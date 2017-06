Presentaron Iniciativa por la Unión

Las organizaciones que integran la Unión de Gremios presentaron su partido político, de cara a los próximos comicios. Se denomina partido Iniciativa por la Unión y dicen que están abiertos a incluir otros sectores políticos, gremiales y sociales para desembocar en un proyecto común. Marcaron diferencias sustanciales con las distintas alianzas presentadas esta semana.

Horacio Catena, secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma fue quien comenzó la conferencia confirmando la oficialización y habilitación para participar de las próximas elecciones del partido “Iniciativa por la Unión”. “La lista va a tener el número 207 y somos un poco consecuencia del no funcionamiento de las instancias democráticas y de reclamo; venimos de distintas extracciones políticas, de distintas experiencias”, remarcó el dirigente gremial.

Aseguró que integran la fuerza militantes que vienen “del radicalismo, del MPF, de la izquierda, del peronismo, independientes; quienes vimos claramente que esas estructuras; lejos de dar respuesta a las políticas para enfrentar el ajuste tanto de (el presidente Mauricio) Macri, como de (la gobernadora Rosana) Bertone; eran precisamente el dique de contención de los reclamos populares, de los reclamos de los trabajadores y de los pequeños y de los pequeños y medianos comerciantes que día a día tienen que cerrar sus puertas”.

Dijo que esperan que el frente “se amplíe, que se incorporen más sectores, y seguramente iremos construyendo una agenda común con otros espacios políticos porque para poder revertir lo que están haciendo tanto el Gobierno nacional como el provincial; a 2019 debemos conformar un frente mucho más amplio”, sentenció.

Durante la conferencia también marcaron diferencias sustanciales con las distintas alianzas presentadas esta semana. Diferenciándose al decir que “nosotros no somos nuevos en la defensa de la 19640; hoy vemos que muchos hablan del subrégimen industrial pero se olvidan del subrégimen económico, cuando casualmente uno de los principales ataques a ese subrégimen es el paquete de leyes y la instrumentación de la AREF por parte de Rosana Bertone”.

Finalmente hizo un repaso señalando que conforman la fuerza “trabajadores, docentes municipales, pequeños y medianos comerciantes, profesionales, somos los que abrazamos el reclamo de los jubilados y no lo abandonamos, somos los que abrazamos el reclamo de los discapacitados y no lo abandonamos. Somos los que trabajamos con aciertos y errores, para que la provincia amplíe el mercado interno. Que se entienda en ese sentido la soberanía popular y no entregarla a una base militar yanqui o de cualquier otro imperialismo. Y esperamos construir algo un poco más amplio e importante de lo que somos”, concluyó