Podría cerrar Textil Río Grande

En una reunión mantenida ayer, con la participación del ministro de Trabajo Marcelo Romero, directivos de la empresa habrían confirmado la decisión de cerrar la planta. Gran malestar entre los trabajadores y sus representantes gremiales. Dicen que pidieron que se hiciera presente el dueño de la firma “pero mandó a la gente de Recursos Humanos”. Sigue grave el trabajador que sufrió un ACV durante la movilización de la semana pasada.

Walter Hernández, delegado de los trabajadores, manifestó su indignación señalando que “durante la reunión me paré y me fui, porque me pareció una falta de respeto lo que dijeron los representantes de la empresa. En el encuentro, que se realizó en el edificio Los Yaganes, participó la directora de Recursos Humanos de la empresa; el ministro de Trabajo de la Provincia, Marcelo Romero, y representantes de los trabajadores. También, de manera remota, la apoderada de la patronal desde Buenos Aires.

Al culminar la reunión, el delegado de los empleados, Walter Hernández, dijo en Radio Fueguina que el resultado “no fue nada positivo, el dueño mandó a la gente de Recursos Humanos a avisar que no tienen intención de reabrir la planta”. Además advirtió que “no informaron cómo van a pagar la indemnización” y dijo que el cierre “es un hecho”.

Los trabajadores siguen reclamando que, de concretarse los despidos, el pago de la indemnización sea “en una sola cuota, como corresponde”. Además aclararon que “seguimos siendo empleados, fuimos a enviar los telegramas intimando el pago del sueldo de junio y el aguinaldo. Les exigimos que en 48 horas se pongan al día con lo que adeudan”, remarcó Hernández.

Pero lamentó que desde la empresa “Se siguen burlando, la gente está desgastada, cansada. Les pedimos que si se van paguen la indemnización que corresponde”. Vale mencionar que también sigue internado, en grave estado, Roberto Carbonelli (38), el trabajador que sufrió un ACV durante la movilización que realizaron el pasado miércoles.

Sobre su situación dijeron los compañeros de trabajo que “Tendrá que hacerse cargo quien corresponda, sabemos que la familia va a iniciar acciones legales contra la empresa”, adelantaron.