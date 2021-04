Pino apuesta por la ampliación del ejido urbano

En 2004, el actual presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, presentó por primera vez el proyecto para la ampliación del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia en el medio de la crisis económica nacional que sacudía al país desde la devaluación delarruísta de 2001. Ahora vuelve a la carga planteando la ampliación para lo cual expuso varios fundamentos.

Ushuaia.- “Queremos ampliar el ejido urbano de Ushuaia a Almanza, que la Legislatura instruya a la Intendencia para la expansión incluyendo la Ruta N°30 de la costa, la Ruta J y la Ruta Nacional N°3, para generar un proyecto a largo plazo, y que durante los próximos 50 años no tengamos inconvenientes a nivel habitacional como los que hemos acarreado en las últimas dos décadas”, aseguró en FM Ártika el edil y presidente del Concejo Deliberante capitalino, Juan Carlos Pino.

En 2007 se cerró el registro municipal de tierra – que hoy es el Registro Único de Demanda Habitacional – y las ocupaciones de los barrios altos de Ushuaia que se venían potenciando desde 2005 estallaron y, a la vez, la Legislatura sacaba la Ley de Emergencia Habitacional – durante el gobierno de Fabiana Ríos-.

“En esa época Andorra tenía 39 ocupantes, pasamos a 80, a 130, y ahora a más de 3800. Nosotros tomamos la iniciativa de reabrir el registro y establecer ordenanzas, que hicieron posible la adjudicación de 50 hectáreas para el desarrollo de Alakalufes 2 y las primeras 64 de Andorra, y no obstante, la crisis seguía”, recordó el Concejal.

Al respecto de la ‘Zona J’, Pino adelantó que además ideó “un plan estratégico de zonas variadas, reservas naturales, emprendimientos, soluciones habitacionales, y más, que no se podría llevar adelante si solo se expandiera el sector de la Ruta 3, donde no se pueden dar muchas soluciones habitacionales. Por esto necesitamos no quedarnos en la crítica y debatir un proyecto amplio, porque sin solucionar la situación, como actualmente estamos, siempre corriendo detrás del problema, seguiremos como hace 20 años”.

“En Ushuaia hay 24 mil jóvenes, que además van a tener familia, qué pasará con ellos. Es una cuestión a analizar y salir de las especulaciones acerca de mercados inmobiliarios”, disparó el presidente del Cuerpo colegiado.

Y finalizó: “Con la especulación que nos digan qué tipo de ciudad queremos, porque de otra manera habrá que modificar el código de planeamiento urbano y empezar a hacer edificios. Planteamos alternativas válidas y con contenido sustentable para la ciudad porque hoy estamos al límite”.