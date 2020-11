Propietarios de cabañas en Tolhuin reclaman que les permitan ingresar para acondicionarlas

Enviaron notas al intendente Daniel Harrington, al gobierno y al INFUETUR, dado que varios no residen en la localidad y tienen cabañas para turistas. Desde el inicio de la cuarentena no han tenido prácticamente actividad y necesitan acondicionarlas, para cuando se habilite el turismo interno. Julieta Hruby, propietaria de Cabañas La Querencia de Tolhuin, pidió además que les permitan participar en el diseño de los protocolos y reconoció la importancia de cuidar a los vecinos de Tolhuin, por lo que los turistas podrían ingresar directamente a las cabañas ya con la mercadería y bebidas, para no bajar en la ciudad.

Río Grande.- Julieta Hruby, propietaria de Cabañas La Querencia de Tolhuin, explicó por Radio Universidad 93.5 el alcance de las notas remitidas al intendente Daniel Harrington, el gobierno fueguino, el COE y el INFUETUR, por las cuales solicitan la reapertura de la ruta 3 y que les permitan ingresar a sus cabañas a los propietarios que residen en Río Grande y en Ushuaia.

Hasta el momento hay rumores de un anuncio el fin de semana sobre la reapertura del tránsito por la ruta 3, pero sin posibilidad de ingresar a la localidad de Tolhuin. En el caso de Hruby, dijo que “hace cuatro años que estamos con el complejo y nosotros empezamos la cuarentena en marzo, como todos. En julio se abrió durante 20 días y luego se cerró el tránsito de Río Grande a Tolhuin, así que quedamos solamente con Ushuaia. Por momentos la concurrencia fue casi nula, porque la gente al principio tenía mucho miedo, y en septiembre directamente volvimos a fase 1. Nos hemos reunido alrededor de 16 complejos, y debemos ser 18 ó 19 en total. La mayoría estamos habilitados a nivel municipal y muy pocos a nivel provincial, por eso el INFUETUR tiene muy pocos complejos en su página. Hay familias que tienen cabañas en forma particular y la mayoría las está alquilando en forma mensual. Empezamos a formar este grupo para lograr primero la apertura de la ruta, porque yo vivo en Río Grande y los dueños que no somos de Tolhuin no podemos ir a hacer el mantenimiento. También hay dueños de complejos en Ushuaia y no podemos ingresar”, dijo.

“Primero pedimos la apertura de la ruta para mantener y poner en condiciones nuestros complejos, a fin de poder alquilar como corresponde en el momento en que lo permitan. Nosotros tenemos ocho cabañas con una capacidad máxima de 6 personas, así que son 48 en total las que podemos hospedar”, detalló.

“Antes de todo esto podíamos alquilar a grupos de personas o familias y se podían recibir visitas, pero ahora el COE no lo permite. Nos pide que sea solamente el grupo familiar. No nos aclararon si tienen que ser convivientes, pero el COE no permite visitas. Solamente el grupo que alquila debe quedar en el complejo, siempre con el uso de tapabocas en el exterior. Dentro de la cabaña se lo pueden sacar porque se supone que es un grupo conviviente”, indicó.

No obstante, advirtió que si se habilita la ruta pero no se permite el ingreso a la ciudad, tampoco van a poder alquilar. “La gente de Tolhuin no alquila y hace mucho tiempo que no estamos trabajando. Más que nada la gente de Río Grande es la que elige el alquiler en Tolhuin. En Ushuaia pasa lo mismo y tienen mucho turismo interno de Río Grande. Yo vivo en Río Grande y lo primero que buscamos es el verde. Hay familias que tienen integrantes de Río Grande y de Ushuaia, y alquilan cabañas en conjunto”, señaló.

Respecto de los precios, informó que “hay diferentes opciones y van de 3 mil a 5 ó 6 mil pesos por día, según el complejo. Nosotros tenemos dos estilos de cabaña, una está a 4 mil y otra a 4.500 por día”. Los costos de mantenimiento “han sido los mismos de siempre a pesar de que está cerrado. El invierno fue muy crudo y la calefacción no se pudo bajar. Fuimos varios los complejos que tuvimos problemas con las cañerías porque se nos han congelado. Por eso solicitamos poder ingresar los que no somos de Tolhuin porque tenemos que hacer el mantenimiento. En estos últimos meses de viento también tuvimos problemas. Al que no se le cayó un árbol, se le cayó un cartel o el cerco. El que está en Tolhuin puede solucionar estos problemas pero los que estamos afuera lo arreglamos como pudimos, llamando y molestando gente de Tolhuin, o dejándolo así hasta que lo podamos arreglar”, planteó.

