Piden control sobre los precios en comercios

Desde la agrupación “Agenda Popular” reclamaron que se controle la suba de precios y el cumplimiento del decreto que ordena retornar a los registros del 6 de marzo. “No se están cumpliendo los DNUs del presidente de la Nación, porque los precios suben todos los días”, aseguraron.

“Los gobiernos están tratando de ver de qué manera plantean algún salvataje para solucionar los problemas o tratan de llevar alguna respuesta a la comunidad. Nosotros vemos que el Gobierno nacional ha emitido un Decreto de Necesidad y Urgencia que no se está cumpliendo, no sabemos si en el resto del país pero sí en nuestra ciudad que es dónde nos movemos”, señaló Gerónimo Ruiz, referente de la agrupación “Agenda Popular”, al mencionar la situación planteada con los precios de algunos productos en el marco de la cuarentena por el COVI 19.

En declaraciones al programa radial “La Mañana en la Tecno”, que se emite por Radio Universidad, indicó Ruiz que “no se están cumpliendo los DNUs del presidente de la Nación, porque los precios suben todos los días. Nos referimos al decreto que el día 19 de marzo emitió el presidente, donde indica que se debe volver a los precios máximos del día 6 de marzo”, aclaró.

Después mencionó que la suba de precios se da tanto en comercios pequeños como grandes, porque “los pequeños comercios compran en los grandes comercios, no hay una línea directa nacional para los pequeños comerciantes. Muchas veces cuando salimos a comprar corroboramos esas anomalías, esa falta de cumplimiento con la ley”, indicó.

El representante de Agenda Popular señaló que “por un lado están los municipios, que pueden hacer multas o no, fiscalizar o no; pero eso no nos devuelve el dinero que nos sacan como sobreprecio”, expresó. Reclamando al “Gobierno de la provincia y a los municipios, porque son los contralores. Igualmente es el caso del Poder Legislativo y el Poder Judicial, porque tienen que intervenir ya que el pueblo está padeciendo estos problemas”, insistió.

“Pedimos solidaridad, pero tenemos que poner todos lo que nos corresponde. No es solamente el pueblo que hoy por hoy está encerrado en su casa, no puede salir y no puede ayudar comparando precios, porque no podemos estar recorriendo la ciudad. A ellos se los eligió en las elecciones y les pedimos que intervengan, para que estos Decretos se cumplan”, exigió finalmente Gerónimo Ruiz.