“Preocupa la falta de diálogo en esta transición”

El concejal radical Paulino Rossi advirtió que, antes de abordar el tratamiento del presupuesto del próximo ejercicio, debe haber una definición política de qué hacer con la tarifaria. En este período se estableció un tope, que implica “un atraso del 50%”. De aplicarse la actualización prevista por las normativas, la sumatoria daría un incremento superior al 120%, afirmó. La tarifaria es “el punto de partida” para el debate de esta herramienta que, a diferencia de la provincia, no admite reconducción: de no aprobarse, quedará sancionado el proyecto tal como lo remita el Ejecutivo actual.

Río Grande.- El concejal radical Paulino Rossi fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre el tratamiento del presupuesto municipal 2020, que debe ingresar el Ejecutivo antes de fin de mes, y expuso una serie de dificultades para abordar el debate, ante la falta de diálogo político entre las autoridades salientes y entrantes.

“Más allá del monto que se pueda fijar, lo que me preocupa en esta transición es la falta de diálogo entre las autoridades entrantes y las salientes, porque genera una situación de incertidumbre. Hay muchas cosas por definir, teniendo en cuenta que el presupuesto es el que va a definir cuál es el plan de acción de gobierno para cubrir las necesidades de la ciudad, y hay otro tema que hay que definir que es la tarifaria”, remarcó.

Explicó que “para poder armar un presupuesto, lo primero que hay que saber es cuáles son los recursos y, el sistema tributario de la ciudad de Río Grande este año se topeó, con lo cual el aumento tiene un 50% de atraso en la actualización de la tarifaria. A esto hay que sumar un 50 ó 60% que debe actualizarse el año que viene. Hoy si no se hace nada, tenemos una actualización de más del 120%”, alertó.

Recordó que “el año pasado llevamos adelante una discusión con el concejal Von der Thusen, que no quería que se actualice absolutamente nada; nosotros planteamos una actualización que no generara una presión desmedida en los vecinos. Por coeficiente se tendría que haber actualizado un 74% y se actualizó un 24%. Si el año que viene no se define nada, esto se actualiza automáticamente, más la actualización que corresponde para el ejercicio que viene. Eso hay que definirlo”, insistió.

Respecto de la decisión del intendente electo Martín Pérez de no participar de la elaboración del proyecto, dijo que “una cosa es la presentación del presupuesto y otra lo que sea aprobado después. Leí declaraciones del próximo intendente, que dijo que va a dejar que lo presente la actual gestión. Al no tener estas definiciones de fondo, se genera una incertidumbre muy grande, porque se va a presentar un presupuesto que después no sabemos si realmente va a ser lo que se va a necesitar para el año que viene. No sabemos cuál va a ser la definición política de la próxima gestión en lo que respecta a actualización de impuestos y esto hay que tratarlo. No está mal discutirlo y el peor escenario es el no diálogo”, observó.

“El presupuesto lo presenta el Ejecutivo el 30 de septiembre, que es la fecha límite. Tenemos hasta el 14 de diciembre para aprobarlo, lo pueden tratar los próximos concejales, o pueden no aprobarlo. En caso de no aprobarse, no se reconduce como pasa en la provincia, sino que queda aprobado tal cual lo presentó el Ejecutivo, por eso es importante la definición de cómo se va a presentar”, remarcó.

Aclaró que “la situación provincial es distinta porque se puede reconducir, acá queda aprobado tal cual lo presentó el Ejecutivo”. En cuanto al monto, y si sería cercano a los 5 mil millones, dijo que “si no sabemos cuánto va a ser la tarifaria, cualquier número que se dé va a ser una opinión personal más que un dato técnico. Es probable esa cifra, pero depende de las estimaciones del tipo de cambio para el año que viene, cuál es la inflación estimada. Va a ser muy difícil porque hay muchos escenarios de incertidumbre que complican técnicamente llevar adelante un presupuesto. Si no hay diálogo en la transición, se complica muchísimo más”, reiteró el edil.

Ampliación del Concejo

Otro punto que no está definido es dónde van a desempeñar funciones los nueve concejales, teniendo en cuenta la ampliación de siete a nueve miembros. “No está dentro de las previsiones. Los concejales entrantes tienen que ver de qué manera se acomodan ediliciamente, pero para eso hay que dialogar y hay que tener una transición lo más fluida posible. Quienes van a llevar el Concejo Deliberante en los próximos años tienen que tomar este tipo de previsiones”, dijo.

Provincia complicada

Además se le pidió opinión sobre la situación de la provincia. “Tenemos problemas como provincia porque se gasta más de lo que entra y se gasta mal. Cuando hay un estado que no es eficiente, hay mala calidad de servicios y eso repercute también en los niveles de la economía local, además de los condicionamientos que tenemos de la economía nacional. No hay una razón única, acá hay muchas cuestiones estructurales que vienen de años. La gente eligió un modelo distinto y todos tenemos la esperanza de que le vaya bien, por el bien de todos, pero los que tienen que llevar adelante los destinos de la provincia en los próximos cuatro años son los que tienen que hacer el diagnóstico profundo de por qué estamos en esta situación mala y de qué manera se va a salir adelante”, expresó.

