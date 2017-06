Prisión perpetua para Aldo Nuñez

Aldo Nuñez fue condenado a prisión perpetua, por el asesinato y posterior descuartizamiento de Nilda Nuñez; ocurrido en la ciudad fueguina de Tolhuin entre el 17 y el 21 de junio de 2016, el Tribunal entendió que se dio en el marco de “violencia de género”, por lo que el crimen fue caratulado como femicidio, la Fiscalía y los abogados querellantes manifestaron su conformidad con la sentencia.

Los jueces Juan José Varela, Daniel Borrone y Eduardo López dieron a conocer el fallo esta tarde, condenando al imputado Aldo Nuñez a “prisión perpetua” por el homicidio de Nilda Nuñez. Entendiendo que fue doblemente agravado por el vínculo y por haberse dado en un contexto de violencia de género.

El fiscal Eduardo Tepedino se mostró “muy conforme con la decisión del Tribunal, porque hicieron lugar al pedido de las dos acusaciones y tuvieron en cuenta las dos agravantes del delito que nosotros le imputábamos a Aldo Nuñez. Estamos muy conformes con lo que ha sucedido en este juicio y este veredicto ha sido la confirmación de todo lo que se expuso en el juicio y de lo que habíamos trabajado en la instrucción”, señaló.

Por su parte el abogado que representó a la familia de Nilda Nuñez, Matías Pérez Iglesias, destacó también “la sentencia condenatoria” y dijo que se logró “probar las circunstancias de violencia de género que rodeaban el caso y esta fue la base de la condena con el agravante por femicidio, además del vínculo”, expresó.

Finalmente el abogado defensor, Gustavo Ariznabarreta, manifestó que “todo indicaba” que el fallo sería condenatorio. Dijo que “ahora falta conocer los argumentos”, para lo cual los jueces convocaron a una nueva audiencia el próximo 28, cuando dijo que se sabrá “lo que valoró el Tribunal, pero calculo que serán las pruebas”, especuló.

Vale señalar que, en sus últimas palabras antes de conocerse la sentencia; Aldo Nuñez manifestó que no había asesinado a su mujer y expuso una versión hasta ahora desconocida, señalando que había sido víctima de “la mafia de Tolhuin” y apuntando a sectores de la policía como responsables del asesinato.

Dijo que Nilda tenía una relación sentimental con un oficial de la fuerza y que el hijo que esperaba era de dicho efectivo, aunque la prueba de ADN demostró fehacientemente que el padre era el propio Aldo Nuñez, señaló además que la habían “plantado” la pierna de su mujer, que se encontró debajo de la cama.

Sin embargo, el propio abogado defensor se mostró sorprendido por estos dichos, que no se habían manifestado anteriormente, y señaló que “las últimas palabras no son pruebas, distinto hubiera sido como hipótesis de trabajo que esto que manifestó el imputado hoy lo hubiera dicho en los momentos cuando estaba a tiempo de hacer una declaración indagatoria. Lo intentamos cuatro veces en el juicio y no lo logramos”, concluyó.