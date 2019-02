Provincia se hará cargo de la ampliación del puerto de Ushuaia

La gobernadora Rosana Bertone anticipó que la Provincia se hará cargo de la construcción de dos muelles en el puerto de Ushuaia, tanto la ampliación para poder recibir más embarcaciones turísticas y otro de carga y actividades logísticas, por lo que espera el asesoramiento de la Administración General de Puertos y el Puerto de Buenos Aires. Aseguró que ya cuenta con los 47 millones de dólares para acometer esta importante empresa. Justamente este martes a la noche Bertone recibió a la IATO, que nuclea a los armadores de buques de turismo antártico y dio cuenta del gran déficit hotelero de Ushuaia, por lo cual convocará a las grandes cadenas internacionales a que se interesen por invertir en hoteles 5 estrellas “y aprovechar a los turistas con gran poder adquisitivo a que se queden dos días en Ushuaia”, dijo.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone fue consultada sobre la situación de la ampliación del muelle del Puerto de Ushuaia y recordó que “esta ampliación era una obra nacional que se adjudicó, la empresa no pudo cumplir porque se había licitado por un precio y fue mucho menor lo que la empresa ofreció y era lógico que iba a fracasar porque si está por debajo del precio oficial no va a poder llevar adelante una obra”.

En este sentido observó que “nosotros no podíamos discutir eso porque no estaba dentro de nuestro marco jurisdiccional, pero sí para solucionar hicimos un dragado en donde nos ayudó mucho AGP (Administración General de Puertos) Puertos de Buenos Aires para darnos requerimientos técnicos que nosotros necesitábamos para hacer el dragado que fue exitoso y en esta semana también se realizaron dos acciones que fueron importantes como la extracción de una embarcación que estaba ocupando un importante espacio y el traslado del Dique Flotante de la Armada Argentina (el cual se hallaba en desuso por casi 20 años) y así nosotros poder contar con más espacio para cumplir con el compromiso que tenemos con las navieras”.

Bertone recibió a la IATO

Justamente este martes a la noche “específicamente a las 19:30 he recibido a miembros de IATO –que es la que nuclea al Turismo Antártico- ellos creen que la actividad va a crecer, nosotros estamos dispuestos a acometer dos obras importantes, una sería esa misma ampliación con fondos propios del Puerto (DPP), no se si llegaríamos a los metros previstos inicialmente y que teníamos programados, pero queremos firmar el convenio con la AGP para tener el asesoramiento, no hay en nuestra provincia ningún ingeniero naval especializado en el tema, así que queremos tener esta posibilidad así como ellos nos dieron con el dragado de tener este asesoramiento para luego, si tenemos ese acompañamiento del Puerto de Buenos Aires y de AGP, aproximadamente en el mes de marzo o abril, largar la licitación y es una obra que para el próximo año debería estar en construcción –no concluida- para dar tranquilidad y seguridad a las navieras”, destacó la mandataria provincial.

En ese sentido agregó que también piensa lanzar “la licitación para el muelle de cargas; ya se ha finalizado la propuesta que nos ha hecho la consultora que contratamos que es KPMG, esa obra está para llamarse a licitación y que el sector privado nos acompañase con la inversión. Mayoritariamente en el tema de las cargas las empresas que invierten en el mundo y que se asocian para hacer este tipo de operatorias nos han manifestado que como el plazo de vencimiento del régimen de la ley (19.640) es en el 2023 y si no ven ellos una continuidad, ven difícil que haya un movimiento de contenedores tan importante como para involucrarse el sector privado”.

Sin embargo, “nosotros tenemos fondos afectados que si mal no recuerdo son 47 millones de dólares para hacer el llamado a licitación”, reveló la Gobernadora.

Comentó que si el sector privado no se sumó de antemano, “fue porque nosotros pensábamos en una ampliación mucho más amplia con la logística antártica y no dejar la carga como tenemos hoy; no tendríamos depósitos fiscales, no tendríamos algunas situaciones ahí; y sí –si tenemos el acompañamiento de la AGP y su asesoramiento técnico- lanzar con nuestros propios fondos la ampliación del muelle de Ushuaia porque la verdad es una temporada que nos ha dado muchísimo trabajo”.

Déficit de camas hoteleras

Bertone confió que en la reunión con la IATO “hemos hablado de la falta de camas en Ushuaia, faltan más hoteles porque la capacidad hotelera está al límite y nos quedamos cortos con las camas, sobre todo con la llegada de embarcaciones que hemos previsto y el plan de trabajo que tenemos hasta el 2022 con las navieras que nosotros tenemos cronogramas, son turistas que tienen una alta capacidad adquisitiva y dispuestos a quedarse dos días en Ushuaia y necesitamos mejorar la hotelería con hoteles cinco estrellas por lo que voy a ver si hay algunos interesados en hacer inversiones hoteleras en Ushuaia, yo no sabía que era tanta la necesidad de camas, realmente pensé que sobraban –admitió la Gobernadora- y a partir de ahí me han manifestado que este tipo de turistas les interesa las cadenas hoteleras, las que tienen un nombre en el mundo y son reconocidas y ellos las pueden identificar, me refiero a cadenas como Marriot, Hilton y otras a las que a los turistas les interesa y se puedan quedar en Ushuaia dos días, que es lo que estamos buscando”, cerró la Gobernadora.