarios a los que les encanta el micrófono, que en vez de trabajar por la gente, se la pasan haciendo shows mediáticos y armando reuniones sin sentido, en vez de trabajar por los vecinos”.

En tal sentido el Secretario Runin dijo “me parece que más allá de lo que digan el Municipio sigue avanzando, sigue trabajando, sigue pavimentando calles, sigue haciendo infraestructura, sigue haciendo plazas, centros de salud, complejos deportivos, y esto la gente lo sabe”.

A su vez el Dr. Runín continuó “el tema es que la Provincia no está respondiendo ni solucionando los temas que tiene que solucionar, como educación salud y seguridad, entonces no le queda otra que inmiscuirse en los temas que son del Municipio, para tapar lo que no hacen en esos temas centrales, ha pasado un año y no han resuelto los grandes reclamos”

“Es evidente que tiene funcionarios que están ávidos de ser, sobre todo en un año electoral como este, pero les recomiendo que aprendan a manejar antes de querer conducir reuniones sin sentido y con claros matices políticos, que encima después por escrito los propios vecinos le desmienten lo que declararon por sus cuentas de face, es cuanto menos un accionar bochornoso”

“Que dejen el show mediático y la foto y resuelvan lo que tienen que resolver, los delitos aumentan día a día y no vemos que se haga nada, las cosas no se solucionan por face”.

“Provincia debería resolver sus propios problemas antes de meterse en los asuntos de competencia municipal, encima quieren avanzar con el impuesto inmobiliario, me parece que si tienen un presupuesto colmado, deberían ser más creativos a la hora de resolver sus cosas, en vez de meterse con los recursos de los Municipios”.