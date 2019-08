Preocupa la presencia de roedores en el IPES

Estudiantes del IPES Paulo Freire de Río Grande convocaron a asambleas en los tres turnos, preocupados por la aparición de excremento de roedores. Dicen que plantearon la situación a las autoridades de la institución y estás al Ministerio de Educación, pero “parece que no pudieron encontrar una solución”.

Desde el Centro de Estudiantes confirmaron la convocatoria a las asambleas estudiantiles “de urgencia, ya que encontramos excremento de ratas en nuestro espacio de trabajo, luego que se realizara una desratización por parte del Ministerio de educación”.

Dicen que llevaron la inquietud a las autoridades del Instituto pero “la única respuesta es que no pueden hacer nada, porque ya avisaron al Ministerio de Educación y no les dan solución. Pero mientras existe esta falta de comunicación, nosotros continuamos con clases normales conviviendo con las ratas”, se quejaron los estudiantes.

En el mismo sentido comentaron que “a nosotros se nos avisó que habían confirmado la presencia de ratas en la institución y nos pidieron limpiar el espacio del Centro de Estudiantes, para que puedan realizar una desinfección”. Pero “luego de una semana volvimos a encontrar evidencia de ratas y volvimos a limpiar”, remarcaron.

Finalmente señalaron que fueron a plantear el tema a la rectoría “y nos dicen que no se pudo hacer una desinfección, que no hay respuesta del Ministerio. Ayer se repitió la situación tercera vez, ya van transcurriendo más de 3 semanas con la presencia de ratas y no pudimos encontrar una solución por parte del Ministerio”, insistieron.