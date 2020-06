“Por primera vez en la historia el Estado sale a rescatar al privado”

El legislador radical Federico Sciurano expuso que “a un costo muy alto”, el Estado entendió la interdependencia entre sector público y privado, tras el derrumbe en la recaudación, y destacó que por primera vez se decidió ir en auxilio. La comisión de seguimiento velará para que se respete el espíritu de la ley aprobada el jueves pasado y que las tasas de los créditos sean subsidiadas, como ocurrió con los créditos para los empleados estatales. También adelantó la decisión de la Legislatura de modificar la ley de colegios de gestión privada, en favor de estos, ante la abultada deuda del gobierno, la falta de actualización de los aumentos otorgados al sector docente, y la pretensión de derogar una resolución que obliga a transferir un piso al quinto día hábil. Habrá además una legislación especial para jardines maternales, que no pueden acceder al crédito por figurar como proveedores del Estado.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR Federico Sciurano evaluó por Radio Universidad 93.5 el resultado de la sesión ordinaria del pasado jueves, con la aprobación de la ley de emergencia que permite capitalizar al Banco Tierra del Fuego y destina fondos al Ministerio de Producción para créditos no bancarios.

Consideró que se demoró esta definición, dado que el bloque había elevado una propuesta “a fines de marzo, para financiar créditos con los fondos que tiene depositado el gobierno en el Banco Tierra del Fuego. El total de depósitos es de 124 millones y proponíamos asistir al sector privado con parte de esos recursos. Después de dos meses de debate en los medios, llegó el proyecto de ley el 18 de mayo a la Legislatura. Se trabajó en comisión y el jueves terminamos sancionando una herramienta importante. La Legislatura cumplió con la responsabilidad de generar una herramienta y ahora depende del gobierno implementarla de la mejor forma posible”, manifestó.

“El proyecto original tuvo transformaciones importantes, para que quedara claro en la redacción que los dos mil millones de pesos van a ir al sector privado y no van a ser utilizados también para obra pública. Por iniciativa del PJ se fijó una sobretasa para los bancos privados, que no están a la altura de lo que está viviendo la economía argentina. Se creó un fondo específico para generar subsidios no reintegrables”, apuntó.

“A través de este programa PROGRESO se han generado créditos, luego subsidios para las tasas de esos créditos y subsidios que no debe ser devuelto en los casos de mayor vulnerabilidad. Se ha creado una comisión de fiscalización y seguimiento de la Legislatura sobre la operatividad de este programa. Por primera vez en la historia el Estado sale a rescatar al privado. Nos hemos dado cuenta, lamentablemente a un costo muy alto, de que la economía del privado está entrelazada con la economía del sector público. Si el privado no trabaja y no paga impuestos, el Estado no tiene recursos para poder llevar adelante su estructura. Por primera vez estamos empezando a darnos cuenta del nivel de equilibrio que necesitamos en la economía de la provincia, porque un sector necesita del otro”, subrayó.

“Además el sector privado tiene unas 45 mil personas trabajando, y tiene un movimiento económico mensual de tres mil millones de pesos. El hecho de no cuidar este sector nos ha hecho cometer errores importantes a lo largo de las últimas décadas”, planteó.

Modificaciones sustanciales

El legislador se refirió al trabajo de comisión previo a la sesión, que permitió introducir modificaciones sustanciales al proyecto original. “Después de haber escuchado a los distintos funcionarios, al presidente del banco y uno de sus directores, al ministro de economía, al director de AREF, a la ministra de Producción y la ministra de Obras Públicas, arribamos a conclusiones que se transformaron en las modificaciones de la ley. Una de las propuestas que hacíamos era que no estaba claro a qué iba cada cosa. Íbamos a pedir que 500 millones fueran a Producción y 1.500 al banco, pero los legisladores coincidimos en que lo idean era que 1.000 millones fueran a Producción para asistir a los sectores no bancarizados, y que los otros 1.000 millones fueran a capitalizar al banco para atender al sector que tiene perfil crediticio”, dijo.

