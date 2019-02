PIGSA desvincula trabajadores

Desde el sindicato que representa a los trabajadores del sector plástico se refirieron a la situación de los operarios de la fábrica Plásticos de la Isla Grande S.A. Solo 24 de ellos están desempeñando tareas en un galpón de la empresa que se incendió por completo el pasado mes de noviembre. Ya 30 trabajadores acordaron su desvinculación por montos inferiores a los que les correspondían si hubieran sido despedidos y otros 5 lo habrían hecho en las últimas horas. También se enviaron telegramas de despido a 13 operarios más.

El secretario general del sindicato de plásticos, José Luis Villaruel, se refirió a la situación de la empresa Plásticos de Isla Grande, que se incendió el pasado mes de noviembre y donde la firma había planteado la decisión de continuar produciendo. Fue consultado en FM “Aire Libre” sobre la situación de la empresa y la continuidad laboral, dado que trascendió en las últimas horas información sobre acuerdos que habrían definido algunos trabajadores con la patronal, la continuidad de las suspensiones y algunos despidos.

El dirigente plástico confirmó que hoy tienen “una dotación de 24 compañeros que están trabajando en un galpón que está en reacondicionado precariamente, porque no está bien acondicionado para trabajar y están con un baño químico y con agua en un dispenser”, remarcó.

Mientras por otro lado “hay más de 30 compañeros que ya han arreglado para desvincularse con la empresa, dado que no los pueden tener sin trabajo porque no les pueden pagar el sueldo si no trabajan y tampoco pueden darle tarea por un par de meses”, señaló Villaruel.

El dirigente gremial dijo que desde la empresa les dijeron “que compraron dos máquinas que ya vienen en camino, y que las van a poner a funcionar en unos meses. Ahí estarían convocando a estas personas que hoy se desvincularon, pero nosotros como gremio no avalamos esos arreglos de un 50, un 60 o un 70% de lo que correspondería”, advirtió el titular de la UOyEP.

En ese mismo sentido mencionó que le señalaron “a los compañeros que tienen que arreglar por el 100%, más allá de que después lo hagan en cuotas o de la forma en que la empresa se los pueda pagar. Por eso nosotros, en el Ministerio (de Trabajo), rechazamos todo porque no tenemos ningún acuerdo que nos deje conforme por la desvinculación de compañeros”, insistió.

Además mencionó que este martes “18 compañeros estuvieron acá en el gremio, son quienes estaban suspendidos y tenemos entendido que a 13 de ellos les han mandado el telegrama de despidos y otros cinco arreglaron. De todas maneras la certeza la vamos a tener en una reunión que se va a desarrollar en el Ministerio de Trabajo el día de mañana”, anticipó el dirigente plástico.