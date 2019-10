“Pretendían que no existiera más el régimen y en campaña lo van a prorrogar”

Así marcó el Ministro de Industria Ramiro Caballero las contradicciones permanentes del gobierno nacional, ante la posibilidad de un anuncio vinculado con la prórroga del subrégimen industrial en medio de la campaña política. Afirmó que por supuesto será bienvenida, pero recordó que “desde hace más de tres años y medio” se viene pidiendo una medida de este tipo desde el gobierno de la provincia y la posición era diametralmente opuesta a la que se definiría ahora. Lamentó que no lo hubieran decidido antes, para generar la confianza y seguridad jurídica que necesitan las inversiones.

Río Grande.- El ministro de Industria Ramiro Caballero se refirió al posible anuncio de una prórroga del subrégimen industrial, a menos de tres meses del fin del mandato de Mauricio Macri, y luego de “más de tres años y medio” de pedidos reiterados de parte de la provincia para que se tome una medida de este tipo.

Por FM La Isla, sostuvo que “cualquier anuncio que se haga es una definición política que se tendría que haber tomado mucho antes. ¿Cuántas veces hablamos de la prórroga del régimen?, porque elevamos proyectos de decreto para establecer un nuevo plazo y además incorporar nuevas producciones que beneficien a la Argentina, integrándonos al sistema productivo”, repasó de las gestiones desde el inicio de esta gestión nacional.

“Ahora el Ministro del Interior entiende que el subrégimen se va a prorrogar como mínimo hasta el 2035, pero esto mismo lo estamos planteando hace más de tres años y medio, y del otro lado se decía todo lo contrario. Si lo llevan adelante, bienvenido sea para Tierra del Fuego, pero no es ni más ni menos que lo que venimos diciendo que había que hacer. Pasaron del discurso de la reconversión y que no existiera más el régimen, como pretendían en su momento, a decir en campaña que lo van a prorrogar”, manifestó.

Marcó una clara diferencia con quien está convencido de que será el próximo presidente: “Yo confío en la gestión de Alberto Fernández en este sentido, porque claramente dice que al país hay que ponerlo de pie produciendo, industrializando y dando confianza, y lo principal es eso. Fe podemos tener todos, pero la confianza es lo que tiene que volver al país”, subrayó.

Caída constante

Además, ayer se conocieron datos del INDEC que marcan una nueva caída del 6,4% en la industria y de un porcentaje similar en la construcción, a lo que se suma que Tierra del Fuego es la provincia que más puestos de trabajo perdió, proporcionalmente. “Todavía tenemos un gobierno nacional que aplica políticas equivocadas sobre un diagnóstico erróneo que ha hecho, y evidentemente nada puede mejorar en el país. Cualquier indicador que tuvimos de recuperación en algún momento, fue un simple rebote o esfuerzo de las provincias que hemos generado distintas acciones para que el desastre que estaban generando no nos impacte más”, dijo.

“Lo que pasa es que permanentemente han ido cambiando las reglas de juego. Cuando uno se podía acomodar para mejorar una situación productiva y empezar a ofrecer productos para que la gente pueda adquirir, de vuelta sucedía que se depreciaba la moneda, con lo cual el salario argentino quedaba más bajo, eso generaba menor consumo, que impacta fuertemente en las producciones, y en la caída de empleo”, expresó.

“Así hemos transcurrido todo este tiempo. Productivamente en la Argentina no ha habido una conducta de saber hacia dónde se quiere ir, más allá de los esfuerzos desmedidos que las provincias argentinas hemos hecho. Ahora tuvimos un encuentro de 14 provincias argentinas en San Juan, y la realidad es que uno propone mejoras internas y complementarse con el país, pero la visión es totalmente centralista y pretenden decir cómo hacer las cosas. No se permite valorar lo que las provincias tienen. Esto no ocurrió solamente en Tierra del Fuego sino en toda la Argentina”, afirmó el ministro.

“Hoy podemos medir mayor caída de la producción, del empleo, del comercio, porque no hay un sector que se haya salvado, y evidentemente estamos en un problema espantoso. Esto va a cambiar cuando cambie rotundamente la política nacional”, sentenció.

Solución inmediata imposible

Dado que algunos hablan de hasta dos años para que comience la recuperación del país, aun en caso de que gane Alberto Fernández, Caballero consideró que habrá medidas inmediatas, pero obviamente la recuperación va a demorar: “Muchos entendemos que Alberto Fernández va a ser el próximo presidente, ojalá así sea y uno acompaña la fórmula, pero el propio candidato a presidente ha dicho que esto no va a ser fácil ni inmediato. Van a tomar medidas y van a dar confianza, de eso estoy seguro. Alberto Fernández es una persona de conducción y todos los mensajes que está dando incorporan a las provincias argentinas a las decisiones del sistema nacional”, destacó.

“Ya está recorriendo las provincias para integrar las capacidades que tiene cada región. Se está integrando la Argentina y esto no pasaba. El estado nacional actual nunca entendió la necesidad de complementar con otros sectores productivos, pero en la inmediatez no vamos a ver el efecto”, reiteró.

Levantar el país se complica porque desde el macrismo “todo lo que han aplicado ha sido para peor en la Argentina, en todos los sistemas, comerciales, productivos, laborales, el que se les ocurra. Es muy difícil encontrar qué ha sido favorable en términos de empleo, productividad, industrialización, salarios, endeudamiento, porque todo ha ido para atrás. Cualquier decisión que se tome a partir del 11 de diciembre para poner de pie a la Argentina, va a provocar que comience la reinversión, porque las tasas de interés van a cambiar y el acceso al crédito va a ser distinto, y van a impulsar créditos blandos al sector productivo. Va a haber una política industrial agresiva, que va a generar empleo, y esa generación de empleo va a generar consumo. Seguramente se van a ver cambios, pero después viene la tarea de profundización de eso para llevar adelante una gestión de gobierno mucho más fuerte para los próximos años del país”, planteó.

Primeros contactos

El ministro dio cuenta del inicio de conversaciones con el entorno de Alberto Fernández. “Yo he tomado contacto con futuros funcionarios, aunque hoy no se pueden dar nombres, para informar y dar un parecer sobre Tierra del Fuego, porque tal vez en otros lugares se desconozcan. En lo personal conozco alguno de los actores y uno podrá colaborar para dar una visión más clara de lo que pretendemos para la provincia. Hablé con Martín Kulfas y él me expresó que opina que el régimen hay que mejorarlo, hacerle adecuaciones, pero también sabemos que tenemos que brindarle mucha más información a todos los actores que van a tener poder de decisión el día de mañana sobre la producción argentina, para que se puedan tomar las medidas correctas”, indicó.

“Para este gobierno fue más fácil hacer una administración del dinero por la tasa de interés, que ponerse a producir y ver de qué manera mejoraban las condiciones. Si alguien quería invertir y sabe que el mercado está roto, que el salario no alcanza, tuvo la posibilidad de hacer este juego con el dinero, y evidentemente se hizo otra cosa. Cuando supuestamente llegaban inversiones, lo que se hizo fue ingresar dinero para luego sacarlo. La Argentina se endeudó, pero no para generar una actividad que pueda a su vez generar riqueza. Evidentemente el cambio tiene que ser rotundo”, concluyó.