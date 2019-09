Gonzalo Maltez, primer licenciado en Economía recibido en la UNTDF, dio detalles de su tesis referida a la industria electrónica instalada en la provincia. Se refirió a la importancia de seguir desarrollando ese sector de la producción y las posibilidades innovadoras que tiene. También se pronunció sobre el rol del Estado y el desarrollo de políticas públicas, reivindicando a la universidad como usina de conocimiento y respuestas para las necesidades de la región.

Gonzalo Maltez, primer licenciado en Economía de la UNTDF, contó en el programa radial “Desde las Bases” que se recibió luego de presentar su tesis que se focalizó sobre el tema de “la industria electrónica fueguina, un tema que siempre me llamó la atención. Sobre todo los años finales, cuando uno se va orientando a elegir las cosas que le interesan”.

“Es muy interesante, la carrera tiene cinco materias optativas por lo tanto se puede ir decidiendo más o menos el perfil. La universidad tiene un fuerte arraigo al territorio y está pensada en esos términos, por eso se tratan problemáticas vinculadas a Tierra del Fuego y la cuestión de la industria electrónica -sobre todo hoy en día que está en discusión tanto en el plano nacional, como provincial- me resulto un tema muy interesante como para tratar y empezar a estudiarlo”, mencionó el joven profesional.

Dijo que eligió abordarlo desde una “perspectiva relativamente novedosa, porque no se suele discutir de la cuestión tecnológica cuando uno habla de las empresas de Tierra del Fuego y se sopesan otras cuestiones, como el costo fiscal, las restricciones externas y demás”, mencionó Maltez.

En base a sus investigaciones, señaló que “se puede decir de la industria electrónica que es uno de los sectores más importantes de la provincia, es uno de los que más empleo genera y además tiene un nivel de ingresos muy alto. Uno puede ver que no sólo es el empleo que se genera de manera directa, sino que el consumo de esas personas generan mucho más empleo por ejemplo en el área de comercio y otros tantos sectores”, repasó.

Dijo el economista que “en esos términos es clave y muy importante para la provincia, por eso es bueno estudiarlo desde una perspectiva objetiva. Cuando uno habla de los costos que genera una política, tiene que evaluar los beneficios que esa política trae”, indicó. Luego explicó que en el trabajo que realizó con la tesis intentó “desmitificar un poco eso de que sólo se trata de armadoras o de ensambladoras. En la medida que hay prácticas interesantes a nivel de las empresas, respecto de esta cuestión de ensamblar, cuando uno se quiere incorporar a un mundo globalizado hay que decir que la primera etapa uno lo que hace es ensamblaje”.

“Hay que realizar una curva de aprendizaje, para producir lo primero que hay que hacer es ensamblar esos productos y a partir de ahí realizar ese aprendizaje. En este trabajo se prueba, de forma estadística, que las empresas han aprendido y han mejorado en materia tecnológica a lo largo del tiempo y esto es algo que no se suele poner en valor”, advirtió el licenciado Maltez.

Con la tesis que presentó, denominada “Industria electrónica en Tierra del Fuego: Hacia una caracterización de la conducta innovativa”, dijo que “se estudió no sólo el empleo que se genera directamente, sino los muchísimos puestos de trabajo que se generan indirectamente alrededor de la industria. La pérdida de empleos impacta no sonó a esos trabajadores sino al conjunto, si se achica el mercado se chica el Estado también y de eso no se está hablando”, remarcó el especialista en temas económicos.

Consultado sobre el llamado “cambio de matriz productiva” y las ramas de producción sin explorar en la provincia, dijo que son temas en los que se está “comenzando a incursionar en la universidad” y mencionó que “por ejemplo, sobre las posibilidades del sector agrícola, es algo que recién se está estudiando. Falta mucho desarrollo, la universidad al ser tan joven está en una etapa de investigación y tenemos que decir que hay un espacio de vacancia desde el Estado, tanto provincial como municipal, en generar información y generar datos”, alertó.

En el mismo sentido manifestó que “eso dificulta la posibilidad de arrojar luz sobre distintos fenómenos, porque se habla a veces desde la opinión más que desde una posición objetiva y esto tiene consecuencias graves. Si hablamos de políticas públicas, cuanto mejor se entiende lo que se está haciendo mejor impacto va a tener esa política. Eso se nota cuando no da resultado el traer recetas de afuera, por ejemplo cuando desde el Fondo Monetario Internacional se intentan aplicar recetas que funcionarán en otros países pero acá tenemos una sociedad diferente”. “En esa medida es importante entender el territorio, las particularidades y el contexto -en este caso de Tierra del Fuego- para definir las políticas públicas”, insistió.

Sobre su futuro, luego de haber obtenido el título, expresó Maltéz: “me encanta el ámbito académico, me gustaría seguir trabajando ahí. Voy a analizar la posibilidad de realizar un posgrado”, evaluó. Para terminar reivindicó la existencia de la UNTDF como alternativa, comentando que “es algo fundamental, es una universidad que está en construcción. Yo participo políticamente dentro de la universidad, tengo mis opiniones, sé que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor y espero que así sea”.

“Pero es una herramienta clave, para mí la educación en general es la piedra angular de cualquier sociedad y la universidad pública viene a ser un poco esto. Hay que abrir las puertas a lo que es el territorio, relacionarse con los distintos organismos estatales, relacionarse más con las municipalidades, con el Estado provincial, con las empresas mismas. Porque esto es lo que se llama un sistema regional de innovación, se trata de generar conocimiento en conjunto apelando a todos los sectores privados, públicos y entes educativos, como en este caso la propia universidad”, concluyó el joven economista.