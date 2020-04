Preocupa la paralización de YPF y Roch por no poder sacar la producción

El secretario general del sindicato de Petroleros Privados, Luis Sosa, advirtió que habrá demoras por la cuarentena en las obras previstas para la reparación de la monoboya de YPF, por donde sacaban el crudo tanto la petrolera de bandera como ROCH. Como alternativa se utilizaban camiones que iban por tierra a través de Chile, pero la frontera se cerró y la producción está paralizada, con un gran impacto en las regalías provinciales. Reveló que cerca del 80% del personal petrolero son de fuera de la provincia.

Río Grande.- El secretario general del sindicato de Petroleros Privados, Luis Sosa, planteó por Radio Universidad (93.5 MHZ) la dificultad que se está atravesando por no poder sacar la producción de crudo de la provincia, con una paralización de YPF y Roch.

La situación comenzó hace unos ocho meses, cuando se rompió la monoboya de YPF, desde donde se cargaba el crudo en barco, y como paliativo ambas petroleras habían optado trasladarlo por camiones, vía Chile. “La boya ya lleva cerca de siete u ocho meses sin poder ser reparada por una cuestión de YPF. La estaban usando tanto YPF como Roch y había un plan de mantenimiento, por el cual YPF le cobraba a Roch. Llevamos ocho meses y la boya sigue igual, no la pueden terminar de reparar y aparentemente en junio posiblemente se iba a terminar. Como estamos con esta situación y están parados los trabajos, no creo que lleguen a esa fecha y va a ser un poco más para adelante”, advirtió.

“Hoy lamentablemente la situación de producción de Roch y de YPF está prácticamente paralizada por una cuestión de almacenaje. En la provincia no tienen cómo almacenar lo que sacaban por barco, porque estaban sacando la producción por camión y la frontera de Chile está cerrada”, sostuvo.

“Lamentablemente Chile también tuvo problemas por el coronavirus y no permite que sigan transportando petróleo ni de YPF ni de Roch, y ni siquiera pueden sacar el crudo de la provincia a Punta Loyola, en Santa Cruz. Antes de la cuarentena salían unos 6 camiones de Roch y 20 de YPF, que generaban regalías para la provincia. Ahora solamente está sacando Total el crudo por barco, que lleva algunos metros cúbicos de YPF y Roch. Ese barco lo tiene Total para sacar su producción, Roch invirtió en ese cargadero casi 600 mil dólares y han tenido bastantes inconvenientes. El gobierno de la provincia tuvo que intervenir en la gestión para que pueda sacar el crudo tanto Roch como YPF, pero es muy poca cantidad la que pueden sacar”, sostuvo.

La solución pasa por la reparación de la monoboya de YPF, dado que esta situación está afectando las regalías de la provincia. “Lo que sucede es que siempre fue burocrática la gestión de YPF, es un mundo de gente por donde tienen que pasar las distintas directivas, y lamentablemente esa boya no sé si se va a terminar de reparar en el mes de junio. Dada la cuarentena, no están trabajando y esto va a llevar un tiempo más de espera”, reiteró.

Personal en cuarentena

Consultado sobre la situación de los trabajadores del petróleo, dijo que “tanto Total Austral como YPF y Roch están con dotaciones mínimas. Es muy poca la gente que está trabajando y el resto está en su domicilio en stand by. Ahora estamos discutiendo cómo se le va a pagar a la gente que está en la casa, y no es nada sencillo porque no trabajan pero no es un problema de ellos. El problema es este virus que apareció y nos agarró por sorpresa a todos. El mes de marzo lo pagaron todas normalmente y ahora en abril van a cobrar normalmente todos los compañeros que han ido a trabajar. Con los compañeros que están en su casa haciendo la cuarentena tenemos que esperar el acuerdo al que se va a llegar con la Federación a nivel nacional, con las operadoras de la provincia”.

También se le preguntó sobre los llamados “trabajadores golondrina” de Total: “El personal propio de Total vive en distintos lugares de la provincia. Estoy viendo algunas noticias donde hablan de trabajadores golondrina, y no lo son. Los trabajadores golondrina son aquellos que vienen por dos o tres meses y se vuelven a su lugar de origen. Ellos están trabajando permanentemente en Total, y después están los compañeros que ingresaron con domicilio legal en Río Grande y luego de un par de meses se han ido. Esto es algo que hay que corregir y el gobierno le está diciendo a Total que necesitamos que los trabajadores permanezcan en la provincia, porque se van y no dejan nada. Si viven acá vamos a evitar muchísimos problemas, como en este caso que tenemos la cuarentena. Cerca del 80% del personal de Total está en esta situación. Vienen a trabajar en los distintos yacimientos de Total, tanto en Cañadón Alfa como en Cullen, pero con el régimen de 21 por 21 días, se vuelven a su lugar de origen y no podemos hacer nada”, expresó.

“El gobierno de la provincia está conversando con Total Austral para revertir esta situación y corregir este tema de la permanencia de los trabajadores en la provincia. En el caso de YPF, toda la gente es de Río Grande y permanece en la provincia y lo mismo ocurre con Roch. También tenemos compañeros de Total que están trabajando en el campo y viven en Río Grande”, apuntó.

Consultado sobre la dotación que llegó el fin de semana para hacer el relevo, dijo que “los compañeros de Total que vinieron en el vuelo del sábado a la madrugada están haciendo la cuarentena en un hotel conocido de la ciudad, y después de que cumplan la cuarentena van a subir a trabajar, a su vez bajarán los que correspondan, que se van directamente a su lugar de origen. En este caso no hacen cuarentena porque por ahora no tenemos a nadie contagiado de este virus y los compañeros están contenidos en el campo, pero hay compañeros que llevan 30 y 40 días, por estos problemas en los recambios”.

Relación con el gobierno

Por otra parte, se le consultó sobre la relación con los funcionarios del área del gobierno de la provincia: “Tenemos buena relación con la Secretaría de Energía y nos faltaría un poco más de acercamiento con Hidrocarburos, porque hay muchas cosas para conversar. En este último tiempo tampoco le podemos exigir muchas cosas al gobierno, pero cuando la provincia se reúne con las operadoras le hemos dicho varias veces que hay una pata que les está faltando. La pata sindical tiene que estar en esa discusión”, manifestó.

“Tanto Moisés Solorza como Alejandro Aguirre conocen del tema y eso no está en discusión. Yo siempre le dije a los gobernantes de turno que los profesionales que van a ocupar los cargos tienen que ser idóneos. En una de las últimas reuniones que tuvimos con Melella cuando era intendente y ya era gobernador electo, le dije que esperaba que eligieran bien a las personas que iban a poner en Hidrocarburos, para no poner a quienes no conozcan el rubro”, concluyó Sosa.