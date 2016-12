Presentaron a Roma el Proyecto de Crecimiento Urbano Provincial

La Agrupación Tierra del Fuego ex Trabajadores de YPF y Gas del Estado presentó al Diputado Nacional Carlos Gastón Roma el Proyecto de Crecimiento Urbano Provincial – Bahía San Sebastián – Chorillos elaborado por esta asociación. José Cunquel, integrante de la agrupación, explicó que se trata de una propuesta de desarrollo y “lo presentamos con humildad como un sincero aporte con el solo propósito de sumar, nuestra experiencia de muchos años de trabajo en la isla nos ha aportado conocimiento y amor por esta Tierra”. En tanto Roma aseguró que la iniciativa “está alineada con mi visión de desarrollo económico, justamente el proyecto de la petroquímica para industrializar el gas, está en esa misma zona”.

El Proyecto de Crecimiento Urbano Provincial – Bahía San Sebastián – Chorillos elaborado por la Agrupación Tierra del Fuego ex Trabajadores de YPF entre Osvaldo Federico López, Luis Bernardo Molina y José Orlando Cunquel integrantes de esta agrupación.

El mismo fue presentado al Diputado Nacional Carlos Gastón Roma (PRO – Cambiemos) y José Cunquel manifestó que es uno de los pocos políticos de alto rango “que nos recibió el proyecto”.

La iniciativa hace una cronología señalando que el 12 de octubre de 1884 se fundó la ciudad de Ushuaia por Augusto Lasserre. El primer gobernador designado por las autoridades nacionales fue el entonces teniente de fragata Félix Mariano Paz, quien inició su mandato el 25 de noviembre de 1884 y una de sus primeras acciones fue crear la comisaría de San Sebastián

Luego de más de 50 años se comenzó a escribir una nueva página en la historia del petróleo del país, y fundamentalmente en Tierra del Fuego, cuando se comenzaron las tareas de perforación del pozo TF1 el 6 de enero de 1949. El 17 de junio de 1949 la noticia esperada. Las tareas de perforación se dieron por concluidas. El pozo se entubó y terminó convenientemente, obteniéndose una producción inicial de 340 mil metros cúbicos diarios de gas y 5 metros cúbicos por día de petróleo condensado. Luego siguieron las mediciones y acondicionamiento de las instalaciones.

Fue así como la producción de petróleo fue dando paso a la del gas, dado las características de la Cuenca Austral.

Se perforaron gran cantidad de pozos en los Yacimientos de la Zona de San Sebastián y Cañadón Alfa, productores de elevados porcentajes de gas que hasta entonces se venteaba por no poder procesarse o conducirse a sitios de consumo. En el año 1975 se pone en funcionamiento la planta de procesamiento de gas de San Sebastián, lo cual permite la extracción del propano y butano del gas producido. A partir de ese año y a raíz de lo mencionado, YPF en conjunto con Gas del Estado, comienza a delinear la posibilidad de emplazar un ducto que pueda conducir el gas hasta Cóndor, en Santa Cruz, donde está la cabecera del gasoducto Cóndor-Pico Truncado (Santa Cruz norte), colectando la producción de gas de la zona, para seguir camino a Buenos Aires.

En ese año,1979 la producción diaria en Tierra del Fuego alcanzaba a unos 3700 m3 día, se explotaban 78 pozos en la zona de Cañadón Alfa y Cañadón Piedras, 40 pozos en la zona de San Sebastián, La Sara y Cabeza de León, y un área menor en Río Chico y San Luis.

El gasoducto a construir, debía tener necesariamente un tramo submarino en la boca del estrecho de Magallanes, uniendo los puntos de Cabo Espíritu Santo en la Isla de Tierra del Fuego y Cabo Vírgenes en la provincia de Santa Cruz. El diámetro del gasoducto (parámetro que limita el caudal del gas a transportar) quedaría reducido a 24 pulgadas en su tramo submarino, dado que no se conseguía más que un solo proveedor de caños de 30 pulgadas como el resto del gasoducto. La obra seria adjudicada a un consorcio franco-argentino, demandaría un gran esfuerzo tecnológico y logístico, inaugurándose a fines del año 1978, año en que también tendría lugar el conflicto con Chile, durante la segunda mitad del año.

Todos estos hechos fueron entrelazándose y haciendo crecer a la Tierra del Fuego, ya en mayo del año 1972 se había propuesto la promulgación de la ley 19640 para beneficio Fiscal y aduanero del por entonces territorio nacional que finalmente fue promulgada en Junio de ese año por el entonces presidente Lanusse.

Aparecieron industrias, galpones, abusos y negociados de todo tipo, mucha gente vino a radicarse a la isla y la explosión demográfica fue explosiva, la población paso de 5000 Habitantes en el año 1950 a 162000 en el 2014, o sea se hubo un aumento demográfico de aproximadamente del 1500 % y si bien la tendencia creciente lo es tan importante seguimos aumentando la población año tras año.

Desarrollo

Esta situación provincial de aumento demográfico, produce inconvenientes fundamentalmente en la ciudad de Ushuaia, al no tener esta terrenos o lugares para expandir su población el crecimiento hacia el cerro lleva indefectiblemente destrucción del bosque nativo y peligro de derrumbe dado la deforestación indiscriminada.

