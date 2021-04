Proponen una solución innovadora para la Laguna Seca

Julio Mercado, vicepresidente del partido Republicanos Unidos, se refirió a la propuesta de solución a lo volatilidad de la Laguna Seca con una remediación biológica que no requiere grandes inversiones y que en dos años se pondría fin al problema que aqueja a importantes sectores de la ciudad. La solución se basa en transplantar una especie inveterada de la zona, junto a otra especie de agropiros, lo que está dando excelentes resultados en Santa Cruz.

Río Grande.- En diálogo con Provincia 23, Julio Mercado, vicepresidente del partido Republicanos Unidos, que nació de la fusión entre el Partido Libertario y Unidos y que a nivel nacional tiene como referente al economista Ricardo López Murphy, se refirió a la propuesta de solución a la inveterada problemática de la Laguna Seca.

“Desde nuestro espacio en la provincia, presentamos una propuesta a la sociedad e hicimos una nota que está dirigida al Gobernador de la Provincia -la cual irá a acompañada de firmas- para hacer la petición de una remediación biológica que es lo más lógico que se debería haber hecho y que además es de bajísimo costo y sustentable porque se puede sostener en el tiempo y no se requiere de una gran inversión como lamentablemente ya se hizo y digo lamentablemente porque no fue suficiente porque no dio los resultados que se esperaban”, explicó Mercado.

Detalló que la remediación biológica “tiene que ver con revegetar la laguna. Hay que conseguir unas semillas especiales que por suerte hay en Tierra del Fuego que se llama ‘Leymus arenarius’ que está en la costa, una planta que tiene unas espigas y que la gente cuando va a la playa enseguida la reconoce. Lo que hay que hacer es trasladar esa planta a la zona de la laguna seca porque justamente cumple la función de fijar médanos y fondos volátiles de lagunas como ya se está haciendo en Santa Cruz y en otros lugares con muy buenos resultados”.

Consultado si dicha especie prendería en una zona arcillosa como la mencionada laguna, Julio Mercado respondió afirmativamente. “Es una planta extremadamente rústica que está adaptada para esos ecosistemas que son muy frágiles y esta planta junto con otra especie de agropiros que estamos tratando de traer que se podría adaptar a los PH salinos que tiene la laguna”.

Julio Mercado destacó que “es una propuesta técnica, agronómica, donde ya hay muchísima experiencia en Santa Cruz, donde muchísimas lagunas se han solucionado con esta misma metodología. Creemos que si el Gobierno provincial toma esta iniciativa, en dos años los efectos de la Laguna Seca será solo un recuerdo, nada más”.

Consultado sobre los costos, el entrevistado resaltó que será una inversión mínima, comparado con lo que ya se invirtió, “estamos hablando de cosechar o conseguir las semillas, son horas hombre y de tractor con el combustible; es decir, inversiones insignificantes comparado con los gastos que se han erogado desde el Estado, más por el alto impacto en los resultados que se puede tener”.