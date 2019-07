Piden que se liquiden los haberes correctamente

Integrantes del Sindicato Plásticos se manifestaron frente a la empresa Patagonia Aberturas de Río Grande. Reclaman porque aseguran que a los trabajadores no se les liquida el salario correctamente.

José Luis Villaruel, secretario General de la Unión de Obreros y Empleados Plásticos (UOyEP), presente en la manifestación que se desarrolló frente a la fábrica señaló que reclaman la liquidación de los sueldos “como dice la ley, porque ellos trabajan nueve horas y aparte trabajan el día sábado, pero no se lo pagan como horas extras”, aseguró el gremialista.

En declaraciones a FM “Aire Libre” manifestó además que “si trabajan más de 9 horas, como sucede a veces cuando van a hacer alguna colocación, no les pagan un plus u horas extras. Entonces pueden trabajar nueve horas, como pueden trabajar diez, once y no se las pagan”.

Villaruel aseguró que los sábados se abonan “como horas normales, como si de lunes a viernes trabajaran ocho horas. Cuando la hora el sábado debería pagarse al 50% y después de la una de la tarde al 100%”, explicó el dirigente de la UOyEP. Dijo que “no hay ningún tipo de reconocimiento” por trabajar los sábados y señaló que es una situación que se arrastra “desde hace bastante”.

“Aparte está mal liquidado el sueldo, porque las categorías que tienen no es la que les corresponde. Entonces por ese tema el sueldo también está mal liquidado”, mencionó el secretario General de los plásticos. Advirtiendo que existe “una diferencia salarial importante y por eso estamos acá, esperando que se hagan presentes los responsables y que nos sentemos a hablar”, indicó.