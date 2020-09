Protesta en las oficinas del IPV

Los trabajadores del IPV se manifestaron ayer en el interior de las oficinas en Ushuaia. Fue porque aseguran que desde el Gobierno “han rechazado todo tipo de posibilidad de sentarse a dialogar, han rechazado cualquier tipo de posibilidad de que nosotros lleguemos a la igualdad de aumento como los que se dieron en varios lugares”. Uno de sus voceros señaló que “el gobierno anterior eran unos mafiosos, porque realmente eran unos mafiosos, pero estos son lo mismo y para colmo te mostraban que eran Heidi”.

“Nosotros seguíamos manifestándonos en el estacionamiento de calle Gobernador Paz, cortando media calzada con la gente que no estaba convocada. Mientras veníamos teniendo un diálogo informal con el Ministerio de Trabajo, un par de interlocutores entre los que se encontraba (el Secretario de Representación Política del Gobierno) Federico Runín. Pero otra vez han rechazado todo tipo de posibilidad de sentarse a dialogar, han rechazado cualquier tipo de posibilidad de que nosotros lleguemos a la igualdad de aumento como los que se dieron en varios lugares”, indicó Gustavo Lapa, trabajador del IPV, refiriéndose al recrudecimiento de la protesta en la ciudad de Ushuaia.

Se refirió a los aumentos salariales acordados “en el Puerto, en la AREF, en el IPRA” y otros sectores. En declaraciones a Radio Provincia, Lapa manifestó que “es una vergüenza que ya, a esta altura, ni siquiera con el Ministerio de Trabajo podamos tener un diálogo para poder sentarnos formalmente y destrabar este conflicto. Se dio una recomposición por resolución y por supuesto la gente está totalmente disconforme”, advirtió.

Dijo que “todavía no se abonó, ya no se abonaron los bonos en este mes, y estamos con cero diálogo. Esta vez lo cerró el Ministerio de Trabajo, por eso la gente tomó la decisión de ingresar al instituto para hacer reuniones informativas y quite de colaboración dentro mismo del instituto”, explicó el representante de los trabajadores del IPV.

En el mismo sentido ratificó que “ya no hay más diálogo” asegurando que lo buscaron “de todas las maneras posibles, separando cuestiones que ellos creían políticas. Nosotros les dimos la seguridad de que no tenemos nada que ver con ningún tipo de política y, sin embargo, cerraron el dialogo nuevamente aunque en realidad nunca terminaron de abrirlo porque solo hubo un par de reuniones informales”, expresó.

Luego mencionó que “el gobierno anterior eran unos mafiosos, porque realmente eran unos mafiosos, pero estos son lo mismo y para colmo te mostraban que eran Heidi y ahora ni siquiera quieren dialogar. Es una vergüenza absoluta lo que está pasando y no hay un interlocutor válido, porque ponen a uno y sacan a otro”, concluyó.

Foto de archivo