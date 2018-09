Por ahora sin recortes a las asignaciones familiares

Ayer se conoció la derogación del decreto 702, que había eliminado el coeficiente de zona para las asignaciones familiares y, si bien era parte del menú de ajuste a debatir con los gobernadores, por el momento no habrá cambios. El gerente de la UDAI ANSES de Río Grande, Fermín Randón, era el representante local ante nación para elevar propuestas alternativas y se sorprendió con la noticia por los medios. No descartó que el ajuste se busque en otra área y recordó que “más del 60% del presupuesto” se destina a la inversión social que hacen ANSES y Desarrollo Social.

Río Grande.- Sin ningún conocimiento previo de esta decisión nacional, ayer por la mañana el gerente de la UDAI ANSES de Río Grande, Fermín Randón, se sorprendió con la novedad de la derogación del decreto 702, que había eliminado el coeficiente zona para las asignaciones familiares. Randón era uno de los referentes de Cambiemos que estaba trabajando en propuestas alternativas pero “no formó parte de las negociaciones”, dijo.

En principio expresó que “seguramente esta discusión se va a dar en el acuerdo por el presupuesto”, previendo que del decreto pasaría a integrar la ley pero, si bien este ajuste era parte del menú a debatir con los gobernadores, por ahora quedó fuera de ese esquema.

Admitió que “no le comunicaron nada” desde nación y que “no había chequeado la información”, marcando una nueva falla en la comunicación interna de Cambiemos. Recordó que “hubo muchas reuniones con relación a esto, porque en todos los gobiernos se han cuestionado los beneficios que recibimos los patagónicos. Quizás el diferencial es importante porque tiene que ver no sólo con la soberanía sino con desarrollar una provincia muy joven. Creo que ha sido muy importante el encuentro con los referentes de Cambiemos y con las otras fuerzas políticas”, atribuyó en función de este resultado.

Por la tarde, en diálogo con FM La Isla, se le preguntó sobre esta eliminación del ajuste a las asignaciones y la posibilidad de que transmute en alguno de otra naturaleza, ante la decisión del gobierno nacional de llevar el déficit a cero: “Seguramente, porque la situación es muy difícil -respondió-. A nosotros nos parecía que no se tenía que reorganizar el presupuesto del año que viene a través de achicar el gasto en la zona de las asignaciones de los trabajadores en relación de dependencia. En base a eso hicimos nuestra defensa y, si no alcanzaba la distribución del ingreso, había otras propuestas como para poder hacer frente a estas asignaciones. Seguramente se han puesto de acuerdo con aquellos con los que han negociado el presupuesto para ver de dónde retomar esos ingresos para afrontar no solamente el pago de las asignaciones, sino más del 60% del presupuesto, que está destinado a inversión social que hace ANSES en conjunto con Desarrollo Social”, subrayó.

“Entiendo que debe haber una recuperación de potencia económica para afrontar estas cuestiones, y deberá ser de los sectores que más se han beneficiado estos años, porque hay sectores que han mejorado su situación”, aseguró.

“Nosotros no hemos participado de la mesa de negociaciones, pero la economía también funciona así, más en un contexto donde no abundan los recursos”, dijo.

UVA y PROGRESAR

Respecto de los programas de créditos UVA y Progresar, informó que “el 20 de septiembre de este mes se van a entregar veinte viviendas de desarrollo urbanístico en el barrio Mutual. Lo estamos organizando con PROCREAR, y es el complejo frente a la Aduana. Se van a entregar veinte unidades que tienen los créditos aprobados y se han aceptado las condiciones. La cuestión crediticia ha sido tomada por el banco Tierra del Fuego y me imagino que han cumplido con la exigencia de los pisos y los techos del programa, porque si no, no podrían formar parte de él. Eso soluciona lo más complicado de todo, que era hacer trámites con el Banco Hipotecario, que se encuentra en Ushuaia”, destacó.

Dio cuenta de una retracción que espera se revierta porque “desde que asumimos la gestión había crecido mucho el acceso a la vivienda a través del crédito hipotecario y es un mercado que se maneja en dólares. Somos conscientes de que esto se iba a enfriar porque, frente a semejante devaluación, las personas van a esperar a ver el desenlace o cómo se mantiene la situación. Obviamente se ha enfriado mucho con relación a los últimos años y ojalá se pueda recuperar esa política, que tiene que ver con el desarrollo familiar. Es importante mantener y desarrollar esas políticas. El PROGRESAR ha mejorado muchísimo, el PROCREAR se nos ha complicado mucho en estos meses por la crisis por el valor del dólar, pero los dos primeros años fue muy efectivo. Luego está la Asignación Universal por Hijo, para los que no tienen trabajo, que es una protección mínima que hay que sostener en el tiempo porque le permite a muchas familias no hundirse en lo más profundo de la pobreza”, sostuvo.

Reparación histórica

Finalmente se le preguntó sobre la reparación histórica, que se va a dejar de pagar a los que no cumplan con determinados requisitos: “Hubo tres vencimientos en el año, el último fue el 31 de agosto, para aquellos que estaban cobrando la reparación y no la habían aceptado y homologado con el abogado, en caso de que correspondiera. Esa fue la fecha límite para presentarse y hemos tratado de reducir al mínimo la cantidad de jubilados que puedan llegar a quedar sin cobrar por esta situación. Nos ha quedado un margen muy pequeño y entendemos que son personas que ya no viven en Tierra del Fuego o que no les interesa la propuesta”, barajó.

Aclaró que “no es que van a dejar de percibir la reparación histórica, sino que se les va a cortar el aumento de la reparación hasta que se presenten nuevamente y digan si aceptan la propuesta o la desestiman. Esto es para los que ya estaban cobrando, porque hay jubilados que tienen la propuesta y no la cobraron, y otros a los que todavía no se les hizo la propuesta. Desde el momento que se presentan, automáticamente al mes siguiente se les restablece el aumento que estaban percibiendo. El que no hizo el trámite y se dé cuenta de que el mes que viene no lo va a cobrar, con que se presente mañana, en octubre lo podemos restablecer”, concluyó.