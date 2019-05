“Pipo” Rodríguez se mostró confiado en entrar en la segunda vuelta

El candidato a gobernador por el Frente Ser Fueguino afirmó que el proyecto contiene las soluciones que necesita la provincia y afirmó que “vamos a estar en la segunda vuelta”, aunque se mencionen encuestas con porcentajes muy bajos. “Hemos sacudido bastante la palmera”, graficó luego de la sorpresa de la tercera opción en la provincia. Planteó un gobierno de consenso y complementación con los municipios.

Río Grande.- Los integrantes de la fórmula a la gobernación por el frente Ser Fueguino, Juan “Pipo” Rodríguez y Fernando Gliubich, visitaron los estudios de Radio Universidad 93.5 para dar a conocer su propuesta, que plantean como una alternativa que la gran mayoría de los fueguinos estaba esperando, ante la polarización entre dos opciones kichneristas.

“La situación del país en general está produciendo todos los problemas que tenemos y tenemos en claro que vamos a asumir un gran desafío. Si veo cómo están llevando la campaña adelante, pienso que la provincia está bien, porque estamos regalando 130 millones de pesos a los empleados, pero sabemos que no es así”, criticó de la decisión de la gobernadora Bertone de convertir en un bono el adelanto del aguinaldo.

“Todo el aparato del estado está en función de lograr un objetivo, tanto el aparato provincial como el municipal, sin importar las consecuencias. La gente te tiene que acompañar por lo que sos, por lo que dejás y demostrás ante la sociedad”, expresó.

“Estamos convencidos de que podemos resolver los problemas de la provincia y tenemos un equipo muy sólido, porque no solamente se discute la gobernación sino las intendencias, los concejos, la Legislatura, y hay un grupo de dirigentes que conjugan juventud con experiencia y un número superior de mujeres que de hombres”, destacó.

Respecto de sus contendientes, recordó que “en 2015 estaban juntos y le dijeron a la ciudadanía que iban a resolver todos los problemas pero a los dos días se pelearon, y en esa pelea duplicaron esfuerzos y recursos. Los que perdimos fuimos todos los fueguinos. Con 25 de años de experiencia en la política y 12 años de experiencia legislativa, no me pueden mentir. Tengo la experiencia legislativa y el conocimiento del estado, porque como empleado municipal entré en el año ’88”, indicó.

“Yo le voy a devolver a Tierra del Fuego todo lo que me dio y más, y ojalá dentro de cuatro años pueda decir que resolví los problemas. Vemos cómo se pelean en los demás sectores, y cómo intentan ver quién es peor que el otro, pero yo no voy a hablar mal ni de Gustavo ni de Rosana, y no vengo a favorecer ni a uno ni a otro, sino a darle la posibilidad a los fueguinos de tener una opción más”, dijo.

“La verdad sacudimos bastante la palmera y yo sé que el 50% o más de la sociedad de Tierra del Fuego no quiere ni una ni la otra alternativa. Nosotros se la damos junto con Fernando, a quien respeto. He conocido a un dirigente con un potencial enorme, que viene de fuera del ámbito político y tiene claro hacia dónde tenemos que ir. Yo si fuera Rosana Bertone o Gustavo Melella estaría preocupado, no estaría tan tranquilo, aunque algunos digan que somos la fórmula del 3%”, advirtió.

“Tenemos claro que había que darle una alternativa más a la sociedad y no puede ser que tuviera que elegir entre dos posiciones que se disputaban a ver quién se sacaba la foto con Cristina. Por lo menos hasta ahora, se la ganó Bertone”, observó.

Dado que compiten con el aparato provincial y el aparato municipal, se le preguntó si cuentan con el aparato nacional y los apoya Cambiemos en esta campaña: “Nosotros contamos con la fortaleza, la sapiencia, la buena fe y un montón de fueguinos que quieren un cambio en la política de Tierra del Fuego. Nosotros vamos a generar esa modificación con una política de consenso, no importa quién gobierne. Si la gente decide otra cosa, vamos a gobernar con quien gobierne los municipios y el país. Yo no estoy preocupado por si me vienen a apoyar y no necesito una foto con nadie para mostrarme en la política fueguina. La política en la provincia es como un baile de disfraces y hasta que no les sacás la careta, no sabés con quién estás bailando. Fernando no tiene careta y yo tampoco. Sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a realizarlo, le cueste a quien le cueste y se enoje quien se enoje”, sentenció.

