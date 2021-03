Preocupación por negativa frente al pedido de licencias

Desde el SUTEF manifestaron preocupación, ante la negativa que recibieron algunos docentes que solicitaron licencia por sus situaciones personales o familiares frente al Covid 19. Dicen que deben “elegir entre poner en riesgo la vida de su familiar presentándose a trabajar o no presentarse y asumir las consecuencias de posibles sanciones económicas y laborales”.

Desde la conducción del SUTEF reclamaron por la existencia de “negativas de dispensas e intimación a presentarse a trabajar, a docentes convivientes con personas de riesgo y a docentes que solicitaron la licencia por cuidado de hijos e hijas”.

Advirtieron que “en un contexto complicado por la pandemia y ante la celeridad que requieren la solución de situaciones delicadas que tienen que ver con lo sanitario y con lo social, y a pesar de las numerosas solicitudes del SUTEF, notas y reuniones para evitarlo, en las cuales participaron las máximas autoridades y el Gobernador, el Ministerio de Educación está colocando a las y los docentes que solicitaron la dispensa por convivir con persona de riesgo en una lamentable situación”.

Según señalaron desde el gremio, esos docentes “Tienen que elegir entre poner en riesgo la vida de su familiar presentándose a trabajar o no presentarse y asumir las consecuencias de posibles sanciones económicas y laborales, o también, cosa que ya ha ocurrido, renunciar a su trabajo perdiendo la fuente laboral en pos de salvaguardar la vida de su familia”.

Dicen que “de hecho, quienes solicitaron tal dispensa están siendo notificados con la intimación de presentarse a trabajar. No ha implementado el Ministerio ninguna herramienta administrativa para tal fin, por lo cual, las Supervisiones y los equipos directivos no tienen cómo justificar estas ausencias. Los equipos directivos, que en su mayoría conocen la situación familiar de sus compañeras y compañeros, se ven obligados a notificarles que deben presentarse a trabajar exponiéndose a contagiarse y contagiar a sus seres queridos, que al ser personas de riesgo, quedan a merced de la suerte y la ciencia para salvar su vida”.

“Por otro lado, no en un plano sanitario, sino social, también se están rechazando las dispensas por cuidado de niñas y niños en edad escolar, generando que la docente no tenga con quien dejar a su hijo o hija (ya que por protocolo tampoco puede llevarlos a la institución donde trabaja) y teniendo que pagar cuidador o cuidadora cuando sus hijes no tienen clases presenciales”, expresaron desde la conducción del gremio.

Mencionando que también el SUTEF “realizó varios pedidos y reuniones, incluso el Gobernador de la Provincia se comprometió el día 15 de marzo, cuando se firmó el acuerdo salarial, a realizar la adhesión de la Provincia a la Resolución 60/2021 del Ministerio De Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (RESOL-2021-60-APN-MT) del 10/02/2021, en la facultad que le otorga el artículo 12 del Decreto Nacional Nº260/20 de establecer condiciones de trabajo y regímenes de licencia especiales durante la emergencia sanitaria. Es así que tal resolución reza: Dispónese que, a partir del inicio del ciclo lectivo 2021 en cada jurisdicción, se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente, en las siguientes situaciones: Los días en que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo respectivo. Los días que concurran con jornada presencial reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo correspondiente”, repasaron desde el sindicato.

Para terminar señalando que como gremio “Esperamos que prontamente el Ministerio de Educación resuelva estos inconvenientes, la docencia está enfrentando su ciclo escolar más complicado de toda la historia del Sistema Educativo, ya demostró que estuvo a la altura de las circunstancias cuando tuvo que «reinventar» la forma de enseñar durante el 2020, es necesario que se les tenga la consideración y prioridad necesaria que el momento exige”.