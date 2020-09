Preocupa situación con el Covid en el estacionamiento medido

Desde la Asociación Trabajadores del Estado reclamaron que se cierre la oficina de estacionamiento medido y que cesen las actividades en el sector al menos por una semana, hasta que se conozca el resultado del hisopado realizado a los trabajadores. Mencionaron que “en este sector tenemos a seis compañeros aislados, dos hisopados y hay dos o tres personas a las que están sacando a la calle a trabajar”.

“La situación es muy preocupante, nosotros se lo veníamos advirtiendo al subsecretario del área. Hace más de una semana que lo venimos llamando y no tenemos respuesta, necesitamos dar tranquilidad a los trabajadores con este virus que es muy peligroso. En este sector tenemos a seis compañeros aislados, dos hisopados y hay dos o tres personas a las que están sacando a la calle a trabajar”, relató Felipe Concha, secretario General de ATE Seccional Río Grande, refiriéndose a la situación en el sector de Estacionamiento Medido de la Municipalidad.

En el mismo sentido dijo no entender “cuál es el apuro de salir a facturar a la calle y no resguardar a los compañeros, creo que los subsecretarios de este sector brillan por su ausencia. Porque los hemos llamado para ver cómo podemos avanzar y resguardar a los compañeros, incluso tenemos a la mamá de un compañero que está trabajando acá en terapia intensiva, hay una compañera con diabetes que está trabajando y lamentablemente no hay ninguna respuesta”, aseguró.

Dijo que como gremio “lo único que hacemos es resguardar a los compañeros y cuidar que se cumpla el protocolo, que estén dadas las condiciones. Porque cuando salen a hablar por los medios dicen que está todo en condiciones, cuando se empieza a trabajar eso lo controlamos; pero en este caso no veo cuál es el apuro por salir porque a nuestro entender se tiene que cerrar el sector por una semana y esperar el resultado de los hisopados que se hicieron para ver cuál es la situación”.

Concha insistió en señalar que en el sector las condiciones son “muy peligrosas y creemos que se le está escapando de las manos a los funcionarios del intendente, porque tienen a la gente trabajando cuando más de la mitad están hisopados y hay por lo menos seis compañeros sospechados”, insistió. Reclamando que “el intendente instruya a sus funcionarios, para que cuiden a sus empleados”.

Contó que algunos trabajadores fueron derivados a otros sectores “y están haciendo de serenos, trabajando en otros lugares. Pero el resto de los compañeros están sospechados y algunos fueron hisopados, hay compañeros que están complicados y entonces ya se tendría que haber tomado cartas en el asunto”, remarcó. También mencionó que hay casos detectados en el área de Tránsito Municipal, el Galpón y pidió “resguardar a los compañeros”.

En similar sentido se pronunció Danilo, delegado de los trabajadores que se desempeñan en el estacionamiento medido, quien mencionó que “apenas tuve conocimiento de la situación, que surgió el pasado viernes, me puse en contacto con los jefes del sector para ver qué pasos íbamos a seguir. Pero no tuve respuesta favorable ante el pedido de resguardar a los compañeros desde este lunes, incluso el mismo domingo le mandé mensajes al subsecretario y al secretario; pero hasta el día de hoy no tuve respuesta”, concluyó.