Puerto de Ushuaia: 300 estibadores parados por nula actividad

Lo confirmó el ex legislador del MPF y empresario portuario Jorge Lechman, al describir que la actividad del puerto de Ushuaia está atravesando una crítica situación debido a que hace prácticamente una semana que no ingresan buques al puerto producto de la brusca caída de la actividad económica en Tierra del Fuego. Resaltó que el “estibador la única paga que recibe es la descarga del buque, y hoy no tiene el pan para poder llevar a su casa”. Además indicó que la plazoleta de container se encuentra despejada. También remarcó que si el “gobierno nacional no cambia la mirada que tiene respecto de la Tierra del Fuego, se vislumbra un panorama muy difícil para la provincia”.

El empresario portuario Jorge Lechman se refirió a la nula actividad que está teniendo el puerto de la ciudad de Ushuaia, sinónimo de la caída estrepitosa de la actividad económica en Tierra del Fuego, donde más de 300 estibadores se encuentran sin la posibilidad de llevar un jornal a sus familias, como así también manifestó su preocupación respecto de la cruel mirada que tiene el gobierno nacional hacia la Tierra del Fuego.

Por FM del Sur el ex legislador señaló que estamos viviendo esta situación con “mucha preocupación, hemos visto una baja por demás importante en el último semestre en lo que respecta a lo que es carga, pesca, y esto influye de manera directa en los que menos tienen que son los trabajadores portuarios, es ahí donde radica la mayor preocupación”.

Asimismo remarcó que “los estibadores solamente tienen lo ingresos de los barcos que atracan en el puerto de la ciudad, y vemos que por más de una semana no ingresa un barco, es por demás preocupante porque es el único sustento que tienen los estibadores”.

Lechman puntualizó que esto tiene que ver “pura y exclusivamente con las políticas nacionales que han perjudicado en forma directa la productividad en Tierra del Fuego, entonces cuando no se produce nada, no se trae materia prima, por lo cual es consecuencia de la mala política del gobierno nacional”.

El empresario indicó que cuando uno vive en una “ciudad portuaria como la nuestra, y observa que no ingresan buques, significa que no ingresa mercadería, lo cual influye en toda la economía de la ciudad, es un efecto dominó lo que produce, es decir que no hay actividad, no haya demanda de mercadería, con lo cual ni entra, ni sale mercadería”.

En tal sentido profundizó señalando que mientras que el “gobierno nacional siga teniendo la mirada que tiene para con Tierra del Fuego seguramente nuestra situación no va a cambiar”, dijo, al tiempo que agregó que “tenemos suerte de que todavía no han tocado la coparticipación federal de ingresos y la provincia no se ve afectada con eso, pero después con lo que tiene que ver con la industria, la verdad que el gobierno nacional le ha hecho un daño tremendo a nuestra provincia, donde no hay más que caminar no solamente Ushuaia, sino la ciudad de Río Grande en donde hay miles de familias que están en situación de crisis”.

Puntualizó que la provincia tiene tres senadores y cinco diputados, y ahí debe de “estar parte de la solución, pero si cada uno trabaja en forma estanca, seguramente no vamos a llegar a ningún camino, necesitamos que todos los actores políticos de la provincia de manera mancomunada estén trabajando en pos de que el gobierno nacional cambie la mira que tiene sobre Tierra del Fuego”, dijo, al tiempo que sostuvo que “pensar que la Tierra del Fuego es un gasto es una mirada totalmente errónea”.

Asimismo mantuvo que nosotros vivimos de esta “actividad, y esta actividad es conexa con un montón de actividades, dado que si esta actividad falla, seguramente fallan muchísimas actividades”.

Plazoleta vacía

Lechman remarcó que “la plazoleta del puerto está vacía hace más de una semana, y ha estado vacía en lo que va del año en más cuatro oportunidades, lo cual quiere decir que no hay carga, con lo cual no vienen barcos con carga, y se ve perjudicada muchísima gente”.

Resaltó que en la actualidad no hay “actividad que sea floreciente en nuestra provincia, esto es lamentable, pero es una realidad, no es una critica, ni un mensaje político para nadie, es tener una visión de lo que nos pasa en nuestra ciudad, y en nuestra provincia”.

Puntualizó que en la “provincia está todo tan parado que no hay manera de generar absolutamente nada de nada, por si la Nación no cambia su mirada para con Tierra del Fuego, la verdad que el pronóstico para los ciudadanos de nuestra provincia, excepto para los que tengan estabilidad laboral en el estado, o en empresas conexas con el estado, es muy difícil la situación en nuestra provincia”.

Finalmente recalcó que nosotros necesitamos que se “reactive la provincia, porque de no reactivarse, lamentablemente nos termina perjudicando a todos los actores, tanto empresarial, político, como social de la provincia, necesitamos vivir con paz social, y la paz social se consigue cuando la gente está con tranquilidad, cuando puede llevar pan a la casa, lo peor que le puede pasar a una persona es que no pueda llegar a la casa con un pedazo de pan para su familia, eso es muy grave, hay que trabajar en eso, en revertir la situación, hay que hacerle entender al gobierno nacional que Tierra del Fuego merece respeto, y merece que se les respeten todos sus derechos, no podemos ceder ningún tipo de derecho”.