Adelantó que “nosotros vamos a estar en segunda vuelta, aunque todos crean que tenemos el 2%, y dentro de cuatro años quiero decirle a los fueguinos que no les mentimos y que hicimos lo que pudimos. Si nos toca ser gobierno, lo vamos a hacer sin compromisos con nadie. Lamento los callos que vayamos a pisar de aquellos que se creen poderosos y tienen tapada a Ushuaia de contenedores, o que traban inversiones importantes como vimos en Tolhuin con la madera”, dijo.

Por su parte el candidato a vicegobernador Fernando Gliubich le agradeció “a la UCR por la apertura que hizo del partido, porque justamente lo que le hace falta a los fueguinos es una visión mucho más amplia. Queremos lograr un proyecto político que nos una a todos los fueguinos. Queremos poner en valor las autonomías provinciales y que los municipios sean los que lleven adelante esta nueva etapa de desarrollo para la provincia. Queremos un estado provincial con un concepto amplio, en cuanto a la subsidiariedad, la complementación, porque las mezquindades entre el Ejecutivo provincial y los municipales han sido una variable que ha retrasado mucho el desarrollo”, sostuvo.

“Los recursos que vienen del estado, son parte del esfuerzo de la gente con sus impuestos. La provincia y sus municipios en este momento tienen un gran nivel de fortalecimiento, en comparación con los dos mil municipios de la Argentina. Tenemos que acompañar ese desarrollo a nivel municipal. Nosotros tenemos la concepción de un estado provincial que va a generar empleo, que va a procurar viviendas, va a brindar salud complementándonos con los municipios y dejando las mezquindades de lado, y luego hay que definir los perfiles de la provincia. Hay un perfil vinculado con el turismo, otro vinculado con la industria hidrocarburífera y otro con el entramado de una economía en pequeña escala vinculada con estas dos variables. Hay que poner en valor los recursos naturales que tiene la provincia y hacernos cargo de nuestro proceso de desarrollo, porque desde hace tres décadas estamos viendo siempre al gobierno nacional”, lamentó.

“La 19640 ha sido bastardeada y nos duele mucho que pongan la soberanía como uno de los ejes de campaña, porque nadie discute la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Pero mal utilizan estas cuestiones para sembrar el odio y la amargura. Tenemos que avanzar a una integración en lo económico y cultural, porque en Malvinas no tienen dónde faenar su producción, y tenemos que llevar a los chicos de los clubes de rugby de acá a jugar a Malvinas. Estamos en un mundo globalizado”, expresó, si bien se definió como “n ferviente nacionalista y federal”.

“En Ushuaia hay un perfil definido y tenemos que mejorar el impacto visual, desplazar los contenedores afuera de la ciudad y ver qué hacemos con los residuos, por eso hablo de una complementariedad con los municipios. Tolhuin está fuertemente relacionado con la actividad forestal y turbera, y por supuesto tiene un eje turístico, pero es más que incipiente y diría que prácticamente nulo. Falta un apoyo al desarrollo local para que el turismo se impulse de una manera mucho más fuerte, y lo primero que tenemos que hacer es sacar los perros sueltos que hay en la ciudad, porque eso es de un país subdesarrollado”, fustigó.

“En este concepto que tenemos de cuál debe ser la función del estado provincial para el desarrollo y la complementación con los gobiernos municipales, estamos promoviendo con ‘Pipo’ una planta de silaje con características similares a la que tiene la provincia de Santa Cruz en Punta Quilla”, comentó sobre las propuestas de campaña.

“Constaría de cinco silos con una capacidad de 1.200 toneladas cada uno. Este silaje es una provisión de energía y generaríamos un polo de desarrollo de producción orgánica en la ciudad de Tolhuin, para que se generen actividades como los engordes porcinos, avícolas, el engorde bovino. Hoy son miles las cabezas de ganado que salen de la provincia para darle agregado de valor en el continente. La idea es subsidiar el precio de esa energía y sería el disparador de una serie de actividades”, aseguró.

Recordó que “hay dos emprendimientos porcinos, el de Parún y el de Pedro López, que han llevado adelante la actividad a puro pulmón”, y criticó al municipio de Río Grande porque “han avanzado sobre la ampliación de una planta municipal para la faena de porcinos, cuando teníamos la posibilidad de fortalecer la escuela Agrotécnica de La Misión Salesiana e integrarla a un proyecto”.

Además confió en la posibilidad de mutar del transporte terrestre al marítimo progresivamente, para mejorar la logística. “Si en la zona norte logramos avanzar con la derogación del decreto 751 para la industria hidrocarburífera, se van a generar las condiciones naturales para que alguna empresa construya el puerto de la ciudad de Río Grande, ya sea que se emplace en el mismo lugar o se haga en la estancia Las Violeta. El estado debe tutelar ese crecimiento y no debe ser excluyente. Tenemos que jugar en todas las canchas y no limitarnos”, concluyó.