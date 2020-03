Preocupa la posibilidad de despidos en la construcción

El secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, advirtió que los empresarios podrían despedir masivamente al personal por la parálisis de la actividad y las deudas que el Gobierno tiene con esas empresas. “El presidente de la Cámara de la Construcción y algunas empresas con las que estuvimos hablando dicen que van a empezar a despedir gente, porque no la pueden sostener”, advirtió el dirigente gremial.

“Estamos pasando un momento muy crítico, los obreros de la construcción la están pasando muy mal. El presidente de la Cámara de la Construcción y algunas empresas con las que estuvimos hablando dicen que van a empezar a despedir gente, porque no la pueden sostener. Dicen que el Gobierno no les paga las deudas que tiene y hay deudas que vienen de hace un año atrás, otras desde hace muchos meses, y no se pueden sostener”, aseguró el secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, en declaraciones a Radio Provincia.

Aseguró que le manifestaron los empresarios que “si no se arregla en esta semana, si no cobran algo para entregar a los compañeros van a empezar los despidos. Yo le pido al Gobierno que hable con los empresarios y que trate de pagar la deuda, o al menos algo para sostener a los compañeros”, remarcó.

El titular de la UOCRA dijo que ellos están “asistiendo a los compañeros para que puedan tirar con algo de ayuda que nos dio el Municipio y el Gobierno, con mercadería y eso, pero la gente necesita la plata para pagar la luz, el gas, sus remedios; entonces estamos muy preocupados. Vamos a ver cómo sigue todo esto, en este momento por la cuarentena y porque no podemos salir tampoco podemos tomar medidas, pero estamos comunicados con los empresarios tratando que aguanten a los compañeros”, insistió.

Ramírez indicó que como gremio están pidiendo “al presidente de la Cámara y algunas empresas que la gente suspendida tiene que cobrar el día, muchos dijeron que no va a haber problema, pero dicen que no lo van a poder sostener por mucho tiempo. Esto es cuestión de días y si no se arregla los van a despedir a todos”, concluyó.