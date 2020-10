Preocupa al Gobierno el 22 por ciento de desempleo en la provincia

El ministro de Trabajo Marcelo Romero reconoció como preocupante el índice de desocupación en la provincia, relevado por el INDEC, que llega el 22%. Sin embargo consideró que está circunscripto al sector comercial, no así a la industria, donde “hay un optimismo cierto por la demanda del mercado interno”, dijo. Respecto de la intención de La Anónima de despedir a 100 trabajadores de la provincia, aclaró que todavía no llegó nada a su cartera y es una negociación entre la empresa y el gremio, pero se mostró dispuesto a convocar a las partes para facilitar el diálogo. Recordó que mientras dure la cuarentena, siguen vigentes los decretos que disponen el pago del 100% de los haberes y prohíben los despidos, salvo causa justa. Hasta el momento llevan contabilizados 85 acuerdos de reducción salarial, con distintas modalidades.

Río Grande.- El ministro de Trabajo Marcelo Romero hizo un repaso de la situación laboral en la provincia por Radio Universidad 93.5 y, en principio, celebró el traspaso de Brightstar a Mirgor. “Lo más importante es el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la actividad productiva en la provincia. La empresa la toma una firma muy importante en el parque industrial de Río Grande, como es Mirgor, con toda la experiencia que tiene en materia tecnológica. Entendemos que esto va a dar posibilidad de que otras empresas empiecen a avizorar un futuro, y a decir de los propios industriales se avizora un buen futuro en cuanto a la producción, la venta en los mercados locales para luego ir viendo cómo evolucionan los mercados internacionales”, afirmó.

“Hay un optimismo cierto en el sector industrial, en principio por el mercado interno. El costo del dólar genera estas posibilidades y entiendo que los industriales de la provincia saben manejar bien estas situaciones”, analizó.

Alto índice de desocupación

En contraste con el optimismo de las fábricas, se refirió a los datos del INDEC, que arrojan un 22% de desocupación en la provincia. “Tomando la última encuesta del INDEC del Ministerio de Trabajo de Nación, en Tierra del Fuego ha arrojado un número bastante complicado, que es el 22% de desocupación, medidos como conglomerado urbano Río Grande y Ushuaia. No están teniendo en cuenta lo que puede haber sucedido en Tolhuin. Esto abarca los meses que han sido atravesados por la pandemia en un 100%, porque hablamos de abril, mayo y junio. Entendemos que hay un arrastre total y una incidencia pura de la pandemia y las restricciones sanitarias, y poco a poco debe ir revirtiéndose”, confió.

Despidos en La Anónima

Tras el adelanto del gremio de comercio de la intención del supermercado de despedir a 100 trabajadores, Romero aclaró que “por el momento no nos ha llegado nada pero estamos preocupados por esta cuestión. Hablamos con algunos dirigentes y entendemos que forma parte de una negociación que se viene llevando adelante. Debe ser un extremo, en función de la constante negociación que hay en el comercio minorista. En la medida que se sienten las partes el consenso puede ser factible. Si bien esto es competencia del sector privado, el Ministerio de Trabajo de la provincia está predispuesto a convocar las partes a dialogar y encontrar un consenso”, adelantó.

Consideró que “situaciones como estas complican más el panorama social y laboral, porque suman más desempleados a una situación ya muy difícil”, al tiempo que diferenció la realidad de la industria donde “los despidos no han sido tantos como tiempo atrás, sino en el comercio minorista. Se están tramitando numerosas denuncias que han llegado al Ministerio, porque no se puede despedir salvo causa justificada. Sin lugar a dudas este 22% tiene mucho porcentaje del comercio minorista y no tanto del sector industrial”, entendió.

“Hubo muchas herramientas del gobierno nacional, como los ATP o el IFE para los que no tienen una relación de dependencia. También está el plan PROGRESO en la provincia y son herramientas que tienden a atenuar el impacto que genera la crisis. No somos necios y sabemos lo que significa para el comercio minorista mantener la carga salarial durante siete u ocho meses, cuando no entran recursos. Aun las actividades comerciales que fueron exceptuadas desde el principio, como el rubro alimenticio, no han tenido tantas ventas porque la gente se resguardó en sus viviendas ante el temor del contagio. Hay una responsabilidad cívica muy importante del grueso de la población. El ingreso de recursos no ha sido el necesario, y las cargas salariales se han mantenido más allá de todos los esfuerzos que han hecho la Nación y la provincia”, planteó.

Consultado acerca de si La Anónima recibió los ATP, respondió que es probable que no, porque “cotiza en bolsa y no podría recibir ATP”. Asimismo, recordó que “mientras se siga prorrogando la cuarentena, se mantienen los decretos presidenciales, como el 297 que establece el mantenimiento de la masa salarial al 100% y el segundo en importancia es el mantenimiento de las fuentes de trabajo a través de la prohibición de los despidos, salvo que sea con causa justa. Este último decreto permite la aplicación del artículo 223 bis, que es el acuerdo de suspensiones con reducciones salariales y de aportes y contribuciones. En la medida que continúe la cuarentena, continúan esos dos decretos, que son importantes”, dijo.

“El Ministerio de Trabajo de Nación, en función de la gran demanda que ha tenido, ha delegado a las jurisdicciones provinciales la aplicación del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, y se pueden acordar reducciones salariales y de aportes y contribuciones. Estos son acuerdos entre partes, y no pueden darse per se. Nosotros seguimos tramitando algunos, mientras dure la cuarentena, y llevamos alrededor de 85 acuerdos entre empresas y trabajadores. Algunos son de carácter particular, otros son de carácter colectivo donde interviene la entidad sindical. Se van homologando en las sedes de Río Grande y de Ushuaia”, informó.

Reclamo de estatales

Finalmente se le preguntó sobre el reclamo de los empleados estatales de recomposición de salarios: “No estoy participando de la negociación, sé que los salarios de la administración pública son bajos, producto de cuatro años sin haber aumentos en la gestión anterior, que ha producido una desvalorización del salario estatal. Estamos viviendo una situación de inflación, la canasta familiar va aumentando, y esto genera imposibilidad de acceder. Son obvios los reclamos, los entendemos lógicos y justos, pero la provincia tampoco recibe los ingresos que tenía hace cuatro años. La actividad está complicada pero el gobernador en su discurso inaugural estableció las paritarias libres, sin ningún tipo de restricción, con la idea de que vuelva el diálogo a la provincia entre todos los sectores. Podremos estar de acuerdo en algunas cuestiones, en otras no, pero la idea es buscar el dialogo y el consenso, y atender los intereses de los trabajadores estatales como también los de toda la población”, concluyó.