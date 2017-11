Productor recomendó certificar en Orgánicos para ampliar la exportación de turba

El productor primario turbero de Tolhuin Alejandro Lacovara recomendó certificar en Orgánicos para ampliar las exportaciones de turba y asimismo dijo que se desea desde la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Tolhuin, de la cual es Delegado Minero, impulsar la tecnificación del proceso productivo y la planificación. “Tenemos que lograr un cambio porque el cliente necesita el substrato terminado”, explicó. La empresa de Lacovara exporta más de 380 contenedores al año de turba en mercados como Estados Unidos, Uruguay a la propia Argentina. Tierra del Fuego se perdió de exportar 200 contenedores mensuales a China en el 2014 porque no pudo cubrir la demanda para este mercado asiático.

Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- En el programa ‘Dos Preguntan’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ), el productor primario turbero de Tolhuin Alejandro Lacovara se refirió a la presentación de su emprendimiento en la primera mesa de trabajo de productos orgánicos en esta ciudad.

“Como productor primario de explotación de turbales, nosotros vinimos a este primer encuentro que se realizó recientemente en Río Grande y la verdad que fue fantástico porque nos abrió muchas puertas”, dijo el entrevistado.

Agregó que “si bien nosotros ya certificamos Orgánicos tanto en Argentina como en Estados Unidos y la Unión Europea, aprovechamos para usar mi experiencia, pude disertar y comentar todo el proceso productivo y todo el desarrollo que nos generó para poder certificar Orgánicos y tomar como un marco de experiencia y comentarles a otros productores, a las universidades, a los distintos entes de gobierno que estuvieron presentes y la verdad es que me llevo muchísimo porque fue muy enriquecedor en el sentido de la experiencia y de lo que se puede llegar a lograr en la producción orgánica en Tierra del Fuego y nosotros somos parte como productores de turba, que es un insumo y un producto orgánico”.

Hay 290 mil hectáreas de turbales en la Isla y en ese contexto Alejandro Lacovara comentó en el encuentro que “el solo hecho de certificar orgánicos me abrió las puertas y me permitió exportar turba a Estados Unidos en una gran demanda en un precio hasta cuatro veces mucho más de lo que estábamos comercializando acá en la Argentina, esto nos abre las puertas a todos y así como en mi caso, como productor primario, todos nuestros colegas producen de la misma forma y yo invitaría a todos a que se sumen a esta iniciativa de certificar Orgánicos porque ya por las características de nuestros productos somos orgánicos y por ese pequeño proceso que falta para que ellos también puedan trabajarlo”.

En el caso de Lacovara, está exportando más de 200 contenedores anuales de turba certificada en Orgánicos para Estados Unidos que lo usa en la producción hortícola y también tiene otro contrato comercial por 42 contenedores para el Uruguay para la producción forestal y asimismo otro de 140 para nuestro país que lo utiliza en el procesamiento de champiñones. “Todo esto gracias a que hemos certificado en Orgánicos, lo que le da una potencialidad importante a un producto con valor agregado fueguino”, resaltó el productor.

La producción se comercializa en decímetros cúbicos y cada contenedor tiene aproximadamente 76 metros cúbicos.

Sobre este valor agregado, el empresario turbero dijo que “se adapta a la necesidad del cliente en aspectos como humedad y otros requerimientos. Esos tres puntos de destino, Argentina, Estados Unidos y Uruguay, representa un 35 por ciento de la turba fueguina exportada”, destacó Lacovara.

Justamente este empresario fue el primero en exportar turba a China en el 2014. “Los chinos se acercaron y elogiaron nuestra materia prima y pedían 200 contenedores mensuales cuando Tierra del Fuego producía más de 700 anuales entonces no había capacidad para poder abastecer a ese mercado asiático. Después hubo dos intentos con otros productores en el 2015 y en el 2016 y actualmente se mantiene otras comercializaciones con otros productores que sacan la materia prima y la terminan de procesar en otras provincias”, explicó el entrevistado.

Otro aspecto que destacó es el tipo de turba que hay en la provincia. “Su nombre científico es Musgo sphagnum tiene características únicas en Tierra del Fuego y representamos el 95 por ciento de las turberas en toda la Argentina”.

Por otra parte y con la participación de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Tolhuin (de la cual es Delegado Minero) “estamos fomentando el trabajo asociativo y gracias a la Cámara se ha formado una cooperativa y ahora estamos en instancia –porque nosotros hemos certificado Orgánicos hace muy poco, en 2017- de transmitir a todos los colegas productores porque el mercado es tan amplio que nosotros solos no podemos abastecerlo y por eso queremos seguir sumando porque esto genera más valor agregado, más fuentes de trabajo, mejores condiciones de comercialización, mejores ganancias, rentabilidades”, enumeró Lacovara.

En relación a la tecnología utilizada en este rubro, el emprendedor dijo que “hemos crecido en lo que hace a la extracción, pero en el procesamiento del producto terminado, no. Hay muy poco, falta más inversión, falta más desarrollo y falta un poco más de planificación. La intención de los Estados (municipal y provincial) está, pero esto es algo que no se cambia de la noche a la mañana, lleva un tiempo de proceso y es lo que estamos reclamando nosotros: que haya más valor agregado porque lo que consume el mundo no es turba, es un substrato con algo con más valor agregado y Tierra del Fuego lo que vende es turba, entonces tenemos que llegar a ese cambio que es el que quiere el cliente, porque necesita el substrato terminado”, explicó finalmente.

Primera mesa de trabajo de productos orgánicos

La actividad ha crecido mucho en Argentina y Tierra del Fuego tiene condiciones excepcionales para trabajar en este aspecto. Además de desarrollar el consumo interno y trabajar también con el turismo se trabaja para motorizar la exportación.

El Ministerio de Industria de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Gestión y Políticas de PyMes, llevó adelante este viernes en las instalaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Grande, la primera mesa de trabajo de productos orgánicos.

Al respecto, el subsecretario de Gestión y Políticas de PyMes, Jorge Méndez, comentó que “es un trabajo que ha hecho el Ministerio de Industria, y por precisas órdenes de la gobernadora Rosana Bertone, hemos iniciado e impulsado esta primera mesa de orgánicos en la Provincia”.

En tal sentido, señaló que “consideramos que es una actividad muy importante que ha crecido mucho en Argentina, nosotros tenemos condiciones excepcionales para trabajar con lo orgánico, tenemos nuestro consumo interno que podamos desarrollar, como también en la exportación, y podemos trabajar mucho con el turismo también; este es el puntapié inicial para el comienzo de esto”.

Por último, el Subsecretario mencionó que “vamos a trabajar con todas las instituciones relacionadas e inclusive con instituciones latinoamericanas relacionadas con el tema de la producción orgánica; eso nos va a dar un marco de hacia donde tenemos que ir y después ejecutar el trabajo con estas mesas el año próximo”.

Participaron de la primera mesa de trabajo de productos orgánicos: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia; INFUETUR; Consejo Profesional de Ingenieros de la Provincia; UTN- Ushuaia; Misión Salesiana; Productores Hortícolas de Río Grande; Productores turberos; INTA Ushuaia; INTA Río Grande; Senasa de las tres ciudades; Consejo Federal de Inversiones; CADIC; Asociación Almaceneros; UNTDF; PYMEMA; Municipalidad de Río Grande; Municipalidad de Ushuaia; Municipalidad de Tolhuin; Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático y Legislador Daniel Harrington.