También ese aumento desmedido y desprolijo no favorece al turismo, que es uno de los mayores ingresos con lo que cuenta la ciudad y no se debe descuidad dado la dependencia y fragilidad del mismo, este recurso tiene un componente que manejamos nosotros, que es el lugar propiamente dicho, la infraestructura, los hoteles y todo el turismo receptivo, pero existen otros componentes que no podemos manejar, el clima fundamentalmente la nieve y las compañías aéreas y los cruceros, que son los mayores a portantes de turistas, recordemos que en septiembre del 2001 con el ataque a las torres gemelas se suspendieron vuelos a todo el mundo y eso tuvo un efecto inmediato, cualquier paro de aviones nos repercute rápidamente.

Así como Ushuaia tiene una dependencia del turismo importante, Rio Grande la tiene con las empresas metalúrgicas que absorben la mayor cantidad de puestos de trabajo y mueve mensualmente la economía de la ciudad, recordemos el freno económico que hubo con el famoso para metalúrgico que dura 40 días .

El puerto que se quiso realizar y que no llegamos a concretar que nos está costando mensualmente mucho dinero mantenerlo en ese estado de letargo.

Diariamente cientos de camiones con mercadería para el consumo interno llegan a Tierra del Fuego y deben cruzar por Territorio Chileno con los inconvenientes que traen aparejados los (4) pasos aduaneros que deben cruzar, dos argentinos y dos chilenos. Los caminos, el clima y la burocracia provocan demoras que se traducen en costos que pagamos todos los fueguinos.

Recordemos que en el hasta el año 1992 el combustible para uso de las ciudades de Rio Grande y Ushuaia se traía desde la terminal de carga de Cruz del Sur bahía de San Sebastián distante a 85 km de Rio Grande, posteriormente cuando el grueso del personal de YPF fue cesanteado y se creó YPF SA, se cambió la terminal de carga y a partir de allí se trajo desde la Planta de Orión de Ushuaia

La terminal de Cargas Orión, esta peligrosamente ubicada en el centro de la ciudad, y muchos Políticos opinan que debería ubicarse lejos de la fragilidad del ambiente costero y sin representar un potencial peligro para los vecinos de la ciudad de Ushuaia. Recordemos que en Julio de este año se registró una pérdida de combustible en unos de los tanques, a metros de la Bahía de Ushuaia, y puso nuevamente sobre el tapete la problemática de la ubicación de dicha planta y la necesidad de trasladarla a otro punto de la provincia.

La ciudad de Tolhuin recién comienza su desarrollo y por ahora se maneja con los Aserraderos, el Comercio y algo de Turismo, que suponemos que deberá crecer en función del aumento de la infraestructura hotelera y de cabañas, hay mucho turismo receptivo para crear en los lagos los bosques etc., solo es cuestión de tiempo que se desarrollen nuevas ideas al respecto para que Tolhuin crezca en esa dirección.

Propuesta

De conformidad a la estructura de circulación y movimiento productivo de la provincia, y ante el abismo existente con respecto a la finalización de la obra del puerto Caleta la Misión, proponemos una alternativa que por su naturaleza demandaría un menor costo. la construcción de un PUERTO PESQUERO Y COMERCIAL, EN CRUZ DEL SUR en la Bahía de San Sebastián, que incluya la asistencia al servicio marítimo la reparación y mantenimiento las embarcaciones que operaban en la zona, atento que allí desde hace mucho tiempo buques tanques cargan el petróleo de la producción local, de las empresas que operan en la isla.

Ante la falta de todo tipo de servicio las embarcaciones se dirigen a otros puertos cercanos en busca de asistencia y una vez reparados vuelven a operar en proximidades de nuestra zona marítima.

El amplio mar territorial que conforman los límites geográficos de nuestra provincia es importante proyectar y explotar la riqueza ictícola y con ella generar nuevos horizontes laborales que traerá beneficio a nuestra comunidad, se deberán formar cooperativas de trabajos y apoyar con recursos para la construcción de embarcaciones de pesca. Así mismo la construcción de una factoría para la elaboración y procesamiento de lo capturado para darle el valor agregado que genera recursos y hace andar la rueda de la economía local creando productos con el sello Fueguino. También se podría construir un campo eólico que alimento con energía eléctrica a la zona.

Conforme a lo arriba expresado creemos que se puede en la zona comenzar con una pequeña comuna, un asentamiento poblacional en el lugar, para así dar comienzo al desarrollo de todo este tipo de acciones qué aún no están actualmente insertadas en nuestra provincia, ya existe en la zona una importante actividad petrolera, hace poco Total Austral está explotando los Yacimientos Carina y Vega Pléyade con una muy importante perspectiva de crecimiento.

Ese comienzo poblacional tendría mucho futuro de crecimiento, la pesca, el petróleo, los servicios adicionales, el puerto y los transportes aportarían a este emprendimiento todo lo necesario para dar comienzo a una pujante población, luego las escuelas los comercios y el estado aportaran lo que falta para cerrar el ciclo productivo que dará vida a la Nueva Ciudad de San Sebastián.