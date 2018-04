Plan de 10 y 15 cuotas se renovó en la provincia sin interés de lunes a lunes

La Cámara de Comercio y el Banco Tierra del Fuego renovaron el programa que prevé las compras en 10 y 15 cuotas sin interés, con un descuento de 10% para el consumidor. Se había implementado con éxito cuando el gobierno nacional había decidido eliminar el Ahora 12. Con la prórroga de ambos, habrá posibilidad de comprar en cuotas los siete días de la semana.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio Diego Navarro informó por Radio Universidad 93.5 sobre la reunión mantenida en la tarde del lunes con miembros del Directorio del Banco Tierra del Fuego y el Secretario de Comercio de la provincia, para firmar la prolongación del sistema de cuotas que tiene el banco. “Ya firmamos el año pasado el plan de 10 y 15 cuotas, sin costo financiero para los comerciantes y con el descuento de un 10% a los consumidores”, recordó, y señaló que este plan estará organizado “para los días lunes, martes y miércoles”.

Dado que hasta el 30 de junio se prolongó el Ahora 12 “por gestiones de CAME, con esto los consumidores y comerciantes pueden disponer de los dos programas y ofrecer cuotas sin interés de lunes a lunes. Por un lado está vigente el programa Ahora 12 nacional, que también prevé hasta 18 cuotas sin interés, y va de jueves a domingo; por otro lado seguirá en vigencia el convenio con el BTF los días restantes, de 10 y 15 cuotas sin interés. Este programa, a diferencia del Ahora 12 nacional, no tiene costo financiero para los comerciantes, y por ende en función del esfuerzo que pone el banco, se le pide al comerciante que haga el 10% de descuento a los clientes”, explicó Navarro.

Invitó a “todos los comerciantes que quieran acercarse, tanto sea a la Cámara de Comercio como al BTF, para adherirse”, dado que estará abierto por dos meses sin restricciones. “Después de esos dos meses es posible que los comerciantes tengan que tener una vinculación con el banco y por lo menos una cuenta o caja de ahorro para acreditar los fondos”, dijo.

“El año pasado firmamos esto mismo cuando se habían quitado las 12 cuotas sin interés a nivel nacional. Hoy en día es una herramienta muy necesaria, y ya lo vimos el año pasado cuando quisieron sacar todo el sistema de cuotas sin interés”, mencionó de la medida que derivó en una caída estrepitosa de la actividad comercial.

Desarrollo regional

Por otra parte, Diego Navarro dio a conocer las gestiones iniciadas para que las grandes cadenas de supermercados compren a los productores locales, dado que los centros de logística se ubican en Buenos Aires y, para reducir costos de flete, se adquieren en esa zona los productos que luego remiten a las sucursales.

Abogó por un desarrollo de la producción a nivel local, postergada “por décadas”. “Tierra del Fuego es una tierra de oportunidades de desarrollo, pero lamentablemente no se avanza”, dijo, lamentando los intentos frustrados por ejemplo para instalar una petroquímica y agregar valor al gas.

“Con los recursos que tenemos deberíamos estar en otra posición, y deberíamos revisar por qué un porcentaje alto de la gente que trabaja en hidrocarburos pasa solamente por el aeropuerto, cuando debería vivir acá. Entiendo que las regalías están, pero no vemos un rebote de la actividad en la sociedad”, manifestó.

“Con la cantidad de costa que tenemos, no nos dedicamos a la pesca artesanal ni a otras actividades vinculadas con la pesca, y evidentemente no encontramos los caminos o no hay cultura para hacerlo. Desconozco qué nos pasa, porque hace decenas de años que venimos hablando de las mismas cosas, de la madera, la pesca, los hidrocarburos, de generar los consumos de la zona. Tenemos algunos viveros trabajando con huertas urbanas, pero no llegamos a un 5% de lo que consumimos”, aseguró.

Este tema fue abordado con el Secretario de Comercio, porque “deberíamos hacer un trabajo rápido, multidisciplinario, con los distintos entes nacionales, provinciales y municipales, con los representantes de las cámaras empresarias, para ver cómo salimos adelante. Aparte de lo que tenemos, hay que ampliar el horizonte económico de la provincia, porque la demanda de trabajo que tenemos es importante y hay que atenderla”, subrayó.

Antes las trabas que existieron de parte de los supermercados para colocar en las góndolas productos locales, informó que “casi todas las provincias periféricas del país tienen el mismo inconveniente con las cadenas de supermercado para colocar los productos locales, porque tienen su centro de logística en Buenos Aires y por ende compran cerca de la zona para no tener fletes muy altos, y después distribuyen”.

“El planteo que estamos haciendo en CAME es ver cómo podemos lograr la obligatoriedad para esos grandes supermercados de que compren la producción local, si es que existe. Son temas para analizar entre todos, porque la Cámara de Comercio trata de empujar el carro pero tiene que haber una complementariedad con las acciones que se tienen que hacer desde la política”, expresó.

También se lo consultó sobre la situación de Carrefour y dijo estar al tanto de la presentación del preventivo de crisis, que “les permite hacer modificaciones en la estructura de personal, correr personal de un lado a otro, y está presentado a nivel nacional. La verdad que a nivel nacional cada vez estamos más lejos de ser competitivos, hablando solamente de los países vecinos, porque estamos muy lejos a nivel regional. Si la competitividad llega a las provincias de frontera, también permite que se desarrollen y trae actividad económica, puestos de trabajo que necesitamos, pero en la medida que sigamos sosteniendo el déficit fiscal, seguirá la inflación, las tasas de interés no viables para el desarrollo porque no se puede competir”.

“Un puesto de trabajo, fuera del salario, es el más alto en la región y a nivel mundial somos uno de los países más caros. El Estado nos castiga con una cantidad de ítems que se deben abonar para generar un puesto de trabajo, cuando sabemos que es la herramienta para cambiar la calidad de vida de la sociedad. En Chile no llega al 20% el costo y en Argentina es el 63%, más zona en Tierra del Fuego. Evidentemente el modelo de los últimos años no ha ido en línea con el desarrollo de los países vecinos y tendríamos que al menos ponernos a la par”, concluyó.