Advirtió que ahora “el banco tiene que sacar un programa que esté en sintonía con el concepto de la ley. Los mil millones que se le han dado no son para que salgan a competir con la banca privada, sino para generar un plan de contención de la crisis económica del sector privado. Los mil millones del Ministerio de Producción son también para subsidiar tasas en la operatoria que pueda generar el BTF. El gobierno asumió el compromiso de subsidiar la tasa para el empleado público, para que pudiera resolver su estructura financiera, y subsidiaron 5 puntos de la tasa. De la misma manera hicimos mención a que el espíritu de la ley es que el banco subsidie tasas para ayudar a los sectores económicos golpeados”, remarcó.

Deuda con colegios privados

Por otra parte, se lo consultó sobre la reunión que mantuvieron vía teleconferencia con representantes de los colegios de gestión privada. “En la sesión del jueves hicimos mención a dos casos particulares. El primero fueron las instituciones de gestión privada, que nos han manifestado las enormes dificultades que están teniendo por la deuda que hay y porque no se reconoce el último aumento salarial que se dio en febrero, considerando que hay otro aumento de marzo que quedó congelado. La liquidación no reconoce esta actualización y la deuda se empieza a agrandar. Esto se lo transmitimos al Ministro de Economía cuando estuvo en la reunión de comisión de parte de todos los bloques. También planteamos la situación delicada de los jardines maternales, porque no están escolarizados y se los reconoce como comercio, pero cuando van a solicitar las ayudas para el comercio, no pueden acceder porque figuran como proveedores del Estado. Algunos jardines lamentablemente han tenido que cerrar y la Legislatura va a tener que trabajar para darles un rango en el Ministerio de Educación, a fin de que tengan la contención adecuada”, adelantó.

“La deuda con los colegios de gestión privada está arriba de los 30 millones de pesos, entre 30 y 40 millones. Los 10 millones de la gestión anterior se pagaron pero se han sumado por encima de 30 millones de la gestión actual. Es una situación que conozco particularmente porque mi mujer está en una de las asociaciones escolares como tesorera. La deuda es importante y la gran preocupación que tienen los colegios es el planteo del gobierno de derogar la resolución de marzo de 2019, para darles un piso mensual y después hacer la liquidación final. Ese piso mensual tiene que ser necesariamente actualizado en la medida que se van dando aumentos salariales al sector docente”, defendió.

Recordó que “la ley obliga al gobierno a sacar un piso mensual para que los colegios puedan recibirlo el quinto día hábil del mes, y debe ser actualizado en función de los aumentos salariales que se van dando. La ley sigue vigente y hay una decisión de la Legislatura de modificarla en favor de las escuelas privadas”, aseguró.

“Además, en función de la reglamentación de la ley, se sacó una resolución en marzo de 2019, que plantea cómo debe pagarse ese recurso que se da todos los meses. Siempre hubo un atraso importante con las escuelas de gestión privada y esa resolución obligó a que el gobierno todos los meses, al quinto día hábil, liquide el piso que marca la misma resolución. Ahora de parte del gobierno se está planteando derogar la resolución y esto trae mucha preocupación a las escuelas. Esto se suma a que no han actualizado los valores en función del último aumento salarial que se dio en febrero. La deuda va creciendo y la Legislatura está decidida a modificar la ley en favor de los colegios privados”, reiteró el legislador.

Sin sesión para la empresa de hidrocarburos

Sciurano dio cuenta de la decisión de los bloques de oposición de no acceder al pedido del oficialismo de tratar este jueves la creación de la empresa de hidrocarburos. “Ahora empezamos con un cronograma de reuniones de comisión con los distintos ministerios, yo tengo la responsabilidad de administrar la comisión de economía y hubo un pedido de la bancada oficialista de sesionar nuevamente este jueves para tratar la aprobación de la empresa de hidrocarburos. La respuesta que dimos los bloques de oposición fue saber diferenciar la urgencia de lo importante. Sin dudas la creación de esta empresa es importante y hay quedarle el tratamiento que corresponde en las comisiones”, enfatizó.

Finalmente anticipó que se va a “convocar a los distintos actores del gobierno para hablar en profundidad de algunas cuestiones económicas, entre ellas la deuda con las empresas que llevan adelante obras públicas”.