Hasta ahora no han tenido respuesta a las notas enviadas: “La nota al intendente fue presentada el martes y ayer se presentó por mesa de entradas a la gobernación. El lunes se presentó al COE y al presidente del INFUETUR”, precisó.

“Nosotros empezamos el complejo a pulmón, sin pedir ayuda a nadie. Lo primero que hicimos fue preguntar cómo debíamos hacer en la comuna y obviamente hicimos la habilitación municipal. Hace poco con esto de la pandemia conocí a Ángelo, que es del INFUETUR de Tolhuin. Ellos tienen una oficina y él hasta el momento ha sido siempre muy atento. Todavía le falta mucho a Tolhuin en la parte de turismo, porque está creciendo. Por ejemplo, nuestra calle no tiene nombre y es muy difícil orientar al extranjero, porque hay que mandarle un mapa o un video, al no tener calle”, sostuvo sobre la tarea por delante de la municipalidad.

Seguro para el turista

Otro punto que tuvo en cuenta es la necesidad de un seguro que prevea los costos en caso de que el turista se contagie de COVID: “A través de la nota estamos pidiendo que se nos incluya a los alojamientos, que tenemos un montón de ideas para desarrollar el turismo en la zona, incluso para elaborar el protocolo. Hace algunas semanas consulté si había un seguro, porque decían que a partir de noviembre se iba a abrir el turismo nacional. Pregunté qué iba a pasar si tenía una familia que venía de Mendoza y se enfermaba porque se contagiaba acá, para ver dónde pasaban la cuarentena. Obviamente si están en nuestro complejo el grupo familiar va a estar en una cabaña, pero no sabemos quién se va a hacer cargo de esa familia. La salud la atenderá el Estado, pero hay que pagar la estadía y, si la familia me dice que no puede, tiene que haber una especie de seguro. Esto está todavía muy en veremos, y por mi cuenta empecé a averiguar con seguros que uno contrata cuando se va al exterior. Ya están previendo un seguro de COVID a nivel nacional e internacional, para los viajes al exterior. En mi caso particular a la gente que venga de afuera le voy a pedir eso, para no hacer responsable al municipio o al Estado de hacerse cargo del alojamiento”, adelantó.

Aclaró que “como alojamiento no me permiten contratar el seguro, pero se lo puedo pedir al viajero que viene de afuera. El problema no es el turismo interno, porque puede trasladarse a la familia en ambulancia a su domicilio, como ya ha pasado. En Tolhuin ya tuvieron un caso y lo trasladaron. Nosotros estamos interesados en el turismo interno, que se abra la ruta como primera medida, y que nos den el permiso para poner en condiciones nuestros complejos o cabañas. Después tendremos que pulir el protocolo, que nos incluyan porque somos los que trabajamos de esto, y detrás están nuestras familias, y la gente que trabaja con nosotros. También hay que cuidar a la gente de Tolhuin, que viene muy bien hasta ahora”, contempló.

Respecto de los plazos para volver a la actividad, observó que “todos los municipios tienen diferentes situaciones. En Tolhuin prácticamente no hay contagios y se debe cuidar a la población, eso lo tenemos muy en claro. Primero queremos que nos dejen ingresar para poner en condiciones todo y que nos den un día, o una tarde, para poder trabajar. Nosotros queremos trabajar y ese es el objetivo. Somos 16 complejos, todos son emprendimientos familiares, nosotros mismos hacemos las reservas, somos los administrativos, cortamos el pasto, atendemos la gente. Por ahí tenemos algún empleado que nos ayuda, pero todos hacemos todo y necesitamos trabajar, porque hemos invertido mucho y podemos trabajar a conciencia y con responsabilidad. Nosotros proponemos que las familias ya lleven su mercadería y bebidas para no tener que moverse del complejo”, dijo, a fin de no tomar contacto con los residentes.

“Para el turista de afuera todavía falta, Montiel y Líder no están entrando, pero podemos empezar con el turismo interno. Desde que empezó la pandemia nosotros no tuvimos ningún extranjero y primero hay que organizar el turismo interno. Por ahora no podemos tomar reservas porque no tenemos fecha de apertura. A esta altura teníamos las fiestas reservadas pero sin fecha de apertura de la ruta no podemos reservar nada”, concluyó.