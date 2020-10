Preocupación en Solnik por situación con el Covid

Los trabajadores de la empresa Solnik vienen sosteniendo una serie de reclamos y medidas, relacionados con sueldos y aguinaldos mal liquidados, contrataciones irregulares, comida en mal estado, falta de ropa de trabajo y persecución laboral a los empleados; entre los puntos que vienen denunciando los delegados. La situación respecto de los casos de Covid – 19 y el incumplimiento del protocolo preocupa particularmente, por lo cual hoy se ratificó la preocupación por este tema.

En una entrevista emitida por “Aire Libre” FM, la delegada Andrea Gamiz mencionó que ese tema “Ya lo veníamos hablando en varias asambleas y la empresa ya estaba notificada de todo lo que podía pasar. Para nosotros fue muy lamentable que tuviéramos que hacer una nota, pero no tuvimos otra opción porque ingresábamos reclamos, notas, y todos los meses pasaba lo mismo con el tema de los casos Covid, todos los días hay casos, ayer salieron 10 personas en el transcurso del día”.

Después mencionó que “Hoy salió toda una línea de trabajar en sus puestos, para trabajar en los puestos de las personas que faltaron por el virus. Pero entendemos que no se está respetando, por parte de la empresa, el protocolo cómo corresponde. Porque ellos esperan a que te agarre fiebre como para que te puedas retirar, cuando en realidad claramente se dice que teniendo más de dos síntomas ya hay una sospecha de que estés contagiado hasta que se diga lo contrario”.

La delegada señaló que “con todas las irregularidades que hubo y que estuvimos planteando en las distintas asambleas, los compañeros me autorizaron a plantearlo porque siempre se dijo desde el día cero que lo íbamos a hacer público si era necesario, porque entendemos que hay muchas amenazas y personalmente no me voy a manejar por las amenazas que pueda haber en la empresa”.

Además advirtió que “Inclusive al hacer esto público, la empresa transmitió que el día 16 se iban a terminar los contratos y que van a dejar a los contratados afuera si yo no arreglaba el día viernes –cuando tenemos una audiencia con respecto a este tema- y la verdad es que no me parece que tenga que arreglar un premio inferior al que tienen las otras empresas y con cero efectivo cómo el que nos quieren ofrecer; entendiendo que si están triplicando el número de personal también pueden efectivizar a quienes tienen muchos años de antigüedad”.

Más adelante mencionó que “La gente está más unida que nunca, porque interpretan la mala intención que tiene la empresa por cómo se están manejando. Nosotros somos 65 efectivos y más de 300 es el total del personal, así que los contratados son seguro más de 220. Aunque no tenemos un número exacto porque, aún en medio de este lío, hoy entró más gente. Todos los días está entrando gente, entonces es muy difícil hacer un conteo”, remarcó.

Gamiz dijo que “la fábrica no cumple el protocolo en la entrada y la salida, que es cuando se hace el amontonamiento de gente. No se sale con el espacio necesario y obviamente mantener la distancia es imposible, por la cantidad de gente que hay. También pasó esta semana que un compañero fue a ver al médico de la empresa, le dijo que se sentía mal porque estaba con dolor de cuerpo, sentía cómo que se iba a desmayar; le tomaron la fiebre y cómo no tenía le dijeron que vaya a trabajar. Obviamente es una persona contratada y, ante el miedo, no dice nada y sigue trabajando”.

Finalmente expresó que “cuando yo me entero que sucede esto me acerco al compañero y le digo cómo se sentía, me dice que se siente mal, lo retiro de la línea y cuando le toman la fiebre tenía más de 38º y ayer avisaron que era positivo de Covid, pero a todo esto estuvo más de 2 horas trabajando en la línea en esa situación”. “Estamos todos preocupados, la gente tiene familia, tiene hijos, hay gente mayor y la verdad es que es muy preocupante para todos los operarios”, concluyó la delegada.

Foto: El Sureño