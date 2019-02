Piden que las definiciones se tomen en el ámbito de paritarias

Desde ANUSATE cuestionaron que el gobierno resuelva medidas por fuera del ámbito de paritarias, como el incremento en la ayuda escolar. “Es hasta una práctica desleal, porque tenemos paritarias salariales donde se tendría que estar discutiendo con los papeles sobre la mesa si el dinero alcanza o no alcanza para los trabajadores”, advirtió Marcelo Mansilla.

“Vamos a tratar de estar presentes en todo lo que sea a favor y en beneficio de la gente y de los trabajadores en general”, dijo Marcelo Mansilla, representante de ANUSATE. Después indicó que por ese motivo “surgió esta iniciativa de protesta en contra de los tarifazos, tenemos que ser conscientes de que hay que apoyar este tipo de iniciativas más allá del sector que lo impulsa”, señaló respecto de la manifestación que realizaron junto con otros gremios en Río Grande, en el marco de la audiencia por la suba de las tarifas de gas.

Mansilla mencionó que “a veces no nos dan tiempo de organizarnos como quisiéramos, pero cada vez que hay una protesta contra el ajuste vamos a estar presentes”. Por otra parte señaló que “hay una incoherencia que nosotros no entendemos, las discusiones salariales, las paritarias que no se respetan cómo se deberían respetar. Los aumentos que son necesarios, pero que no van acorde a las necesidades de los trabajadores”, puntualizó.

Señaló que “son situaciones que no podemos comprender, por eso estaremos en la calle para decir que no estamos de acuerdo y que no vamos aceptar este tipo de prácticas. Hacemos un llamado a la gente, al ciudadano común, al trabajador, para que se tome conciencia de que si no salimos a decir que no estamos de acuerdo, estos tipos van a seguir con esta misma política”, advirtió.

Después, sobre las sumas paliativas que se fueron otorgando, dijo que para ANUSATE “es hasta una práctica desleal, porque tenemos paritarias salariales donde se tendría que estar discutiendo con los papeles sobre la mesa si el dinero alcanza o no alcanza para los trabajadores”.

Pero sin embargo indico que “nos encontramos con este tipo de prácticas como en este caso, cuando el gobierno de (Rosana) Bertone, una semana antes de discutir en paritarias, saca anuncios sobre asignaciones familiares a dos días de una paritaria. Parece una cargada para los trabajadores, por eso pedimos respeto a las paritarias; que son el ámbito para discutir estas cosas. No podemos seguir permitiendo que se tomen estas medidas por fuera de ese ámbito, creemos que los trabajadores -más allá de las conducciones sindicales- tenemos que salir a decir que no estamos de acuerdo y exigir que se respeten los ámbitos naturales de discusión”, concluyó el dirigente estatal.