Preocupa que las obras sigan paralizadas

Desde la UOCRA volvieron a reclamar que se retomen las obras que están paralizadas. Dicen que no se pueden esperar las nuevas licitaciones, porque son obras que recién estarán listas para comenzar en febrero. El secretario General, Julio Ramírez, hizo un repaso por las obras que se encuentran paralizadas, mencionando que en esos casos “las empresas ya podrían empezar a trabajar” pero dijo que se encuentran trabadas “por la plata que les deben”.

“Hasta el momento no tuvimos ningún cambio, todo sigue igual, los anuncios que se hicieron fueron en vano porque hasta ahora no se hizo nada”, aseguró el secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, al ser consultado sobre el esperado reinicio de la obra pública. Dijo que esa es “la realidad”, aclarando que “no es que uno esté en contra de nadie, pero las cosas no son como se dicen porque las obras están paradas”, insistió.

Mencionó que “no es como dice la ministra de Obras Públicas (Gabriela Castillo), que la veda invernal termina 14 de octubre. Había expectativas de que a fines de septiembre se retomaran las obras y ahora dicen que la veda es hasta el 14 de octubre porque el clima no está para trabajar, eso no es así porque desde septiembre –al menos en Río Grande- ya se puede empezar a trabajar”, aseguró el titular de la UOCRA fueguina.

Ramírez dijo que la situación es complicada “porque las empresas no cobran, nadie mueve nada, mientras la ministra dice que están abriendo licitaciones en Río Grande y Ushuaia. Pero lo cierto es que para esas licitaciones pasan 30 días hasta que se adjudican, 30 días más para la firma del contrato, después hasta que les dan un anticipo, y así la obra termina empezando en febrero”, advirtió el sindicalista.

El dirigente de la construcción dijo que las obras se necesitan “ahora, por eso nos preguntamos por qué no terminan las obras que están empezadas”, reiteró. El secretario General hizo un repaso por obras que se encuentran paralizadas, mencionando que en esos casos “las empresas ya podrían empezar a trabajar”, pero remarcó que se encuentran trabadas “por la plata que les deben”.

Julio Ramírez dijo que en el caso de las obras municipales “algunas se van a empezar a mover”, destacó que la misma situación se da en Río Grande y Ushuaia por eso tienen “la esperanza de que esas obras empiecen para que algunos compañeros puedan trabajar”.

Comentó finalmente que “los compañeros se mantienen con changas, con alguna ayuda que consigue el sindicato como los bolsones de mercadería o los subsidios que nos dio el gobierno. Eso lo reconocemos, pero solamente con eso la gente no hace nada porque se necesita trabajo, no se puede vivir con una bolsa de mercadería y un subsidio, sobre todo cuando hay obras que están paradas y se tienen que terminar”, concluyó el dirigente de la UOCRA.