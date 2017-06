Piden que se cubran las prestaciones de salud para discapacitados

La Comisión N°5 de Salud de la Legislatura, a instancias de la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma, citó a la presidenta del OSPTF (ex IPAUSS) Margarita Gallardo para que brinde explicaciones acerca de los problemas que tienen los afiliados con discapacidad en esa obra social. También asistió el secretario Rojo Vivot con la subsecretaria Fabundez como representantes del gobierno provincial.

Desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma mencionaron que “La reunión se extendió alrededor de tres horas y por momentos fue muy tensa, debido a la temática abordada que es muy sensible y la tristemente reconocida falta de empatía de la presidenta”.

Mencjonaron también que “En un principio se habló del cobro de coseguros a personas con discapacidad en los prestadores convenidos, principalmente la Clínica San Jorge. Gallardo pretendió desestimar los reclamos, esgrimiendo como argumento las resoluciones que los eximen del pago. Cuando se le mostraron como pruebas de que éstas no se cumplen los comprobantes de pagos de coseguros, tuvo que reconocer que a pesar de los más de tres meses transcurridos aún no han podido solucionar el “inconveniente informático” al que atribuyen este incumplimiento a leyes nacionales, provinciales y resoluciones de la misma presidencia. Si bien intentó desligarse de su responsabilidad, no estuvo de acuerdo con sancionar a los prestadores que continúan cobrando los coseguros”.

Los legisladores que hicieron uso de la palabra exhortaron a la presidenta a solucionar a la brevedad este tema que ya fue tratado en Comisión N° 5 varias veces y pidieron las disculpas del caso a las personas con discapacidad y sus familiares.

“Cuando se habló de otros incumplimientos a leyes nacionales a las cuales nuestra provincia adhirió, como excusa se esgrimió que la obra social debe ajustarse estrictamente al marco prestacional; como si este marco fuera inamovible y no debiera reverse cada vez que se aprueba una ley que otorga nuevos derechos. En ese marco se discutió en relación a la tercera derivación de una menor con una enfermedad poco frecuente cuya familia se vio obligada a recurrir a los medios de comunicación y a la Justicia por la negativa de la obra social en cubrir los pasajes y los $500 diarios en concepto de ayuda económica”, destacaron desde la CTA.

La participación del Secretario Rojo Vivot se dio cuando ya finalizaba la reunión y se le pidió nuevamente que reciba a la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma, a lo cual no accedió. La subsecretaria Fabundez sí se comprometió en recibir a todas las organizaciones que representan a las PCD.

En otro orden de cosas se solicitó a la legisladora Freites, presidenta de la Comisión N° 4 de Educación, una reunión para hablar sobre inclusión educativa con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y el Secretario Rojo Vivot; la cual será convocada en los próximos días, según se comprometió la legisladora.