Podría complicarse la televisación de La Noche Más Larga

Desde el SATSAID no descartan que, de continuar el conflicto, se vea afectada la transmisión de La Noche Más Larga. Asegura que se encuentran abiertos al diálogo, pero no tienen respuesta desde el Gobierno.

“Seguimos a la espera, esperamos tener algún acercamiento en estos días ya que la instancia de poder acercarnos a través del Ministerio de Trabajo no funcionó porque el Gobierno no se presentó. Pero la realidad es que nosotros seguimos esperando la comunicación y abiertos al diálogo”, señaló Claudio D´amico, secretario Adjunto del SATSAID, en declaraciones a Radio Provincia.

El dirigente gremial aseguró que son “los más interesados en la resolución de todo esto, porque como lo venimos diciendo a ninguno de nuestros compañeros le gusta estar en la situación que estamos, pero hasta acá nos llevó el Gobierno”, insistió.

Luego mencionó que hubo una comunicación con un abogado, pero advirtió que la misma fue infructuosa porque solamente les reconoció que “teníamos razón”, en un argumento que había expresado el gremio en el marco de las discusiones.

Sobre la posibilidad de que la medida afecte la transmisión de La Noche Más Larga, dijo que se encuentran “preocupados y apenados, porque es algo que a nosotros nos gusta hacer. El año pasado se hizo, hubo noches que salieron para todo el país a través de la Televisión Pública Argentina, y este año tienen también cuatro o cinco noches comprometidas con la TVP Argentina, para que el festival sea instalado a nivel nacional”, explicó.

Pero advirtió que “quienes tienen el compromiso son quienes tienen la llave para destrabar este conflicto y tampoco es que estamos cerrados, lo que estamos reclamando es nada a lo que no se nos ha cumplido en tres años y medio, hablando de convenio colectivo de trabajo”, remarcó.