Preocupante situación en la OSEF

Una de las representantes de los trabajadores activos en el Directorio de la OSEF, expresó la necesidad de ser escuchados por el Gobierno para revertir la compleja situación de la obra social. “Estamos con una presidenta que ha presentado la renuncia y le pedimos al gobernador (Gustavo Melella) que se la acepte y si no lo hace que nos pongamos a trabajar en equipo y haciendo las cosas necesarias para la obra social”, señaló Soledad De Fabio. Dijo que también quieren saber si están “excluidos de la toma de decisiones”.

“Ingresamos al Directorio sabiendo que jugábamos contrarreloj y con desventaja respecto de las decisiones, pero hoy eso se agrava al tener en cuenta que somos una obra social que le da atención a la mayor cantidad de personas en Tierra del Fuego. Estamos con una presidenta que ha presentado la renuncia y le pedimos al gobernador (Gustavo Melella) que se la acepte y si no lo hace que nos pongamos a trabajar en equipo y haciendo las cosas necesarias para la obra social”, señaló la vocal de la OSEF por el sector activo, Soledad De Fabio.

En declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, De Fabio fue consultada también sobre la situación planteada con la Clínica San Jorge de Ushuaia, donde señaló que “la clínica dice que ellos sí van a brindar el servicio, pero los que cortan las prestaciones son los profesionales médicos por facturas impagas de noviembre, diciembre, enero, febrero. Esto es lo que planteamos cuando nos referimos a la necesidad de tener capacidad de gestión, porque somos vocales y no tenemos la autoridad suficiente para hacer funcionar la maquinaria por la modificación que tuvo el funcionamiento del Directorio”.

Pero dijo que le reclaman “a la presidencia que se active esto, porque no puede ser que tengamos deudas de noviembre. Entendemos que hay un problema grande económico en la obra social, pero hay que ir solucionándolo y pagando lo que se debe para que no sucedan estas cosas”, indicó la vocal por el sector activo. Respecto del giro de aportes indicó que “van llegando por goteo, en realidad no sabemos la situación a ciencia cierta pero hay demoras y hubo que hacer reclamos por los aportes de los municipios, del gobierno también”, remarcó.

Además recordó que atienden “las pensiones RUPE, que es una obligación del Ejecutivo provincial y en este caso somos como una prestadora del servicio porque es una obligación del Estado. Por eso queríamos hablar con el gobernador (Gustavo Melella) para saber cuál es el destino que él piensa que tiene que tener la obra social, ver si tenemos coincidencias, para trabajar en conjunto para sacarla adelante o marcamos nuestra postura como vocales y como representantes de los trabajadores, para defender lo que creemos que nos corresponde”.

De Fabio advirtió que “hay muchas deudas, pero también hay muchos gastos y hay que entender que hace cuatro años aproximadamente que no se dan aumentos reales. Entonces los ingresos son más o menos los mismos, mientras los gastos han subido como han subido los medicamentos”. Señaló que al hablar de presupuesto se habla de “un reconducido, del reconducido, del reconducido; entonces todo es tan virtual que es muy difícil encontrarse con la situación real”.

La representante de los activos luego se refirió a la necesidad de plantear un trabajo coordinado con el Gobierno de la provincia, para tratar de revertir esta situación. Dijo que tomaron contacto con el nuevo vicepresidente y señaló que “está el rumor de que asumiría un nuevo o una nueva presidenta, con quien entendemos que debemos trabajar en conjunto. Volviendo luego sobre el pedido de audiencia al gobernador Gustavo Melella, dijo que la entrevista la solicitaron “antes de la pandemia, porque veíamos la necesidad de trabajar en conjunto. Entendiendo que el Ejecutivo provincial tiene deudas, las históricas y algunas otras, la obra social tiene deudas; entonces es una cuestión de plata en la que hay que articular al igual que en la perspectiva de la salud pública para que todos nos beneficiemos”, concluyó. Recordando por último que con la conformación actual del Directorio las resoluciones pasan “exclusivamente por la presidente y el vice, entonces necesitamos saber si estamos excluidos de la toma de decisiones”