“La provincia tiene referentes del mismo signo político, con algunas diferencias internas, pero todos pertenecen al mismo espacio. En las elecciones nacionales van con el mismo candidato a presidente, puede haber algunos matices, pero todos pertenecen ideológicamente al mismo espacio nacional. Son todos del mismo sector y apoyan al mismo candidato”, dijo de los Ejecutivos electos, estimando que debiera haber un diálogo más fluido.

Déficit municipal 2018

También se le preguntó sobre el déficit que arroja la cuenta de ejercicio 2018, de 80 millones según el concejal Von der Thusen. “El concejal criticó el superávit el año pasado y este año critica el déficit. El año que viene, como va a ser oficialista, va a hablar a favor del déficit y a favor en caso de superávit. Es una cuestión netamente política sin ningún tipo de sustento técnico, y lo cierto es que el municipio está ordenado y equilibrado. Podemos tener una diferencia en más o en menos del 1% del presupuesto de superávit o déficit, y esto es sumamente equilibrado”, afirmó.

“No hay grandes fluctuaciones y no hay endeudamiento ni a corto ni a largo plazo, así que no hay una situación de riesgo con respecto a esto. No se ha tomado un solo peso de endeudamiento y el municipio tiene acreencias con la provincia y con nación también, porque hay muchas obras nacionales que las pagó el municipio y todavía no las cobró. Financieramente es un municipio sano y esto hay que destacarlo. Después la definición política de qué se hace y cómo, es otro tipo de discusión que se tendrá que llevar adelante”, dijo.

Personal empleado

En cuanto a la planta de personal, y si llega a los dos mil trabajadores como se dice, indicó que “los empleados son alrededor de 1.800, luego hay planes y contratos de locación que no puedo cuantificar”.

Cambios en el impuesto automotor

Uno de los puntos que no fueron definidos tiene relación con el impuesto automotor específicamente para vehículos de gran porte, como los camiones, que actualmente pagan menos que un automóvil. “Esto se ha analizado pero necesitamos la definición de la próxima gestión de qué quiere hacer con la tarifaria. Sin eso, no podemos avanzar con el presupuesto. La tarifaria es el puntapié inicial”, remarcó.

Futuro político

Por otra parte, se le preguntó por su futuro político, y dijo que “el 14 de diciembre se termina mi mandato y seguiré trabajando en la profesión. Nunca voy a dejar de ser afiliado radical. Tendré una participación distinta pero sin ocupar ningún cargo público”.

Gestión Cambiemos

Con respecto a la gestión nacional y las perspectivas para el año próximo, admitió que “la situación es mala y se viene un año muy complicado, pase lo que pase en la próxima elección. Hay varios componentes, como el tipo de cambio, la tasa de interés, que son dos grandes indicadores de que tenemos una economía sumamente frágil y va a ser un año muy complejo y muy tenso”.

“Seguimos con un déficit fiscal estructural muy grande. El nivel de endeudamiento en dólares complica mucho la economía, retrasa el consumo, la industria está paralizada y es una situación muy difícil. El 2020 va a ser un muy mal año y en Tierra del Fuego no tenemos ningún indicador de que vaya a ser distinto, sino al contrario, yo creo que se va a potenciar más en función de la situación nacional”, pronosticó.

“Si no hay nivel de consumo en el continente, nosotros no producimos nada, y ese es el principal problema que tenemos, además del nivel de endeudamiento en dólares, que es altísimo, el nivel de compromiso en gastos corrientes, que hace que no haya posibilidad de acomodar la economía sin tomar alguna medida que sea antipática del punto de vista de la opinión pública. No se logró ordenar las cuentas públicas en la provincia a pesar de que aumentó la coparticipación en 15 puntos, producto del cambio de cálculo con ANSES. Realmente es una situación muy difícil para las autoridades de la próxima gestión”, anticipó.

Estacionamiento medido

En cuanto al estacionamiento medido y la ampliación de zonas, confirmó que “quedó suspendida hasta que no se apliquen las ordenanzas que hemos aprobado y no se pudieron llevar adelante, como es el cobro manual. Es muy complicado para los que no usan la aplicación encontrar un lugar para poder pagar el estacionamiento medido. Hasta que no se apliquen todas las ordenanzas que se han aprobado, está suspendida la ampliación de nuevas zonas. Mientras tanto el cobro se hace a través de la aplicación y de los quioscos habilitados, que no son muchos”, dijo.

Asignaturas pendientes

Finalmente se refirió a las asignaturas pendientes de su paso por la gestión pública. “Son varias, muchas tienen que ver con cuestiones estructurales y no es fácil lograr los consensos con seis bloques políticos entre los siete concejales. Los ingresos por concurso es algo que se tendría que haber resuelto y otras cuestiones técnicas, como el código de ética. Ojalá la próxima gestión encuentre la posibilidad de llevarlo adelante. Eso me faltó y me hubiera gustado impulsarlo, pero no logramos que se apruebe. Igual nos llevamos un montón de cosas positivas que han servido para que la ciudad empiece a mejorar, y va a trascender a nosotros”, manifestó.

También tuvo una consideración especial hacia los jóvenes, y sostuvo que son “nuestro principal capital y deberían hacerse muchas cosas más para tratar de cuidarlos. La juventud es un motor de cambio y se tendrían que llevar adelante más acciones para cuidarla, protegerla y darle más posibilidades, porque es lo más valioso que tenemos”, concluyó.