Presentaron a Arcando a las ‘peques’ de la Escuela Argentina

El Vicegobernador de la Provincia y Presidente de la Legislatura fueguina, Juan Carlos Arcando, recibió a directivos y padres de la Escuela Argentina, quienes le presentaron a parte del plantel de las más pequeñas que participarán de un torneo patagónico el 1 y 2 de junio en el marco del 23 aniversario de este club. También, la Primera División de Escuela Argentina desde el 25 al 28 de abril participará del Torneo Patagónico de El Calafate. Esta comunidad deportiva y social también reconoció al mandatario fueguino “porque siempre está apoyándonos”.

Río Grande.- Mario Toloza, coordinador de Fútbol Femenino de la Escuela Argentina, comentó que “estuvimos charlando con el vicegobernador Juan Carlos Arcando, contándole nuestras actividades en lo que tiene que ver con el fútbol femenino, cómo estamos estructurados este año, más teniendo en cuenta que él siempre ha estado presente con nosotros, apoyándonos”.

Agregó que “en días más tenemos el Torneo Patagónico que se hace en El Calafate, con la Primera División, no obstante esto también le comentamos al Vicegobernador que este año tenemos a las más ‘peques’, las nenas del Sub 11 y Sub 12 para un torneo patagónico que también vamos a realizar entre el 1 y el 2 de junio, en concordancia con los 23 años de la Escuela Argentina y justo también en el marco del Día de la Provincia”.

Mario Toloza reveló además que “el Vicegobernador tomó contacto con las chicas y con los papás y estuvieron conversando. Por este motivo estamos contentos porque transcurrimos esta primera etapa del año muy bien, contentos por asumir los nuevos compromisos deportivos y asimismo muy agradecido con Juan Carlos Arcando porque es un hombre que siempre estuvo cuando se lo hemos requerido, apoyándonos en lo que tiene que ver en la faz deportiva, así que la verdad estamos muy contentos”, insistió.

Sobre el torneo patagónico que están impulsando, Mario Toloza comentó que “en el marco de los 23 años del club, la Escuela Argentina comienza sus actividades en los primeros días de junio; nosotros el 22 de septiembre es el aniversario propiamente dicho de la escuela, pero queremos hacer estas actividades conmemorativas a partir del 1 y 2 de junio y consideramos que como institución hemos avanzado muchísimo, especialmente en la faz deportiva, en lo que tiene que ver también con la vestimenta de todos los planteles y de todas las divisiones, tanto de Primera de masculinos como la Primera de femeninos y las categorías inferiores”.

Asimismo, “estamos trabajando en nuestro predio, que después de 20 años nos cedieron para construir nuestra sede, así que estamos muy contentos por esto también”, finalizó diciendo el dirigente deportivo.